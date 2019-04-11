А стройотряды уходят дальше…

Отряд строительного факультета ТулГУ, середина 70-х. Фото из архива автора.

До очередной сессии рукой подать. Большинство студентов, успешно сдавших экзамены и зачёты, с головой окунутся в прекрасную каникулярную пору. Но есть и такие, кто отдыху предпочтёт труд в стройотряде.

Именно им, а также стройотрядовцам прошлых лет, с гордостью носившим выцветшую штормовку с эмблемами, адресован этот рассказ.



Студенческие строительные отряды (сокращенно ССО) во времена развитого социализма в нашей многонациональной стране были явлением практически повсеместным. Формировались они при вузах, техникумах, при райкомах и обкомах ВЛКСМ.

Студенты участвовали в освоении целины, а также в таких грандиозных стройках века, как БАМ, ВАЗ, КамАЗ, Саяно-Шушенская ГЭС, комбинаты в Норильске и Магнитогорске, нефтяные месторождения Тюмени…

Кроме того, в каждой республике, области, районе были свои предприятия, которые возводились с помощью ССО. Надо заметить, что многие из них не просто сохранились по сей день, но сохранились в отличном состоянии! Помимо строительных работ бойцы ССО активно убирали урожай, пололи грядки в колхозах и совхозах, воспитывали младшее поколение в пионерлагерях и пр. и пр.

Вот моя целинка, а на ней значок…

Непременным атрибутом каждого стройотряда был флаг, его обычно водружали над комиссарской палаткой (вагончиком); решением комитета комсомола отряду присваивалось название — например, «Корчагинец» или «Арсенал», «Надежда» и пр.

Для молодых строителей, как правило, шили специальную одежду с символикой вуза — брюки и куртку, которую называли по-разному: «строевка», «целинка», «бойцовка»… Нагрудные и нарукавные нашивки сразу позволяли узнать, откуда прибыл боец, год его набора, название отряда, количество трудовых сезонов и т. д. Кстати говоря, стройотрядовская спецодежда была неплохого качества и довольно модного покроя… До сих пор у некоторых бывших стройотрядовцев как память о весёлом стройотрядовском «вчера» висят в укромных уголках их видавшие виды спецовки…

- Вот моя целинка,

а на ней значок

И много-много нашивок,

ведь я не новичок.

Эмблема, имя отряда,

год набора рядом,

Надпись «ССО"

и больше ничего.

(Из стройотрядовской песни).



1976-й, Площадь Победы, парад стройотрядов. Фото Игоря Щербакова.

Трудовой фронт

Участников стройотрядов называли «бойцами», имея ввиду, что все они дружно и добровольно воюют на яростном, очень непростом, но мирном трудовом фронте. Но и там порой случались потери… Причина — несоблюдение техники безопасности. По информации одного из сайтов, в 1970−80-х годах до трети от общего числа выезжавших в составе строительных и сельхозотрядов получали травмы, вынуждавшие их обратиться за врачебной помощью. Случались травмы тяжёлые, после которых молодые, полные сил и планов на будущее ребята оставались инвалидами, а то и гибли…

Что скрывать: начинающие стройотрядовцы нередко трудились, как бог на душу положит, из-за чего заказчики могли передавать объект вездесущим «шабашникам». Хотя, справедливости ради, надо заметить: по качеству работы многие шабашники мало отличались от неопытных студентов! К тому же нередко они крепко выпивали (в стройотрядах существовал и строго соблюдался «сухой закон»).



1986 год, Томская область, пос. Тегульдет, стройотряд «Левша» Тульского пединститута, строительство узкоколейки.

Честные деньги

В Туле и области стройотрядовское движение было хорошо организованным и довольно мощным: каждый сезон тысячи молодых бойцов устремлялись на передний край трудового фронта.

Для многих стройотряд стал настоящей школой жизни! Зелёная молодёжь оказывалась в непривычной рабочей среде, где усваивала навыки общения в коллективе, умение жить и трудиться в непростых (иногда экстремальных) бытовых условиях. Параллельно стройотрядовцы формировали себя как профессионалов, проходя путь от новичка до специалиста. В соответствии с повышением уровня квалификации росла и зарплата участников «третьего трудового семестра». Нередко, отпахав на ударных (и не очень) стройках, они привозили в карманах «бойцовок» весьма и весьма солидные суммы!

Стройотряд «Левша» Тульского пединститута 1986 год, Томская область, пос. Тегульдет,

Владимир Шатилов, регио­нальный торговый представитель:

- Было это летом 1986 года. Только что рванул Чернобыль. Страна сражалась в очередях за водкой. Стипендия 40 руб. И поехали мы в посёлок с ругательным названием Тегульдет, что под Томском, строить узкоколейку для леспромхоза аки Павки Корчагины. Мы — это сборная команда истфака и филфака Тульского пединститута «Левша». Барышни отправились прямо в Тегульдет, но что они там строили — не помню. Нас, мужиков, рассадили в два вагончика и, прицепив их к дизелю, отправили прямиком в тайгу. Красота необычайная и словесному описанию не поддаётся, но… Жара 40 градусов, комары, мошка, оводы — в полном ассортименте!

Строили дорогу. Хорошо строили, на совесть. «Прозябали» в трезвости, ибо и тайга, и сухой закон. Причём не только в отряде, но и в стране. Однако нашлись добрые местные, бывшие тюремные сидельцы, работники леспромхоза с наколками, типа: «Они устали ходить под конвоем», «Не буди!» и т. д. и т. п. Время от времени они подвозили нам бражку и сушёную рыбу с червями. Хорошие ребята! Заработали мы тем летом по 500−600 рублей. Чудовищно огромная цифра для тульского студента! Инфляции как таковой ещё не было.



Тульский стройотряд «Левша» на строительстве узкоколейки.



Игорь Павлов, пенсионер:

- После окончания 1-го курса истфила (историко-филологи­чес­кого факультета пед­института) поехал я в составе комсомольского строительного отряда в совхоз «Красная Звезда», который был в деревне Опочня под Дубной. Опыта у меня особого не было, так что вкалывал я на подсобных работах (мы дорогу строили). Помню, когда первую в своей жизни машину с бетоном разгружал, поскользнулся и упал в этот самый бетон. Фильм «Джентльмены удачи» смотрели? Вот и я также свои вещички попытался отстирать, потом плюнул и оставил их стоять у забора.

Работали мы на совесть, и заплатили нам соответственно. Я как неквалифицированный труженик получил рублей 600, а ребята, которые имели более высокую квалификацию (каменщики, плотники и т. п. ), по 900. И это за неполных два месяца! Для сравнения скажу, что учителя и рядовые инженеры зарабатывали тогда в среднем по 120−140 деревянных, а главный инженер крупного предприятия — 400…

…В то время для стройотрядовцев были разные льготы, например, мы могли не ездить по осени на сельхозработы, гарантированно получали стипендию (конечно, если учились без двоек).

Продолжение следует.