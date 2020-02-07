Василий Чуйков – генерал Штурм

Василий Чуйков в Сталинграде, 1942 год. Фото предоставлены автором.

Виктор Гуркалов Как-то, изучая биографии полководцев Великой Отечественной, я случайно и неожиданно для себя и многих моих товарищей — ветеранов военной службы узнал, что дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков родился 31 января (12 февраля) 1900 г. в селе Серебряные Пруды Веневского уезда Тульской губернии. Значит, в этом году мы отмечаем 120-летие со дня его рождения.



К сожалению, имя Чуйкова почему-то оказалось забытым туляками. В Москве, Волгограде, Казани, Запорожье, Николаеве, в поселке Серебряные Пруды и других населенных пунктах его именем названы улицы. В Волгограде, Запорожье, Улан-Удэ, Берлине (!) до 1992 г. он считался почетным гражданином, а в Китайской Народной Республике его помнят как искусного военного дипломата — советника, оказавшего неоценимую помощь в борьбе китайского народа с японскими захватчиками.

Он первый маршал, который завещал похоронить себя не у Кремлевской стены, как многие военачальники, а на Мамаевом кургане рядом с могилами солдат и офицеров своей армии, отдавших жизнь за Сталинград.

В поселке Серебряные Пруды есть всё: и музей, и памятник, да и Указом Верховного Совета СССР от 20 декабря 1942 г. поселок Серебряные Пруды был включен в состав Московской области. Это было вызвано суровыми требованиями того времени с целью создания единого территориального стратегического планирования и управления линией обороны Москвы, так как существовала реальная угроза нанесения контрударов силами врага.

Но этим указом не отменяется факт рождения маршала на тульской земле.

Генерал Штурм, как его называли с уважением подчиненные и друзья, всё равно в нашей памяти навсегда останется нашим земляком. Повнимательнее посмотрите на его портреты и фотографии — черты его лица и есть черты самого настоящего тульского мужика с взглядом, пронзительно оценивающим, задиристым, с озорной хитринкой.

Взгляд этих глаз я запомнил на всю жизнь. Дело было так. Я был курсантом 2-го курса Оренбургского высшего зенитного ракетно-артиллерийского училища. Будучи в наряде дежурным по курсу, мне выпала честь рапортовать Маршалу Советского Союза Чуйкову. Василий Иванович тогда инспектировал училище и посетил нашу казарму. Он зашел один, все сопровождавшие его лица остались за входной дверью. Команду «Смирно!» я дал, сколько было во мне духу. После доклада Чуйков подал мне теплую, очень сильную руку, внимательно посмотрел в глаза и вдруг спросил: «А что означает ЧВИ?» Я от удивления поднял глаза и увидел его портрет сзади него на стене, четко и громко прочитал, что там было написано: «Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Чуйков Василий Иванович». Мой бравый ответ понравился маршалу, он отметил это потом, когда вошли сопровождавшие его лица.

Прошло много лет, и вот я, уже старше его тогдашнего 67-летнего, изучая биографию этого великого человека, в каждом документе, относящемся к его судьбе, всегда нахожу, чем бы хотелось быть на него похожим.



Мать маршала Елизавета Фёдоровна, в девичестве Карякина (1865 — 1958 гг.), родилась и прожила всю свою жизнь (92 года) в селе Серебряные Пруды. В браке с Иваном Ионовичем Чуйковым она родила и воспитала 12 детей: восемь мальчиков и четыре девочки. Сын Василия Ивановича Александр рассказывал о дедушке и бабушке:

— Дедушка вспыльчивый, чистый порох, в гневе доходил до неистовства, но так же быстро остывал, успокаивался и зла не помнил. При этом славился огромной физической силой — первый в селе кулачный боец. Бабушка по характеру спокойная, но при этом — как кремень. Никогда голоса не повышала, а вымолвит слово — кончен разговор, от своего не отступит. Бывало, схлестнется с дедом, тот со второго слова в крик, а она говорит спокойно, в глаза глядит — не сторонится, в конце концов дедушка всегда уступал, несмотря на свой буйный характер.

