А стройотряды уходят дальше…
До очередной сессии рукой подать. Большинство студентов, успешно сдавших экзамены и зачёты, с головой окунутся в прекрасную каникулярную пору. Но есть и такие, кто отдыху предпочтёт труд в стройотряде.
Именно им, а также стройотрядовцам прошлых лет, с гордостью носившим выцветшую штормовку с эмблемами, адресован этот рассказ.
Студенческие строительные отряды (сокращенно ССО) во времена развитого социализма в нашей многонациональной стране были явлением практически повсеместным. Формировались они при вузах, техникумах, при райкомах и обкомах ВЛКСМ.
Студенты участвовали в освоении целины, а также в таких грандиозных стройках века, как БАМ, ВАЗ, КамАЗ, Саяно-Шушенская ГЭС, комбинаты в Норильске и Магнитогорске, нефтяные месторождения Тюмени…
Кроме того, в каждой республике, области, районе были свои предприятия, которые возводились с помощью ССО. Надо заметить, что многие из них не просто сохранились по сей день, но сохранились в отличном состоянии! Помимо строительных работ бойцы ССО активно убирали урожай, пололи грядки в колхозах и совхозах, воспитывали младшее поколение в пионерлагерях и пр. и пр.
Вот моя целинка, а на ней значок…
Непременным атрибутом каждого стройотряда был флаг, его обычно водружали над комиссарской палаткой (вагончиком); решением комитета комсомола отряду присваивалось название — например, «Корчагинец» или «Арсенал», «Надежда» и пр.
Для молодых строителей, как правило, шили специальную одежду с символикой вуза — брюки и куртку, которую называли по-разному: «строевка», «целинка», «бойцовка»… Нагрудные и нарукавные нашивки сразу позволяли узнать, откуда прибыл боец, год его набора, название отряда, количество трудовых сезонов
- Вот моя целинка,
а на ней значок
И много-много нашивок,
ведь я не новичок.
Эмблема, имя отряда,
год набора рядом,
Надпись «ССО"
и больше ничего.
(Из стройотрядовской песни).
1976-й, Площадь Победы, парад стройотрядов. Фото Игоря Щербакова.
Трудовой фронт
Участников стройотрядов называли «бойцами», имея ввиду, что все они дружно и добровольно воюют на яростном, очень непростом, но мирном трудовом фронте. Но и там порой случались потери… Причина — несоблюдение техники безопасности. По информации одного из сайтов, в 1970−80-х годах до трети от общего числа выезжавших в составе строительных и сельхозотрядов получали травмы, вынуждавшие их обратиться за врачебной помощью. Случались травмы тяжёлые, после которых молодые, полные сил и планов на будущее ребята оставались инвалидами, а то и гибли…
Что скрывать: начинающие стройотрядовцы нередко трудились, как бог на душу положит, из-за чего заказчики могли передавать объект вездесущим «шабашникам». Хотя, справедливости ради, надо заметить: по качеству работы многие шабашники мало отличались от неопытных студентов! К тому же нередко они крепко выпивали (в стройотрядах существовал и строго соблюдался «сухой закон»).
1986 год, Томская область, пос. Тегульдет, стройотряд «Левша» Тульского пединститута, строительство узкоколейки.
Честные деньги
В Туле и области стройотрядовское движение было хорошо организованным и довольно мощным: каждый сезон тысячи молодых бойцов устремлялись на передний край трудового фронта.
Для многих стройотряд стал настоящей школой жизни! Зелёная молодёжь оказывалась в непривычной рабочей среде, где усваивала навыки общения в коллективе, умение жить и трудиться в непростых (иногда экстремальных) бытовых условиях. Параллельно стройотрядовцы формировали себя как профессионалов, проходя путь от новичка до специалиста. В соответствии с повышением уровня квалификации росла и зарплата участников «третьего трудового семестра». Нередко, отпахав на ударных (и не очень) стройках, они привозили в карманах «бойцовок» весьма и весьма солидные суммы!
Стройотряд «Левша» Тульского пединститута 1986 год, Томская область, пос. Тегульдет,
Владимир Шатилов, региональный торговый представитель:
- Было это летом 1986 года. Только что рванул Чернобыль. Страна сражалась в очередях за водкой. Стипендия 40 руб. И поехали мы в посёлок с ругательным названием Тегульдет, что под Томском, строить узкоколейку для леспромхоза аки Павки Корчагины. Мы — это сборная команда истфака и филфака Тульского пединститута «Левша». Барышни отправились прямо в Тегульдет, но что они там строили — не помню. Нас, мужиков, рассадили в два вагончика и, прицепив их к дизелю, отправили прямиком в тайгу. Красота необычайная и словесному описанию не поддаётся, но… Жара 40 градусов, комары, мошка, оводы — в полном ассортименте!
Строили дорогу. Хорошо строили, на совесть. «Прозябали» в трезвости, ибо и тайга, и сухой закон. Причём не только в отряде, но и в стране. Однако нашлись добрые местные, бывшие тюремные сидельцы, работники леспромхоза с наколками, типа: «Они устали ходить под конвоем», «Не буди!»
Тульский стройотряд «Левша» на строительстве узкоколейки.
Игорь Павлов, пенсионер:
- После окончания 1-го курса истфила (историко-филологического факультета пединститута) поехал я в составе комсомольского строительного отряда в совхоз «Красная Звезда», который был в деревне Опочня под Дубной. Опыта у меня особого не было, так что вкалывал я на подсобных работах (мы дорогу строили). Помню, когда первую в своей жизни машину с бетоном разгружал, поскользнулся и упал в этот самый бетон. Фильм «Джентльмены удачи» смотрели? Вот и я также свои вещички попытался отстирать, потом плюнул и оставил их стоять у забора.
Работали мы на совесть, и заплатили нам соответственно. Я как неквалифицированный труженик получил рублей 600, а ребята, которые имели более высокую квалификацию (каменщики, плотники
…В то время для стройотрядовцев были разные льготы, например, мы могли не ездить по осени на сельхозработы, гарантированно получали стипендию (конечно, если учились без двоек).
Продолжение следует.