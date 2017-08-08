Легенда футбола Эдуард Стрельцов отбывал наказание в тюрьме Донского

Историки до сих пор убеждены, что дело против Стрельцова было сфабриковано. И не обошлось здесь без сильных мира сего.

Это был русский самородок в футболе, из тех, которые рождаются один раз в 100 лет! Эдуард Анатольевич стал легендой ещё при жизни. Его имя притягивало на стадион тысячи людей, порой совсем далеких от футбола. В 16 лет Стрельцов с ходу стал основным игроком столичного «Торпедо», проведя за дубль всего две или три игры! В семнадцать лет (!) юный торпедовец – уже основной игрок сборной СССР, сделавший дважды подряд по хет-трику в первом и во втором дебютных матчах в составе главной команды страны.

В 18 лет Стрельцов будет признан лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

И, наконец, в 19 лет, станет самым молодым футболистом в истории советского и российского футбола – олимпийским чемпионам 16-х олимпийских игр в Мельбурне в далеком 1956 году.

Этот игрок сделал невозможное не только в нашем, но и мировом футболе. После семи лет вынужденной отлучки от большого футбола, пять из которых Эдуард Стрельцов провел в лагерях за сфабрикованное против него уголовное дело, он вернулся в большой футбол, как будто никуда и не уходил!

1965 год – чемпион СССР

1966 год – игрок сборной Союза

1967-68 гг. – лучший игрок страны по опросам спортивных журналистов, обладатель Кубка СССР за 1968 год, сделавший голевую передачу в финальном матче с ташкентским «Пахтакором» (фирменный пас пяткой). «Торпедо» тогда выиграло 1-0. Гол забил крайний нападающий Юрий Савченко.

- Футбол никогда и ничто не могло заменить мне. Я родился футболистом и умру им,- говорил Эдуард Стрельцов.

Стрельцов был футбольным гением, талантом, но талантом русским, с его нелюбовью к строгой дисциплине и порядку. Человеком с бесхитростным и беззлобным характером, который часто свободу путает с волей. С непонятной для иностранца необъяснимой тягой русских к спиртному в радости, а уж тем более в горе, что в конечном итоге оборачивается бедой. В этом году Стрельцову исполнилось бы 80 лет. Есть повод вспомнить об этом выдающимся футболисте, жизнь которого связана с Тульским краем.

Родился Стрельцов в Перове, 21 июля 1937 года, тогда ещё пригороде Москвы. Рос без отца в суровое послевоенное время. Есть было нечего и маленький Эдик часто ложился спать голодным. Лакомством для него было жмых, который он с удовольствием жевал, вместо пряников и конфет.

Закончив семилетку Стрельцов поступает на завод «Фрезер», где до войны работал его дед и отец. Профессия – слесарь-лекальщик. И продолжать бы ему рабочую династию, только вот талант его футбольный, как могучий исполин, стал резко распрямлять спину и в 13 лет Эдуард Стрельцов - центральный нападающий взрослой заводской команды.



Молодой Эдуард Стрельцов.

Эдик вместе с 30-летними мужиками самозабвенно гоняет мяч по футбольному полю и забивает голы большим дядям. После игры взрослые шли в закусочную – отметить успех, а Эдику давали премиальные на мороженое и отправляли домой, напутствия: «Иди, иди Эдик, нечего тебе взрослые разговоры слушать». Попутно он забивал голы во II юношеской команде, своим сверстникам. Однажды юноши «Фрезера» встречались с дублем столичного «Торпедо». А Эдик в этот день играл за мужчин в Перове, и на велосипеде умудрился-таки успеть ко II тайму судьбоносной для него игры. Тренер дубля «Торпедо» Василий Проворов оценил по достоинству футбольные данные вихрастого паренька с «Фрезера» и без раздумий пригласил его в свою команду. С этого момента началось стремительное восхождение юного вундеркинда на футбольный Олимп страны Советов.

