Тула – «Спартак»: самые памятные встречи

В довоенные годы в футбол играли в кремле.

Все началось с «Красной Пресни»

В 1925 году в Тулу приезжала «Красная Пресня» — прародительница современного «Спартака». От хозяев была выставлена сборная города. Это была вторая в истории футбола в Туле игра с Москвой.

«Матч начался в 6 часов 10 минут. На первых минутах игра носила равный характер, — описывал события репортер „Коммунара“. — Игроки „нащупывали“ друг друга. На третьей минуте великолепный прорыв левого края Тулы — Васильева пропадает даром из-за мазка центровой тройки. Игра идет ровно минут пятнадцать. На семнадцатой минуте за ошибку одного из тульских защитников судья дает штрафной одиннадцатиметровый удар, с которого Тула получает первый мяч.

Через несколько минут второй мяч из толкучки, после корнера, сидит в воротах Тулы. Игра переходит на середину. Сильно приходится работать тульской защите. Тула играет преимущественно левым краем, где очень хорош Васильев. Один из его прорывов удается, и верхний угловой мяч минует руки московского вратаря. За несколько минут до конца первой половины Москва забивает третий мяч с углового удара. Счет первой половины 3:1 в пользу Москвы.

Вторая половина начинается сильным напором гостей, и уже на третьей минуте мяч в воротах Тулы. Нападение Тулы не теряется и, учитывая слабость вратаря Москвы, и начиная издалека обстрел московских ворот, скоро доводит счет до 4:4. Не ожидавшие такого сюрприза москвичи усиливают темп, уставшая защита уже ничего не может сделать и четыре мяча (один со штрафного) один за другим влетают в ворота Тулы. Окончательный результат 8:4 говорит за то, что Тула ниже в смысле — прежде всего — выносливости игры. Москва играла безупречно, слабее всех вратарь. У туляков очень хороши были Лапин, Вышегородцев, Васильев».

Пятого и шестого августа 1928 года в Туле опять гостила «Красная Пресня». И у «Профинтерна» на мокром поле, и у сборной металлистов гости выиграли с одинаковым счетом 3:1. «Москвичи оказались значительно сильнее», — констатировали в газетах.

Весьма достойно бились туляки и со столичным «Дукатом», также одним из предшественников «Спартака». В составе гостей был член сборной СССР, выезжавший на игры в Турцию Исаев, игрок второй сборной столицы Москвин, а также такие известные футболисты, как Путилин, Попов, братья Старостины и другие. Матчи состоялись 17 и 18 июля 1933 года. Вторая сборная города проиграла по всем статьям — 2:9. Зато на следующий день первая сборная оказала достойнейшее сопротивление москвичам, и они с большим трудом добились победы — 4:2. В составе «Дуката», по мнению нашей прессы, выделялись защитники Попов, Чернов, нападающие Москвин и Путилин. В тульской сборной отлично сыграл вратарь Желдобин, не раз выручавший команду.

Депутат Госдумы против президента «Арсенала»

В шестидесятые годы тульская команда дважды встречалась с одним из самых популярных клубов страны в товарищеских матчах. Подобные поездки тогда совершали многие ведущие клубы страны. Тем более, что все участники матча получали хорошие премиальные со сборов, а в Туле во все времена на футбол ходило очень много зрителей. С сегодняшней точки зрения так и вовсе невероятно много.

Так в период предсезонной подготовки тульский «Металлург» и «Спартак» провели товарищеский матч 14 февраля 1965 года на заснеженном поле «Тульских Лужников» — так тогда назывался стадион «Арсенал». Посмотреть эту игру в самый разгар холодов собрались 13 000 болельщиков! Ленинградский «Зенит», игравший с Тулой днем раньше, вызвал вдвое меньший интерес — на него пришли только 7 000 зрителей.

Гости в том матче одержали победу со счетом 2:1. Причем, все мячи были забиты после перерыва.

Это был не единственный в тот период визит москвичей в Тулу. Еще один товарищеский матч состоялся в более подходящих для футбола условиях — 8 октября 1963 года. Тогда местный «Шахтер», уступил «Спартаку» 0:3. Один мяч у победителей забил Коршунов и два — известный ныне футбольный эксперт Валерий Рейнгольд.



12 мая 1984 г. Полузащитник «Арсенала» Юрий Черьевский против спартаковцев Владимира Сочнова и Альмира Каюмова. Фото: Александр Добрынин.

Яркими выдались два товарищеских матча со «Спартаком» в 1984 году. Первый из них состоялся 12 мая.

«Арсенал» выступал в таком составе: Клейменов, Тронников (Тарабаев, 69), Богачев, Иванков, Семенов (Черьевский, 74), Чимбирев, Усков (Песенников, 74), Прохоров, Мазалов, Иващенко, Филимонов. За «Спартак» играли Михалычев, Каюмов (Сочнов), Бугай (Гладилин, 46), Шульгин (Аджоев, 65), Бубнов, Шавло, Кузнецов, Морозов, Гаврилов, Черенков, Сидоров.

