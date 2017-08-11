Набережная Упы: от заката до рассвета

Вид кремля от оружейного завода. Гравюра 1801 г. Слева — часть кремля и два длинных одноэтажных строения между ним и Упой. На заднем плане Крестовоздвиженская церковь, правее — Казанская церковь и Гостиный двор (не сохранились). Справа — Благовещенская церковь (сохранилась до наших дней).

В словаре тульской мифологии понятие «кремлевская набережная Упы» заняло бы одну из первых глав. Все знают, что она существует. Ее не может не быть, коли имеется река, но мало кто видел ее своими глазами.

Фантом, да и только. И вот, кажется, в деле возвращения городу набережной поставлена точка.

Как это было раньше

Со стороны нынешней Крестовоздвиженской площади тянулись торговые ряды. Начиная от Пятницких ворот и до реки это были мясные лавки, приносившие некоторый барыш городу. В канун революции девять номеров мясных лавок у кремлевской стены со стороны реки сдавались по годовым договорам с платой в год 1 234 рубля. Зимой мясникам приходилось немного тесниться в пользу торговцев новогодними елками, расставлявших свой товар на берегу Упы.

Торговцы — это была неизбежная данность. Но в целом кремль и его окрестности рассматривались прежде всего для отдыха горожан. По мысли авторов генерального плана города Тулы, высочайше рассмотренного 19 марта 1837 г., вокруг кремля необходимо было устроить бульвар.

Так между кремлевской стеной и рекой появились аллеи Нижнего кремлевского сада, которые высаживались на средства Дворянского собрания, мещанского и купеческого обществ.

Если судить по сохранившимся фотографиям, это были настоящие рощицы, в которых находилось место и различным увеселительным заведениям. Когда началась эпоха кинематографа, крутили фильмы — в деревянном театре-электробиоскопе купца В. А. Неверного , а позже в филиале кинотеатра «Ренессанс». В конце XIX века здесь давали представления актеры известной в городе труппы С. А. Томского . Здание театра позже сгорело, и на его месте построен уже упоминавшийся театр-электробиоскоп. А в начале ХХ века в Нижнем кремлевском саду появился новый Летний театр, от которого город за аренду места получал по 600 рубликов в год.

Также были установлены на деньги предпринимателей воздушные качели с восемью гондолами на два человека каждая, кегельбан, французские горы длиной в 70 саженей, детский аттракцион метание колец и павильон моментального фото. Само собой, ждал гостей первоклассный ресторан, где можно было попробовать лучшие вина и деликатесы. На летний сезон открывался газетный павильон, в то читающее время приносивший неплохой доход.

После революции Нижний сад не изменил своего предназначения и по-прежнему оставался одним из любимых мест для прогулок туляков.

Суперсвалка

Когда началась война, возникла необходимость увеличения мощностей оружейного завода. Частично эта проблема была решена за счет расширения заводской территории, которая была передана оружейникам во временное пользование. Но, как известно, в нашей стране нет ничего более постоянного, чем временное. Набережная по умолчанию стала считаться заводской территорией. Тем более что она оказалась весьма полезной для того, чтобы свозить сюда ненужный заводской хлам.

По легенде именно здесь в пятидесятые годы вдруг обнаружили разобранный на части бесхозный памятник Петру I. Можно представить, сколько там было всего, если долгое время до статуи основателя завода никто даже не мог докопаться. С чем с чем, а с местами для хранения хлама в нашей стране расставаться тяжелее всего. Вот и оружейный завод стоял насмерть. Хотя уже в пятидесятые годы городские власти предприняли отчаянную попытку вернуть в городское пользование эту территорию.

14 сентября 1955 года исполком Тульского областного Совета депутатов «в целях улучшения культурного обслуживания трудящихся и сохранения памятника старины — Тульского кремля» решил:

Обязать директора оружейного завода т. Романова до 16 ноября с.г. возвратить саду ТОЗ территорию от стены кремля до канала на всем протяжении кремлевской стены с восстановлением канала при благоустройстве и укреплении берегов реки Упы. Обязать исполнительный комитет Тульского городского Совета депутатов трудящихся до 1 октября с.г. выделить предприятию п/я № 86 территорию для переноса складских помещений с вышеуказанной территории.

Подписал это решение председатель исполкома Тульского областного Совета депутатов трудящихся А. Горбачев.

Есть подозрение, что и памятник Петру-то обнаружили как раз в то время, когда под натиском областной исполнительной власти администрация завода на всякий случай решила провести ревизию и посмотреть, что же такого ценного на самовольно захваченной территории валяется.

Часть пешеходной зоны на кремлевских стенах перегородили колючей проволокой, и подойти поближе, чтобы насладиться с высоты живописным видом заводской свалки, в которую превратили бывшую набережную, стало невозможно.

Денег нет, но вы держитесь

Перед самой войной набережную Упы, к тому моменту уже порядком заросшую, еще хотели благоустроить. В декабре 1938 года на совещании руководителей Тулы по вопросу о плане реконструкции города высказывались пожелания, чтобы создать на Упе парк: «Тула, центр города, нуждается в культурном месте, где молодежь может проводить время, вместо того чтобы слоняться по улице Коммунаров». Но уже слишком мало времени оставалось, чтобы предпринять какие-то шаги в этом направлении.

В самом начале шестидесятых по заказу областных властей институт «Мосбассгипрошахт» разработал новый проект благоустройства Упы.

К тому времени, по меткому выражению председателя Тульского совнархоза Кратенко, Упа была «как бельмо на глазу. Уж очень она у нас плоха».

В новом проекте было место и для плотины, которая бы сделала реку более полноводной, и для водных станций, и даже для речного трамвайчика. Недостаток у проекта имелся только один — дороговизна. Все эти работы требовали дополнительного финансирования, а лишних денег у города не было. Тем более что немалых средств стоило возведение первой очереди «Тульских Лужников» — нынешнего стадиона «Арсенал», также в начале шестидесятых замороженное из-за недостатка финансирования. И тогда обратились за поддержкой к Хрущеву. В 1962 году Никита Сергеевич приезжал в Тулу на юбилейные празднества оружейного завода. Хрущев с интересом выслушал идею о возрождении Упы, и она ему понравилось. Но лишних денег не было и у него. Хрущев попросил туляков немного потерпеть: «Давайте подтянем жилье и соцкультбыт, и мы вас потом поддержим, чтобы ваша река стала хорошей рекой в вашем областном центре».

В хрущевские времена к этой идее так и не успели вернуться. А потом на долгие годы мечты о набережной около стен кремля так и оставались мечтами.

Вновь к этой проблеме вернулись только в 1991 году, когда решением исполкома Тульского областного Совета народных депутатов от 7 июня, то есть еще при советской власти, был утвержден Проект зон охраны памятников истории и культуры Тулы.

В целях сохранения уникального памятника истории и культуры Тульский кремль и его историко-градостроительной среды была определена «комплексная зона охраны исторического ядра Тулы» с особым режимом использования.

Согласно этому решению все дисгармоничные объекты этой зоны, нарушающие вид памятника, мелкие промышленные и коммунальные площадки и объекты подлежали ликвидации. Базировалось это решение аж на трех генеральных планах развития Тулы — 1971, 1974 и 1990 годов, определявших, что территория между кремлем и каналом Упы должна быть предназначена для организации улицы и набережной.

Не прошло и четверти века, как все разрабатывавшиеся десятилетиями планы наконец начали обретать вполне конкретный вид.