Елизавета Фёдоровна была набожным человеком, многие годы была старостой храма, а когда храм закрыли и в 1937 году хотели взорвать, пешком пошла в Москву, чтобы отстоять храм Святителя Николая, и отстояла — храм не разрушили. Более того, он вновь стал действующим. Так вот от матери Василий Иванович, пятый сын и восьмой ребенок в семье, унаследовал твердость, решительность и уверенность в себе. От отца — физическую силу и задиристость. Всё это помогло Василию Ивановичу быстро продвигаться по военной службе: в 19 лет на гражданской войне командовал полком (в то время командиры избирались открытым голосованием), а в 39 лет он уже командующий армией. В отставку ушел с должности заместителя министра обороны.

Чтобы не утомлять читателей подробностями послужного списка маршала, выделю наиболее важные этапы его пути.

Начало пути



Маршал Советского Союза В. И. Чуйков.

Командиром полка Чуйков стал не сразу, но своей недюжинной силой, отвагой, природной смекалкой, упорством и наблюдательностью обращал на себя заслуженное внимание сослуживцев и командиров. Однажды в разведке в метель наткнулся с напарником на группу белых офицеров, вдвоем стали их рубить. Неизвестно, чем бы эта история закончилась, если бы не подо-спели свои. Надо отметить, что 19-летнего юношу командиром полка избирали в основном состоявшиеся 30−40-летние мужики! За период гражданской войны заслужил два ордена Боевого Красного Знамени — высшую награду того времени.

Учеба в военной академии и служба военным советником в Китае

За эти две командировки Василий Иванович, по его словам, довольно бегло начал говорить на китайском. Успешно выполнял задачи военного дипломата-советника. Особую роль сыграл по прекращению враждебного военного противостояния Чан Кайши и Мао Цзедуна с целью создания единого фронта против японских захватчиков.

Вклад в военную науку городского и ближнего боя

Чуйкова назначили помощником командующего первой резервной армией, которая формировалась в районе Тулы. На этой должности он проявил себя как инициативный и грамотный организатор. Несколько позже эта армия будет переименована в 62-ю армию и передислоцирована в район Сталинграда.

До назначения Чуйкова на посту командующего 62-й армией сменилось несколько человек. И конечно, вступив в должность, будущему маршалу приходилось применять в том числе и крайние меры. Враг превосходил и по численности, и по вооружению, и по материально-техническому снабжению, и особенно в штурмовой авиации. Войска оборонявшихся были в крайне тяжелом положении. Надо было что-то предпринимать.

— Наблюдая за действиями вражеской авиации, мы заметили, что фашистские летчики не отличаются точностью бомбометания: они бомбят наш передний край только там, где есть широкие нейтральные полосы. Это натолкнуло на мысль сократить нейтральные полосы до предела — до дальности броска гранаты, — писал в своих мемуарах маршал.

По инициативе Чуйкова были созданы обученные и вооруженные штурмовые группы с использованием всех подручных и неожиданных средств, подкопов, в том числе канализации.



Солдаты любили своего командующего. В свою очередь Чуйков всегда был в войсках на переднем рубеже обороны, иногда даже без личной охраны. За всё время оборонительных сражений Чуйков ни разу не покидал войска даже при относительном затишье. Один раз подготовили к отправке на левый берег катер для командующего, чтобы тот помылся в бане. Он, увидев, что весь берег усыпан солдатами, глядящими на будущего маршала, махнул рукой и отправил катер, оставшись на правом берегу вместе с повеселевшими солдатами.

Миф о белых перчатках

Никаких перчаток на самом деле не было. У Василия Ивановича от нечеловеческой нервной нагрузки обе руки покрывались кровоточащей экземой, и медсестры ему каждый вечер делали перевязки бинтами. Это продолжалось вплоть до начала общего наступления, а потом всё прекратилось.

Верующий православный командующий, который стал креститься кулаком



Василий Иванович Чуйков среди солдат. Германия, 1945 год.

Зимой 1943-го на Украине уже известный всем врагам командующий едва не погиб, попав под бомбежку и массированный обстрел.

