50 лет назад молодежь оставила послание тулякам из 2018-го

У подножия этого пилона в сквере Коммунаров хранится письмо комсомольцев 1968 года нашему поколению

29 октября 1968 года у подножия стелы в сквере Коммунаров было заложено письмо комсомольцев Тулы и области будущим поколениям. Вскрыть его завещано в 2018 году.

Нам удалось найти полный текст того послания, которое хранится под землей. Что же пишут нам из далекого прошлого ровесники современной молодежи?

Это оттепель...

Но для начала давайте совершим небольшое путешествие в прошлое и попробуем представить, чем же жила молодежь далекого 1968 года.

Конечно, это было особенное поколение. Хотя бы тем, что для большинства слово «война» было совсем не абстрактным понятием. Она закончилась-то сравнительно недавно – 23 года назад. По нынешним меркам, если отнять 23 из 2018-го, получится 1995 год! Не такой и далекий.



Тем не менее на улицах и в душе была настоящая оттепель. Люди хотели красиво одеваться, смотреть интересное кино, слушать музыку, ходить в кино – всё, как и сейчас.

– Наше время – время удивительных побед и свершений – внесло в одежду жизнеутверждающее, оптимистическое начало, – рассказывала в 1968 г. землякам завпроизводством ателье №1 Тульской фабрики индпошива Н. Пушкина. – Современная мода проста и лаконична, полна деловитости и достоинства. Костюм сегодня не скрывает движений человека, а подчеркивает их. Отсюда пластичность и динамизм. Конструируется одежда максимально приближенной к форме тела. Вещи становятся удобными, простыми.



Девушки шестидесятых. Фото Ю. Жукова.

К такой одежде полагается практичная прическа. Вот что по этому поводу говорила старший мастер-парикмахер из Тулы Т. Жаворонкова:

– Простота покроя платья предполагает и соответствующую прическу. В нынешнем сезоне остается модной короткая стрижка, правда, в несколько измененном виде. Волосы с затылка снимаются не так коротко, как прежде. Это придает прическе пышность. Шиньон пока носят, но ни в коем случае не как повседневную прическу. Он совершенно не подходит к деловому стилю рабочего платья. И вообще шиньон следует использовать при крайней необходимости: плохая стрижка, реденькие волосы и т.д.

Меломаны совершенно заслуженно гордились оркестром Анатолия Кролла, работавшего в Тульской филармонии. Еще бы, на страницах журнала «Юность» его по­хвалил сам Василий Аксёнов! Оркестр играл традиционный новоорлеанский джаз – еще лет десять назад только за это словосочетание заклеймили бы нещадно!

Кролл приехал к нам из Ташкента, где руководил Государственным эстрадным оркестром Узбекистана, и создал настоящую тульскую школу джаза. Многие его воспитанники довольно быстро получили лестные приглашения из профессиональных оркестров Олега Лундстрема и Юрия Саульского. Конечно, человек, играющий стильную музыку, и на вопросы отвечал слегка выпендрежно, в стиле того же Василия Аксёнова: «Битлз»? По-своему талантливые ребята, поразительная исполнительская техника. Но… В общем, правильно они сделали, поломав гитары и закинув их в Темзу. Джаз – это не мода. Это труд серьезных людей».

В спорте уже блистали футболисты «Металлурга», на Тульском велотреке разыгрывался «Большой приз Тулы» среди велосипедистов Венгрии, ГДР, ФРГ, Нидерландов, Польши и СССР. А после победы на шахматном турнире в Голландии зарубежные газеты писали о «юном таланте из Тулы» Анатолии Карпове.

В кино туляки смотрели «Три тополя на Плющихе», все серии «Фантомаса» и, между прочим, «Лебединое озеро» – киноверсию знаменитого балета.



Трилогия о Фантомасе стала одним из самых популярных фильмов у тульского зрителя.

В общем, это были другие люди. В 1968 году скромный продавец киоска тульского «Книготорга», комсомолка Евгения Носова утром, как обычно, разбирала книги. И вдруг увидела кошелек, в котором лежали 145 рублей: больше, чем ее месячная зарплата. А вскоре прибежала владелица кошелька – работница кондитерской фабрики. И была очень благодарна за то, что ей вернули пропажу в целости и сохранности.

Вьетнам и новые методы работы

В начале года на гастроли в областной центр приехал Вьетнамский цирк. «В составе артистов – преимущественно молодежь, дети воинов Вьетнамской народной армии, рабочих, крестьян, – рассказывал директор Госцирка ДРВ Нго Нок Йенг. – С 1965 года, когда начались варварские бомбардировки нашей страны американскими воздушными пиратами, наш цирковой коллектив разделился на несколько небольших групп, примерно по 15-20 человек в каждой, которые начали выступать не только в цирках шапито, но и в воинских подразделениях.



Группа артистов Вьетнамского цирка на Московском вокзале в Туле.

У нас есть такой лозунг: «Каждый артист – боец». Среди выступающих в Туле артистов некоторые удостоены значка «Пятое августа» – правительственной награды за непосредственное участие в боях с врагами вьетнамского народа».

В феврале открыл свои двери ДК профсоюзов – со зрительным залом на 800 мест, многочисленными аудиториями и залами для занятий спортом. В ДК получил постоянную прописку популярный в городе Народный хор профсоюзов под руководством А. И. Федякина.



