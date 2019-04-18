А стройотряды уходят дальше. Продолжение

1980 год, Тула. Бойцы ССО «Корчагинец» реконструируют трамвайные пути на ул. Металлургов. Фото из архива героев публикации и Владимира Щербакова.

Бойцовка, гитара и песня… А еще тонны уложенного бетона, километры отремонтированных железнодорожных и трамвайных путей, жилые дома для селян и крепкая дружба — вот что такое студенческий стройотряд!

Первая часть здесь.

В числе самых известных тульских стройотрядов одно из главных мест занимает ССО «Корчагинец», созданный в 1974 году на факультете машиностроения политехнического института. Брали туда далеко не всех, только ребят физически крепких и морально устойчивых — пить и курить не рекомендовалось категорически! От зари до зари, а нередко и ночами бойцы занимались делом сложным, но очень важным — ремонтировали городские трамвайные пути. Жили в общежитии, специально сделанном для них в криволученском депо. Зарабатывали ребята очень неплохие деньги, но не это было главным. По словам «корчагинцев», в отряде сложилась обстановка настоящего трудового братства, коллектив был второй семьёй. И хотя физические нагрузки были просто огромными, никто «не скулил, не ныл».

В 1990 году «Корчагинец» прекратил своё существование…

На фото бойцы ССО «Корчагинец».

«Карлсон» и все-все-все

Ерухом Шальмиев:

— Сколько себя помню, всегда ходил в активистах: в детстве был то звеньевым, то вожатым, а когда поступил после армии в Тульский политех, стал ответственным за спортивную жизнь родного строительного факультета. С 1985-го по 1989-й каждое лето в составе ССО «Карлсон» строил деревянные детские городки. Начинал обычным подсобником, потом стал бригадиром, позже — комиссаром…



1983 год, ССО «Карлсон», бригада резчиков. На переднем плане (сидя) слева направо: Сергей Качура, Геннадий Тимофеев, Алексей Домбровский; на заднем плане слева направо Юрий Сергеев, Александр Валюженич, Олег Филатов.

ССО «Карлсон» состоял из нескольких бригад, кто-то работал в Туле, кто-то — в районах. …В нашу «интернациональную» бригаду помимо меня входили кубинец, казах, грузин и русский парень из Ясногорска (казах — это Нурлан Бимендиев — теперешний генеральный директор ООО ТД «Щекиноазот». — Прим. автора).

Мастерская отряда находилась в политеховском студгородке, там мастера резали фигуры зверушек, сказочных персонажей, делали лавочки, заготовки для беседок и пр. Потом везли это всё по местам и монтировали. Помню, приехали в Белёв, и администрация нам дала территорию заброшенного парка за местным консервным заводом. Мы его, считай, реанимировали: расчистили, установили много беседок красивых, лавок… Буквально на глазах парк наполнился жизнью, очень много детей туда стало приходить!



80-е годы. Бойцы ССО «Карлсон» со своими работами: Слева направо Владимир Губанов, Александр Тарасов, Сергей Качура.

В Николо-Жупанском детском доме построили мы деревянный сказочный городок, ещё в посёлке Иншинский, в Черни… Работали много.

В 7 утра уже были на объекте, в общежитие возвращались в 11 вечера. Выходной один — воскресенье.

…На третьем курсе поехал комиссаром тульского интернационального стройотряда в Чехословакию, в город-побратим Банску-Бистрицу — возводить школу. Помню, очень нас впечатлили тамошние студенческие общежития — в Туле таких не было…

Сил хватало и на работу, и на отдых: по вечерам собирались, пели под гитару, танцевали. Хорошее было время, с удовольствием его вспоминаю!



1986 г., Чехословакия, г. Банска-Быстрица. Тулбские студенты на строительстве школы.

