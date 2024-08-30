Как в Туле вручали паспорта нового образца

Почтовый конверт с изображением нового советского паспорта. Фото из коллекции Владимира Щербакова

Полвека назад, в августе 1974 года, было объявлено, что впервые за всю историю Российской империи и СССР все граждане страны, начиная 16 лет, должны были иметь паспорта.

Документ с печатью

Сразу после революции 1917 года паспорт как таковой был отменен. Вместо него была введена трудовая книжка. Ленин видел в ней документ, владельцем которого мог стать только человек труда. Открывалась она символической фразой: «Не работающий да не ест»! Кроме того, документом, удостоверяющим личность, признавалась любая справка – например волостного исполнительного комитета или профсоюзный билет. Мы помним это по фразе из фильмов: «Предъявите мандат»! Личность в мандатах и справках удостоверяла печать, а вовсе не фотография.

Паспортная система в СССР была введена только в 1932 году. С ее появлением возникла важнейшая для советской жизни система прописки. Все прежние удостоверяющие документы отменялись. Паспорта выдавались на пять лет.

В 1953 году в СССР была принята новая паспортная система. Появились паспорта темно-зеленого цвета с небольшой фотографией с правым углом. Это означало, что в правом нижнем углу портрета был белый треугольник, – чтобы хорошо различался оттиск круглой печати. Паспорт впервые выдавался в 16 лет и менялся через пять лет, а потом – каждые десять лет до 45-летнего возраста.

Пресловутая прописка, которая намертво привязывала гражданина к месту проживания, после войны оказалась благом.

Многие семьи разбросало по всей стране, и люди находили друг друга благодаря тому, что о каждом гражданине в паспортных столах при жилищных управлениях имелись самые полные сведения. Помимо того, учетные карточки на каждого человека хранились в адресных бюро.

В 1964 году, например, журналисты «Коммунара» выяснили таким образом, что в Туле более семи тысяч человек носят фамилию Морозов, шесть с половиной тысяч – Степанов, четыре тысячи – Борисов. У 180 жителей области фамилия Туляков, но только у троих – Петькин. Довольно редко встречались фамилии Тихий, Саянов, Лермонтов и Врубель. Их было всего 17 человек. Зато Чеховых – 36, Мичуриных – 32, Белинских – 44. Только по одному человеку носили фамилии Акуз, Гордейкин, Гобжила, Гоштанар, Грач-Гашинская и Цветок. У десяти жителей фамилия Пещуров, у пяти – Листопадов, у трех – Дико.



Демонстрация в Туле в честь 50-лтия СССР. За это время появилась новая общность - советский народ.

В городе Алексине жил Юрий Гагарин, он работал слесарем на ТЭЦ. Была также и Валентина Терешкова. Фамилию изобретателя трехлинейной винтовки Мосина носило 350 человек, а однофамильцев командира легендарного крейсера «Варяг» Руднева было 400 человек. В четырнадцати паспортах стояла фамилия Толстой.

Алиментщику – печать в паспорт!

Принципиальное отличие нового бланка документа было в том, что теперь он выдавался на всю жизнь. Просто по достижении 25 и 45 лет в паспорт вклеивались новые фотокарточки. Это тоже имело милицейский смысл: при необходимости можно было сличить, как с годами менялось лицо владельца документа. Те, кто носил очки постоянно, на паспорт должны были фотографироваться в очках.

Нововведением была отмена графы о социальном положении. Раньше в паспортах указывалось: рабочий, служащий, из крестьян и т. п. Теперь же партия и правительство решили, что общество поднялось на качественно новый уровень развития, и утвердилась новая историческая общность – советский народ, которая включает в себя всех – и рабочих, и служащих.

Паспорт нового образца, который стал выдаваться 1976 г. Фото из Коллекции Владимира Щербакова.

В старых паспортах проставлялись также отметки о приеме на работу, теперь документом о трудовой деятельности стала только трудовая книжка.

Убиралась запись о судимости. Помните, в фильме «Калина красная» бывший уголовник Егор Прокудин восклицает: «Я завтра такой же паспорт, как у тебя, получу, за исключением маленькой пометочки, которую никто не читает»?

Разрешалось также с согласия граждан заносить данные о группе и резус-принадлежности их крови. Не знаю, как там насчет согласия, но когда мы студентами политеха сдавали кровь, нам эти записи проштамповали на последней странице паспорта автоматически, ничего не спрашивая. Да и вряд ли бы кто возражал, если бы спросили.