— Я выскочил из хаты, а кругом поле, спрятаться негде, — вспоминал военачальник. — Тогда просто прижался к стене, даже пригибаться не стал. Весь налет так и простоял. Отхожу от стены, а на ней ни одного целого места — вся изрешечена осколками. Только мое место целое. Напряжение страшное, рук не могу разомкнуть и тут-то чувствую, что меня Бог спас. Хочу перекреститься, а кулак не разжимается: руки от напряжения сведены судорогой. А может, от волнения. И тогда я кулаком перекрестился. Потом вошло в привычку — на Днепре, Висле, в Берлине.

После смерти маршала его сын, перебирая вещи отца, раскрыл партийный билет, где лежал небольшой клочок бумаги с молитвой. Эту охранную молитву как благословение на победу надиктовала неграмотная мать Чуйкова перед его уходом на фронт:

—О, могущий! Ночь в день превратить, а землю в цветник. Мне все трудное легким содей. И помоги мне!

Внук Елизаветы Фёдоровны показал эту бумажку священникам. Они сказали, что эта молитва не каноническая. Из этого следует, что не столько важны каноны и ритуалы, как сама вера человека. И нет более чудодейственной и охранной силы, чем любовь и молитва матери. Мать благословляла каждого из своих сыновей, уходивших на фронт.

Все братья Чуйковы сражались на передовой и все восемь вернулись домой здоровыми — вот это чудо!

Генерал Штурм

И свои, и солдаты противника, и друзья именно так называли Василия Ивановича после Сталинградской битвы. Это неформальное звание подтвердилось и в боях за Берлин. Здесь, как и в Сталинграде, решающую роль сыграли штурмовые бригады и тактика ближнего боя.

Маршал — основатель войск гражданской обороны. Последнее назначение Чуйков получил в качестве замминистра обороны — начальника войск гражданской обороны (ныне МЧС). Это была новая структура, предназначенная для защиты мирного населения и важнейших объектов от оружия массового поражения, организация обучения гражданского населения действиям при угрозе применения средств массового уничтожения и др. При Чуйкове были внедрены требования к проектированию строительства домов и расположений улиц, направленные на снижение внешних воздействующих факторов оружия массового поражения, строились бомбоубежища.

Однолюб и по натуре пуританин

Любил свою единственную жену Валюшу, регулярно посылал ей любовные письма и даже ревновал по пустякам. Не терпел фронтовых романов и жестко их преследовал. Был такой случай. Позвонил командующий фронтом и отдал какой-то приказ, который сразу не могли выполнить. Тут командующий армией взорвался, пошел лично искать виновника и нашел его в постели с молодухой… Можно только представить, как этот генерал бегал по двору без штанов, уворачиваясь от нагайки командующего. Говорят, досталось и молодухе.

Мамаев курган стал одним из самых главных мест в жизни маршала

Василий Иванович был главным военным консультантом при создании мемориального ансамбля на этой высоте. В ходе этой работы он сдружился со скульптором Евгением Вучетичем. Во многом благодаря Вучетичу маршал смог смириться с тем, что его сын Александр выбрал не военную карьеру, а профессию скульптора. А Вучетич создал скульптуру «Стоять всем насмерть» под сильным впечатлением от личности Чуйкова: у собирательного образа русского солдата видны черты лица маршала.

Выдающийся полководец, дважды Герой Советского Союза, маршал Константин Рокоссовский говорил:

— С Василием Ивановичем Чуйковым я встретился впервые и сразу проникся к нему глубоким уважением, мне всегда нравились люди честные, смелые, решительные. Таким представлялся мне Чуйков. Был он грубоват, но на войне, тем более в условиях, в которых ему пришлось находиться, пожалуй, трудно быть другим. Только такой, как он, мог выстоять и удержать в руках эту кромку земли. Мужество и самоотверженность командарма были примером для подчиненных, а это во многом способствовало той стойкости, которую проявил весь личный состав армии, сражавшейся за город. На меня этот человек произвел сильное впечатление, и с первого же дня знакомства мы с ним сдружились…

Чуйков скончался 18 марта 1982 года. Согласно завещанию, похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане у подножия монумента «Родина-мать зовёт!».