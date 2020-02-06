Центральный парк советского периода: деревянные лыжи, слалом на целлофане и инженерная ёлка

Сегодня перелистнём назад странички истории нашего любимого Центрального парка, чтобы вспомнить, какие зимние забавы привлекали туда туляков несколько десятилетий назад.

Одним из любимейших развлечений отдыхающих были лыжи. Снежные просторы парка бороздили для здоровья и удовольствия люди разных возрастов — от карапузов, едва научившихся ходить, до глубоких пенсионеров, почти утративших эту способность. Кто-то приносил лыжи с собой, но многие брали этот оздоровительно-спортивный инвентарь в аренду на базе проката.

Некоторое время она располагалась в здании ДСО «Труд» (теперь там ресторан «Пётр Петрович»), а в конце 70-х перебазировалась в одноэтажный каменный павильон на входе со стороны Стадионного проезда (с 1988 г. — ул. Жаворонкова).

Комплект (лыжи, ботинки к ним, палки) выдавали под залог паспорта за какие-то совсем небольшие деньги. Желающих воспользоваться «прокатным» спортинвентарём было очень много, и часто образовывались очереди.

Из-за постоянной активной эксплуатации ботинки постоянно были сырыми… На ночь их выставляли на просушку к батареям, но это мало помогало. За состоянием лыж следил «специально обученный» человек: он смолил их, мазал остро пахнущими мазями и растирал потом пробковой «губкой». Заметим, что до середины 80-х лыжи у спортсменов-физкультурников были исключительно деревянными!

В Центральном парке состязались на лыжне студенты и школьники, а также труженики предприятий и всевозможных организаций. Для учеников участие в соревнованиях было обязательным. Не пробежал дистанцию — не получишь отметку или зачет.

…Культ спорта в СССР преспокойно уживался с дефицитом спортивной одежды. Но тульских физкультурников отсутствие «фирменной» экипировки нисколько не смущало, они обходились «трениками» с вытянутыми коленками, видавшими виды свитерами и незатейливыми шапочками. Главное ведь было не то, КАК ты выглядишь на лыжне, а КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ты показываешь.

Вот кто-то с горочки скатился...

Ещё в парке имелись горки — народные и «профессиональные». Первые организовывались стихийно, без участия работников «очага культуры». Самая крутая из них, несомненно, располагалась на берегу среднего пруда. Целыми днями там носились туда-сюда стаи ребятни! Нету санок? Не проблема, вполне сойдут и подручные (вернее, подпопные) средства — куски линолеума, фанеры, картона, кровельного железа, старые тазы, автомобильные и мотоциклетные камеры, школьные портфели, ранцы и пр. и пр.

В 80-х, когда началось массовое производство полиэтилена, стали с энтузиазмом использовать и его. Если удавалось добыть длинные куски, усаживались на них сразу по несколько человек гуськом и неслись вниз с визгом и смехом!

Что касается горок деревянных, созданных парковыми рабочими и художниками, то их, как правило, ставили ближе к новогодним праздникам. И в разное время они располагались в разных местах. Высокая, расписная, с резьбой в 60−80-х годах стояла справа от Центральной эстрады, на территории тогдашнего детского городка. Несколько лет подряд приличную горку сооружали на центральном круге, возле почти легендарного, всеми любимого деревянного павильона «Мороженое». Который, кстати говоря, совсем недавно снесли — будут строить что-то современное…

И звенит под ногами каток…

Лёд был не только на горках, но и на местных катках. Самый многолюдный и наиболее удачный занимал площадь от места, где в 1995-м установили памятник С. Есенину, до лыжной базы ДСО «Труд». В свете разноцветных лампочек толпы веселых, жизнерадостных людей разного возраста скользили по льду под музыку из репродукторов. Позже каток неоднократно заливали в районе центрального фонтана. Но за состоянием льда следили плохо, и все первоначальные усилия быстро сходили на нет.

Хороший лёд имелся в хоккейной «коробке», располагавшейся рядом с «новой» базой проката (со стороны ул. Жаворонкова). Там одно время работала даже школа фигурного катания для малышни. Была она довольно популярна. Ребята постарше гоняли там шайбу, но их принимали неохотно — портили коньками лёд.

Управляемая ель

Новогодние ёлки ставили напротив центральной эстрады. Неизвестно, по какой причине (речь идёт о 80−90-х годах) были они весьма скромными, лишёнными праздничного волшебства и природной пышности. Как-то руководство парка заказало для ёлки не просто подставку, а некое сооружение — вершину инженерной мысли!

Глазам изумлённой публики предстала 12-тонная круглая тумба со встроенным пультом управления. Внутри этой махины сидел оператор, который лёгким движением руки включал-выключал музыку, электрогирлянды, заставлял механизм крутить вертикальную железную трубу с раструбами, куда были вставлены еловые ветви. На одну такую «ёлку» уходила гружённая доверху машина лапника. Душераздирающее зрелище, если судить с позиции человека современного! А тогда ничего, прокатило…

Наряд на праздник

В дни школьных каникул возле центральной ёлки массовики-затейники в карнавальных костюмах проводили игровые программы. После представлений диковинные наряды сдавали костюмеру (была такая должность в парке), который приводил их в порядок и убирал на хранение в специально отведённую комнату.



На Масленицу, которую отмечали с особым размахом, почти все костюмы (а их было несколько десятков) шли в дело! Скоморохи в ярких рубахах и шутовских колпаках, русские красавицы в шалях и разноцветных полушубках, гармонисты в расшитых тесьмой «кафтанах», всевозможные зверушки и сказочные персонажи пели, плясали, ходили кувырком и на ходулях, прыгали в мешках и перетягивали канат… Короче говоря, веселили народ изо всех сил! Причём в качестве всех этих шумных персонажей выступали не только штатные методисты парка, но и их родные, близкие и знакомые — нанимать артистов со стороны почти никогда не приходилось!

По окончании праздничных гуляний уставшие артисты собирались в здании дирекции за столом, накрытым по-домашнему, и …«ой, мороз, моро-о-оз, не морозь меня!»

…Теперешней тёплой зимой на лыжах особо не побегаешь, не скатишься с высокой ледяной горки… Несмотря на это, в Белоусовском парке много отдыхающих, причём всех возрастов. Потому что он один такой — самый красивый, самый любимый!