Кстати, это был не первый приезд в Тулу в качестве игрока нынешнего президента «Арсенала».

28 августа 1981 года Гурам Аджоев играл за молодежную сборную СССР против нашего ТОЗа. Сборная тогда победила со счетом 3:0 и один из мячей забил Аджоев.

Ну, а в том матче «Спартак» также одержал уверенную победу со счетом 3:0. Один гол был на счету Швецова и два забил Гладилин. Пришло на эту игру 15 000 болельщиков!

В том же 1984 году команды встретились еще и 9 октября. По протоколу матча на стадионе присутствовали 17 500 зрителей!

«Арсенал» выходил на поле в таком составе: Попов (Клейменов, 46), Филимонов (Семенов, 46), Богачев (Иващенко, 46), Шишкин, Тарабаев, Афонский (Мазалов, 46), Черьевский, Абрамов (Прохоров, 46), Клейменов (Чимбирев, 46), Усков, Носков (Тронников, 46). «Спартак» представляли

Михалычев, Сочнов, Каюмов, Сидоров, Швецов, Кужлев (Мясников, 46), Кузнецов, Морозов, Гаврилов, Черенков, Милевский (Аджоев, 55).

За «Арсенал» в том матче играл нынешний депутат Государственной Думы от Тульской области Владимир Афонский. Еще один интересный факт из того матча: у хозяев в первом тайме в качестве полевого игрока отбегал вратарь Валерий Клейменов. Это был один из приемов легендарного Деда — Ивана Васильевича Золотухина, который давал в товарищеских матчах вратарям практику игры в поле.



Старший тренер «Арсенала» 1980-х (должности главного тренера тогда еще не было) Иван Васильевич Золотухин. Фото: Александр Добрынин.

В этом матче «Спартак» также победил — 2:0. По мячу забили футболисты звездного дуэта красно-белых — Гаврилов и Черенков.

Первая победа

В 1994 году тульский «Арсенал» прошел долгий турнирный путь и все-таки сумел добраться до стадии 1/16 финала Кубка России, где его 5 октября поджидал московский «Спартак».

Москвичи приехали в таком составе: Тяпушкин, Мамедов, Хлестов, Цымбаларь, Ананко, Никифоров, Онопко, Тихонов, Пятницкий, Писарев, Кечинов. Дмитрий Аленичев числился в списке запасных, но на поле так и не вышел.



Рукопожатие перед матчам 1/16 Кубка России. Капитаны команд Анатолий Семенов и Виктор Онопко. Фото: Андрей Лыженков.

Интересно, что из того состава «Спартака» двое позже успели поиграть за «Арсенал» — защитник Рамиз Мамедов, вызывавшийся из Тулы в сборную России, и нападающий Мухсин Мухамадиев. Он в том матче также числился среди запасных.

Тренерский дуэт Дмитрий Аленичев — Дмитрий Ананко уже в недавнее время стал автором стремительного восхождения тульской команды из любителей в число участников элитного чемпионата страны.

Состав «Арсенала» был следующим: Зарин, Филимонов, Полежаев, Строганов, Цепилин, Трушкин, Семёнов, Кураков, Стукалов, Яковенко, Киселев.

12 850 зрителей стали свидетелями увлекательного матча, судьбу которого решил удар Андрея Пятницкого с линии штрафной. Хозяевам не помогло и удаление Никифорова за восемь минут до конца матча за вторую желтую карточку. «Спартак» победил 1:0, но и туляки уходили с поля под аплодисменты зрителей. Спартаковцы после матча также отмечали игру хозяев и работу их главного тренера Алексея Петрушина, а также жаловались на плохое качество поля.



Главный тренер Алексей Петрушин, с которым «Арсенал» дошел до 1/16 финала Кубка России и сразился со «Спартаком». Фото: Андрей Лыженков.

Недавняя история противостояния сегодняшних соперников всем еще памятна.

9 апреля 2015 года «Арсенал» одержал первую официальную победу над «Спартаком», забив фантастический мяч перед самым финальным свистком. Этот гол был на счету Дмитрия Смирнова. За тем матчем наблюдали 18 500 зрителей!

А нынешней весной, 21 мая 2017 года, «Арсенал» не просто выиграл, но и забил три безответных мяча. Два гола в той встрече были на счету Федерико Расича (и нереализованный пенальти), еще один забил Илья Максимов.

Ну, а потом было растаскивание тульских ворот на кусочки спартаковскими фанатами и два памятных поединка против красноярского «Енисея», который возглавлял также бывший спартаковец Андрей Тихонов. У «Енисея» «Арсенал выиграл, сохранив прописку в Премьер-лиге. Благодаря чему история взаимоотношений тульской команды и «Спартака» продолжится сегодня.