В «Торпедо» 16-летний Стрельцов пришёл в ватнике и с деревянным чемоданчиком в руках. Отыграв четыре игры в дубле, он уже в основном составе автозаводцев. Стрельцову опять повезло. Он попал в руки Великого тренера Виктора Маслова, который сразу сообразил, какого масштаба и дарования перед ним игрок. Без раздумий он выдвинул вчерашнего дублёра в основной состав, сказав на сборе при всех игроках, что Стрельцов – это великий игрок! Многим игрокам, отыгравшим в «Торпедо» не один сезон, такое высказывание главного тренера пришлось не по душе. Эдуарду просто перестали отдавать мяч. Все игроки, кроме Валентина Иванова, не замечали его на поле.

- Стою один, никто не мешает, самый момент отдать пас мне – не отдают! Причём упорно. Я потом им говорю: «Что же вы? Я же открыт!» Отмалчиваются…

Пасы в команде ему стали отдавать, когда Стрельцов играл уже за сборную. Но даже и при таком к себе отношении в команде юное дарование «Торпедо» становится лучшим бомбардиром 1955 года, с 15 голами возглавляя список снайперов футбольного сезона.

Впечатление от игры молодого Стрельцова было настолько сильным, что Гавриил Качалин, тренер сборной СССР, включает его в главную команду страны. «Надо было иметь глаза на затылке, чтобы его не заметить. Физическая мощь сочеталась в Стрельцове с ювелирной техникой владения мячом, дриблинга», - вспоминал заслуженный тренер №1 страны Советов.

Играл Стрельцов не по годам зрело. И уже в июне 1955 года в Стокгольме в дебютном матче со шведами оформляет свой первый хет-трик за сборную. Именно тогда изумлённые шведы сходу предложили 17-летниму русскому нападающему остаться за любые деньги, а когда он отказался, то обещали ждать хоть 500 лет, прозвав Стрельцова «русским танком» за его мощь в атаке. В следующем матче за сборную вновь хет-трик. В сборной ему никто не завидовал, наоборот, всячески поддерживали и называли «наш беби» за молодость и наивность.

Свой главный матч за сборную Стрельцов сыграл 24 ноября 1957 года. В этой игре решалось, кто же всё-таки поедет на VI чемпионат мира: мы или поляки. Перед этим решающим поединком случилось форменное ЧП. Стрельцов с Ивановым опоздали на поезд, и состав пришлось специально из-за них останавливать в Можайске. Если бы молодые футболисты поехали на метро, то на поезд успели точно. Но они добирались на такси и простояли в пробке.

Перед игрой Стрельцов сказал: «Теперь я просто обязан забить – иначе труба».

Играл он с травмой ноги. Соперник знал об этом, поэтому в самом начале встречи польский защитник рубанул что есть силы по больной стрельцовской ноге. Врач сделал ему новокаиновую блокаду. Гол он забил в той встрече на 31-й минуте, а затем на 75-й отдал мяч нападающему Генриху Федосову - тому только оставалось ногу подставить. Так и обыграл Стрелец поляков на одной ноге.



Екатерина Фурцева с дочерью Светланой.

А затем было долгих пять лет тюрьмы за сфабрикованное уголовное дело об изнасиловании по заказу Екатерины Фурцевой, члена ЦК. В своё время юный футболист не захотел познакомиться с её дочерью Светланой, где мама выступила в качестве посредника. Екатерина Алексеевна затаила обиду и ждала лишь удобного случая. Он представился в мае 1958 года. Рядовое происшествие на станции Правда Мытищинского района на следующей день стало известно Хрущёву, естественно, в невыгодном для Эдуарда свете. «Сам» распорядился: «наказать так, чтобы другим неповадно было». Вопрос в том, кто смог так оперативно, опередив всех защитников Стрельцова, доложить первому секретарю ЦК КПСС. Простым смертным это было явно не под силу.

