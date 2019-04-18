А стройотряды уходят дальше. Продолжение
Бойцовка, гитара и песня… А еще тонны уложенного бетона, километры отремонтированных железнодорожных и трамвайных путей, жилые дома для селян и крепкая дружба — вот что такое студенческий стройотряд!
Первая часть здесь.
В числе самых известных тульских стройотрядов одно из главных мест занимает ССО «Корчагинец», созданный в 1974 году на факультете машиностроения политехнического института. Брали туда далеко не всех, только ребят физически крепких и морально устойчивых — пить и курить не рекомендовалось категорически! От зари до зари, а нередко и ночами бойцы занимались делом сложным, но очень важным — ремонтировали городские трамвайные пути. Жили в общежитии, специально сделанном для них в криволученском депо. Зарабатывали ребята очень неплохие деньги, но не это было главным. По словам «корчагинцев», в отряде сложилась обстановка настоящего трудового братства, коллектив был второй семьёй. И хотя физические нагрузки были просто огромными, никто «не скулил, не ныл».
В 1990 году «Корчагинец» прекратил своё существование…
На фото бойцы ССО «Корчагинец».
«Карлсон» и все-все-все
Ерухом Шальмиев:
— Сколько себя помню, всегда ходил в активистах: в детстве был то звеньевым, то вожатым, а когда поступил после армии в Тульский политех, стал ответственным за спортивную жизнь родного строительного факультета. С 1985-го по 1989-й каждое лето в составе ССО «Карлсон» строил деревянные детские городки. Начинал обычным подсобником, потом стал бригадиром, позже — комиссаром…
1983 год, ССО «Карлсон», бригада резчиков. На переднем плане (сидя) слева направо: Сергей Качура, Геннадий Тимофеев, Алексей Домбровский; на заднем плане слева направо Юрий Сергеев, Александр Валюженич, Олег Филатов.
ССО «Карлсон» состоял из нескольких бригад, кто-то работал в Туле, кто-то — в районах. …В нашу «интернациональную» бригаду помимо меня входили кубинец, казах, грузин и русский парень из Ясногорска (казах — это Нурлан Бимендиев — теперешний генеральный директор ООО ТД «Щекиноазот». — Прим. автора).
Мастерская отряда находилась в политеховском студгородке, там мастера резали фигуры зверушек, сказочных персонажей, делали лавочки, заготовки для беседок и пр. Потом везли это всё по местам и монтировали. Помню, приехали в Белёв, и администрация нам дала территорию заброшенного парка за местным консервным заводом. Мы его, считай, реанимировали: расчистили, установили много беседок красивых, лавок… Буквально на глазах парк наполнился жизнью, очень много детей туда стало приходить!
80-е годы. Бойцы ССО «Карлсон» со своими работами: Слева направо Владимир Губанов, Александр Тарасов, Сергей Качура.
В Николо-Жупанском детском доме построили мы деревянный сказочный городок, ещё в посёлке Иншинский, в Черни… Работали много.
В 7 утра уже были на объекте, в общежитие возвращались в 11 вечера. Выходной один — воскресенье.
…На третьем курсе поехал комиссаром тульского интернационального стройотряда в Чехословакию, в город-побратим Банску-Бистрицу — возводить школу. Помню, очень нас впечатлили тамошние студенческие общежития — в Туле таких не было…
Сил хватало и на работу, и на отдых: по вечерам собирались, пели под гитару, танцевали. Хорошее было время, с удовольствием его вспоминаю!
1986 г., Чехословакия, г. Банска-Быстрица. Тулбские студенты на строительстве школы.
Геннадий Тимофеев:
— Я подрабатывал в стройотряде «Карлсон» из-за нехватки резчиков. Как правило, каждый из резчиков специализировался на чём-то своём: зверушки, люди, нечисть
1987 год, Белёв. На фото Ерухом Шальмиев (второй справа). ССО «Карлсон» строит детский городок «Сказка».
Припоминается, к сожалению, не только хорошее… Нередко ещё до отправки фигур (так мы называли свои работы) их кто-то (вандалы) уродовал и даже отпиливал им головы. Например, работа Олега Филатова «Морской котик с мячом» на следующий день после изготовления осталась без мяча.
1983 год. Бригада резчиков ССО «Карлсон» трудится на базе – в пионерлагере «Кировец» (ст. Хомяково).
И швец, и жнец…
Вячеслав Горчаков:
— Летом 1970 года, после второго курса, я был командиром стройотряда из пятнадцати бойцов строительного факультета. Возводили институтскую лыжную базу на Подгородних Дачах, в 10 км южнее Тулы. Жили в двух больших палатках прямо на стройплощадке, а кормились в столовой соседнего пионерского лагеря тульского радиозавода «Октава». Днём мы были землекопами, каменщиками и монтажниками. Ночью, бывало, кадрились с вожатыми лагеря.
…В 1972 году, после четвёртого курса, поехал комиссаром стройотряда в Плавском районе — реконструировать и механизировать большие коровники известного колхоза-миллионера. Моя комиссарская должность была общественной нагрузкой к основной работе. Днём я со всеми бойцами работал по необходимости уборщиком навоза, бетонщиком, пилорамщиком, плотником, монтажником транспортёров, каменщиком, снабженцем и много ещё кем. После основной работы начиналась комиссарская деятельность — отчёты в областной штаб стройотрядов, выпуск информационных листков, организация концертов самодеятельности в сельских клубах и спортивных соревнований с местным населением…
1976 год. Казахстан, Целиноградская область. Командир ССО Вячеслав Горчаков.
Весной 1976 года, будучи уже аспирантом Московского инженерно-строительного института, я пошёл в институтский комитет комсомола за направлением в стройотряд. Меня утвердили командиром стройотряда численностью 50 бойцов. Половина из них была институтская, другая половина — из Московского строительного техникума. Предстояло ехать в Целиноградскую область Казахстана. Там нужно было строить «под ключ» совхозные двухэтажные кирпичные дома, поэтому в отряде было 17 девушек-отделочниц.
Нас разместили в металлических двухкомнатных вагончиках, поставленных «в каре» на границе знойной степи и совхозного посёлка. Пока отряд расселялся, я с отрядным врачом Борисом Кадушевым отправился инспектировать совхозную баню.
Там открылось незабываемое зрелище. Посреди моечного отделения на широкой лавке стояли две оцинкованные шайки с водой.
1972 г, Плавский р-н, пос. Агролес, День целинника. Подготовка к посвящению в стройотрядовцы.
В одной из них сидел сильно старый казах и, регулярно макая ладонь в другую шайку, стирал с себя грязь катышками.
Ни мыла, ни мочалки у него не было. И вся баня изнутри была какая-то склизкая и мерзкая. Мы вышли из неё на цыпочках, стараясь ни к чему не прикасаться. Кадушев отправился к директору совхоза за кальцинированной содой и хлоркой. Я пошёл в отряд мобилизовывать девчонок на глобальный очистительный подвиг.
К вечеру отряд был помыт в ослепительно чистой бане, а со следующего утра в неё рекой потекло местное население. Это первое наше полезное дело благотворно расположило к нам местное население и руководство совхоза, от которого сильно зависели наши будущие заработки…
…Сегодня часто говорят о возрождении стройотрядовского движения. Однако, на мой взгляд, возродить его в прежнем виде невозможно. Изменилась страна, другим стало отношение к труду. Прежнего энтузиазма и самопожертвования нет и в помине. Но то, что сейчас идея и опыт ССО оказались востребованными, — это здорово!