Геннадий Тимофеев:

— Я подрабатывал в строй­отряде «Карлсон» из-за нехватки резчиков. Как правило, каждый из резчиков специализировался на чём-то своём: зверушки, люди, нечисть и т. д. Но были настоящие универсалы и очень одарённые ребята, например, Александр Валюженич. Костяк отряда был создан на базе строительного факультета, но, например, бригадиром резчиков 1982−83 гг. был студент исторического факультета пединститута Юрий Сергеев. Много лет спустя он стал тренером по айкидо…

1987 год, Белёв. На фото Ерухом Шальмиев (второй справа). ССО «Карлсон» строит детский городок «Сказка».

Припоминается, к сожалению, не только хорошее… Нередко ещё до отправки фигур (так мы называли свои работы) их кто-то (вандалы) уродовал и даже отпиливал им головы. Например, работа Олега Филатова «Морской котик с мячом» на следующий день после изготовления осталась без мяча.



1983 год. Бригада резчиков ССО «Карлсон» трудится на базе – в пионерлагере «Кировец» (ст. Хомяково).

И швец, и жнец…

Вячеслав Горчаков:

— Летом 1970 года, после второго курса, я был командиром стройотряда из пятнадцати бойцов строительного факультета. Возводили институтскую лыжную базу на Подгородних Дачах, в 10 км южнее Тулы. Жили в двух больших палатках прямо на стройплощадке, а кормились в столовой соседнего пионерского лагеря тульского радиозавода «Октава». Днём мы были землекопами, каменщиками и монтажниками. Ночью, бывало, кадрились с вожатыми лагеря.

…В 1972 году, после четвёртого курса, поехал комиссаром стройотряда в Плавском районе — реконструировать и механизировать большие коровники известного колхоза-миллионера. Моя комиссарская должность была общественной нагрузкой к основной работе. Днём я со всеми бойцами работал по необходимости уборщиком навоза, бетонщиком, пилорамщиком, плотником, монтажником транспортёров, каменщиком, снабженцем и много ещё кем. После основной работы начиналась комиссарская деятельность — отчёты в областной штаб стройотрядов, выпуск информационных листков, организация концертов самодеятельности в сельских клубах и спортивных соревнований с местным населением…



1976 год. Казахстан, Целиноградская область. Командир ССО Вячеслав Горчаков.

Весной 1976 года, будучи уже аспирантом Московского инженерно-строительного института, я пошёл в институтский комитет комсомола за направлением в стройотряд. Меня утвердили командиром стройотряда численностью 50 бойцов. Половина из них была институтская, другая половина — из Московского строительного техникума. Предстояло ехать в Целиноградскую область Казахстана. Там нужно было строить «под ключ» сов­хозные двухэтажные кирпичные дома, поэтому в отряде было 17 девушек-отделочниц.

Нас разместили в металлических двухкомнатных вагончиках, поставленных «в каре» на границе знойной степи и сов­хозного посёлка. Пока отряд расселялся, я с отрядным врачом Борисом Кадушевым отправился инспектировать совхозную баню.

Там открылось незабываемое зрелище. Посреди моечного отделения на широкой лавке стояли две оцинкованные шайки с водой.

1972 г, Плавский р-н, пос. Агролес, День целинника. Подготовка к посвящению в стройотрядовцы.



В одной из них сидел сильно старый казах и, регулярно макая ладонь в другую шайку, стирал с себя грязь катышками.



Ни мыла, ни мочалки у него не было. И вся баня изнутри была какая-то склизкая и мерзкая. Мы вышли из неё на цыпочках, стараясь ни к чему не прикасаться. Кадушев отправился к директору совхоза за кальцинированной содой и хлоркой. Я пошёл в отряд мобилизовывать девчонок на глобальный очистительный подвиг.

К вечеру отряд был помыт в ослепительно чистой бане, а со следующего утра в неё рекой потекло местное население. Это первое наше полезное дело благотворно расположило к нам местное население и руководство совхоза, от которого сильно зависели наши будущие заработки…

…Сегодня часто говорят о возрождении стройотрядовского движения. Однако, на мой взгляд, возродить его в прежнем виде невозможно. Изменилась страна, другим стало отношение к труду. Прежнего энтузиазма и самопожертвования нет и в помине. Но то, что сейчас идея и опыт ССО оказались востребованными, — это здорово!