Под залог паспорта можно было взять лодку, чтобы покататься на Воронке.

Также органам внутренних дел разрешалось теперь производить специальные отметки в паспортах лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Так, паспортистка Сталиногорского отдела милиции Александра Козлова в свое время сделала 171 запрос, чтобы найти следы некоего Королева, скрывавшегося от уплаты алиментов на трех малолетних детей. Обнаружила его сначала в поселке Коре-Кундук Павлодарской области, потом в городе Жданове, нынешнем Мариуполе.

Запрещался прием и передача паспорта в залог, хотя это постановление нарушалось сплошь и рядом. Паспорт в залог брали, например, в пункте проката в нынешнем Белоусовском парке или при выдаче напрокат лодок в летний сезон на Воронке.

Значительно были расширены существовавшие льготы по прописке. Независимо от размера жилой площади супруг теперь прописывался на жилую площадь другого супруга, несовершеннолетние дети и подопечные – на жилплощадь родителей и опекунов, совершеннолетние дети, не имеющие своих семей или имеющие несовершеннолетних детей, но не состоящие в браке, – на жилую площадь родителей. Родители – на жилую площадь детей.

Главным достоинством нового документа стало то, что его теперь без всяких препон могли получить сельские жители. До этого у колхозников имелась в случае выезда из дома лишь справка, удостоверяющая личность, по которой ни прописаться в городе, ни устроиться на работу было нельзя.



Доярки Щекинского района на отдыхе. Хотя уровень жизни колхозников рос, паспорта им не выдавали до 1976 г.

Для выезда за рубеж выдавался загранпаспорт, который по возвращении домой – например после турпоездки – необходимо было вернуть туда же, где выдавали, хотя срок его действия составлял пять лет.

Ветеранам и передовикам – особый почет

Паспорта нового образца стали выдавать с января 1976 года. В Туле порядок выдачи новых паспортов определялся по домоуправлениям. Приятным бонусом было то, что первое время, а потом как повезет, паспорта выдавали в целлофановой прозрачной обложке.

В Советском Союзе особый почет был не начальству, а людям труда. Поэтому первые паспорта торжественно вручали ветеранам партии, войны и труда, передовикам производ­ства. А самые первые в Туле паспорта начальник Пролетарского районного отдела милиции подполковник П. З. Жабин торжественно вручил Героям Советского Союза А. Н. Тюрину, А. Н. Синицыну и ветерану труда А. Я. Цейтлину.



Герой Советского Союза Александр Николаевич Тюрин. Ему первому в Тульской области выдали паспорт нового образца.

Александр Николаевич Тюрин – человек удивительной судьбы. Потомственный металлист, работал на заводе «Штамп». Отсюда ушел на фронт, сюда же вернулся с победой. Его долгое время считали погибшим. В марте 1943 года легендарный гвардейский взвод лейтенанта Широнина, в котором Тюрин служил командиром орудийного расчета, встал насмерть у железнодорожного переезда под Харьковом. Из того героического взвода гвардейцев из 25 человек в живых осталось только четверо. Тюрина тяжело ранило, танк раздавил его орудие, и командира расчета тоже считали погибшим. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно. А он после госпиталя еще вернулся на фронт и воевал до самой Победы.

Герой Советского Союза Александр Николаевич Синицын – выпускник тульского аэроклуба, учился у знаменитой летчицы Валентины Гризодубовой. Во время войны служил летчиком морской авиации в Заполярье, уничтожил несколько кораблей и самолетов противника.



Первый космонавт Тульской земли Евгений Хрунов и директор Новотульского металлургического завода Арон Цейтлин.

Бывший директор Новотульского металлургического завода Арон Яковлевич Цейтлин – легендарный для Тулы человек. Он одним из первых был удостоен звания «Почетный житель города Тулы», а за свою работу единственным в СССР отмечен четырьмя орденами Трудового Красного Знамени. В декабре 1975 года он отметил 50-летие своей трудовой деятельности, сорок два года из которой было отдано металлургии.

В августе 1979 г. в актовом зале Тульского оружейного завода прошло тожественное вручение паспортов СССР нового образца. Среди них – миллионного в Тульской области. Получить его выпала честь фрезеровщику механического цеха, коммунисту, ударнику коммунистического труда, победителю социалистического соревнования Николаю Кирилловичу Кудряшову.