Сотрудничая с газетой «Советский спорт» в 2003 году я встречался с биографом Стрельцова А. П. Нилиным в писательском посёлке Переделкино Московской области. Александр Павлович рассказал мне, что в Вятлаге Эдуарда сильно избили из-за конфликта с молодым авторитетом по прозвищу «Репейник». Били сильно, стальными трубами по всему телу, после этого у Стрельцова сильно болели почки. В 1962 году звезду советского футбола перевели в ИТК-5 (исправительное трудовое учреждение в городе Донском Тульской области), а затем в ИТК-1, где Эдуард уже трудился библиотекарем.

В июне 2009 года корреспонденты советского спорта посетили последнее место отсидки самого знаменитого зека советского союза в начале 60-х годов. Одним из этих корреспондентов был Дмитрий Туманов, который при встрече со мной спустя семь лет рассказал, что остались в живых Владимир Демихов, который играл в той зоне со Стрельцовым в футбол и надзиратель Пётр Потапов. Оба эти свидетеля живут ныне в Донском.

Они и рассказали Туманову интересные факты из лагерной жизни легендарного футболиста. На вопрос Дмитрия, часто ли Демихов играл со Стрельцовым в футбол, тот ответил: «Часто. У нас в одно время не гоняли на работу. Производство вентиляторное ещё не запустили. От безделья маялись. Позавтракали и иди гоняй! Да и, что ещё делать? Телевизора нет, карты запрещены… Подойдёшь, крикнешь: «Эдик, давай погоняем!» Благодаря ему с мячами в колоне не было проблем. Бывало, играем в футбол, кто-то стекло разобьет, охранники прибегут, но Стрельцов всю вину на себя брал: я ударил, я разбил нечаянно! Потому что меня бы, к примеру, за такое наказали, а раз он - махнут рукой, ладно!».



Мой сосед, Юрий Полуэктов, инженер завода СК, большой любитель футбола рассказывал мне, тогда студенту Тульского пединститута:

- Николай, ты не представляешь, какого масштаба и дарования был этот футболист.

Партийные органы и КГБ специально распустили слух, что Стрельцов якобы изнасиловал дочь шведского посла, что этот парень совсем зарвался, поймал звездную болезнь.

Тем самым они оправдывали суровое наказание молодого спортсмена, которого отлучили от футбола суровым приговором, отправившим его в колонию. Если бы он в 1958 году вместе с Татушиным и Огоньковым, тоже как и Стрельцов, попавшим в опалу, поехали бы на чемпионат мира в Швецию, то сборная СССР точно бы дошла до финала, а там могла бы с бразильцами зарубиться за золото очень серьезно. Считаю, что 25 мая 1958 года, когда началась вся эта криминальная история со Стрельцовым и его товарищами - самый несчастный день всего советского футбола.





Спустя семь лет Стрельцов вернулся в большой футбол, как будто никуда и не уходил. Пропустив целую жизнь в нём и лучшие годы, он в первом сезоне для себя 1965 г. забивает в итоге мячей больше, чем другие торпедовские нападающие.

Эдуард Анатольевич - этот маг и волшебник отечественного футбола - сотворил чудо, которое ни до него, ни после не было подвластно ни одному зарубежному и российскому иллюзионисту за последние 100 лет!



Стрельцов, побыв одно время в должности второго тренера столичного «Торпедо», ушёл работать детским тренером. Игра за команду ветеранов СССР, Эдуард Анатольевич поехал на Украину после Чернобыльской аварии в город неподалёку от Чернобыля на матч с местной командой. Эта поездка сильно укоротила ему жизнь, но не поехать он не мог, совесть не позволила.

Умер гений русского футбола 22 июня 1990 г. спустя день, как ему исполнилось 53 года. Похороны на Ваганьковском кладбище, неподалёку от могилы Льва Ивановича Яшина. В музее мирового футбола в Швейцарии есть шкафчик с именем Стрельцова. А значит память о нём жива, не только в России, но и в Европе. Не зря выходит в 1957 году 20-летний Стрельцов стал седьмым в списке журнала France Football в опросе европейских журналистов за звание лучшего игрока континента.

Автор текста Николай Шалунов.