ДК профсоюзов.

В марте открылся новый аэровокзал, из которого должны были протянуться воздушные линии в Прибалтику, на Север и Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. Началось массовое строительство девятиэтажных домов.

В августе туляков потрясла смерть старшины милиции Фёдора Фёдоровича Тимошина, который ценой своей жизни преградил путь пьяному водителю. В милицию регулировщиком Фёдор Фёдорович пришел сразу после войны – по предложению военкомата. А до того был на фронте. Награжден орденом Славы и боевыми медалями. И вот такая трагическая смерть в мирное время.

Потерей 1968-го стала и кончина Фёдора Токарева. Знаменитый конструктор оружия жил в Москве, но похоронить себя завещал в Туле.

В то же время начал приносить первые плоды набиравший обороты экономический эксперимент на Щекинском химкомбинате (в историю он вошел как Щекинский метод). Идея эксперимента – повысить производительность труда за счет меньшего количества рабочих при прежнем фонде зарплаты. Часть денег из сэкономленного фонда шла на премии, часть разрешалось пустить на строительство соцобъектов для работников предприятия и часть доставалась предприятию.

Несмотря на то, что вводить Щекинский метод требовали чуть ли не от каждого предприятия, в столичных министерствах ему чинили препятствия – «капиталистические» методы вызывали у чиновников скрытое недовольство. Отец этой идеи П. Шаров считал, что они тогда просто опередили свое время. Как минимум, лет на двадцать.

Но очень многое осталось лишь в проектах. Так, в 1968 году на ул. Советской планировали построить новый Дворец культуры оружейников в комплексе с большим спортзалом, к Центральному (ныне Большому) универмагу сделать пристройку в три раза больше существующего магазина. Там же, на Советской, между Жуковского и Тургеневской, по-строить детский кинотеатр на тысячу с лишним мест, а неподалеку – ультрасовременный ресторан из стекла и бетона. На Зеленстрое запланировали автовокзал на тысячу пассажиров. Троллейбусную линию намечено было продлить до Косой Горы. В Успенском соборе кремля должен был открыться Музей обороны Тулы в Великую Отечественную войну.

В 1968 году многие улицы получили новые названия. Литейная стала улицей Теплова – в честь старого большевика-подпольщика. 2-й проезд Октябрьского поселка – улицей Сундукова, а 4-й проезд – Шишкова.

Квасниковский переулок стал улицей Колетвинова, Садовая – улицей Кауля, 1-й Перекопский проезд – улицей Михеева. Механическая стала улицей Софьи Смидович, Песочная – улицей Белкина, Парашютная – Кабакова, Клубную и Серебровку объединили в улицу Дмитрия Ульянова.

В октябре состоялся торжественный пленум Тульского обкома и горкома комсомола, посвященный 50-летию ВЛКСМ. В ознаменование юбилея Тульскому обкому было вручено на вечное хранение памятное Красное Знамя обкома КПСС.

Бюро обкома КПСС и облисполком наградили памятным Знаменем обкома партии и облисполкома Тульскую, Новомосковскую городские и Белевскую районную комсомольские организации за большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи и успехи в соцсоревновании по достойной встрече 50-летия Ленинского Комсомола. Памятным знаменем ЦК ВЛКСМ награждены Узловская и Кимовская городские комсомольские организации.

Кстати, в 1968 году на новостройки страны и области по комсомольским путевкам уехало более тысячи молодых туляков. Студенческие строительные отряды области освоили 3,6 млн рублей капиталовложений.

«Мы говорим вам здравствуйте!»

Ну а теперь, прочувствовав атмосферу времени, отнесемся с вниманием к тому, что до нас хотели донести люди совсем другого поколения, другой эпохи, жившие в одном с нами городе Туле:

«Мы пришли к вам через полстолетия. Мы не знаем, кто вы, потому что, когда пишутся эти строки, вас еще нет на земле.



Мы говорим вам здравствуйте! Мы – ваши сверстники, внуки тех, кто отстоял завоевания Октября, дети тех, кто спас мир от фашистской чумы. Мы – плоть от плоти, кровь от крови революции.



Юность 60-х верна своим отцам и дедам, ибо они ценой своих жизней отстояли нашу свободу. Мы завещаем вам эту память. Юность 60-х склоняет перед ними голову, потому что свет солнца, который мы видим сегодня, мы видим благодаря их мужеству, их соленому поту, их крови, пролитой за родную землю.

Сегодня мы на полпути к столетию Ленинского комсомола. Мы, комсомольцы 60-х годов, связные между вами и юными красногвардейцами революционного Петрограда.

Полустолетие.

Это и много и мало. За пятьдесят лет сменилось несколько поколений, духовно богаче стал советский человек, с космической скоростью устремились вперед наука и техника, успешно осуществляется строительство коммунистического общества.

Каким оно будет, наше завтра? Как встречаешь его ты, далекий ровесник?

Мы верим, что победоносное знамя Ленина вы будете нести так же крепко, как несли его все поколения революции!

Мы живем и боремся для вашего счастья, юности будущего. Осуществляйте и вы нашу заветную мечту – берегите мир, покоряйте вершины коммунизма!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Комсомольцы и молодежь Тульской области.

29 октября 1968 года».