Мясо 37 копеек, ботинки 2 рубля: какие цены были в Туле начала ХХ века

Тула, старый Гостиный двор. Начало ХХ века.

О ценах на продукты и не только из документов Государственного архива Тульской области узнала Елена Платонова.

Продолжение. Начало здесь и здесь.

Елена Платонова.

Отдельная ныне забытая сторона жизни города — существование в нем структуры учреждений социальной поддержки сирых, обездоленных, престарелых и увечных граждан — богаделен, ночлежных домов, приютов, работных домов и прочих богоугодных заведений, на строительство и содержание которых жертвовали средства многие благосостоятельные жители города. Интересно заглянуть в эти заведения. Как они содержались, чем кормили в те времена призреваемых?

Документы 1891 года сохранили калькуляцию годовых затрат на содержание Петровской богадельни, на основании этих данных представим примерный рацион питания проживающих там граждан.

Получается, основным продуктом питания являлся ржаной хлеб, на втором месте овощи: картофель и капуста, на третьем — гречка.

Но и мясные блюда в рационе тоже обязательно были — доля их в общем количестве продуктов составляла примерно 6% (около 90 г говядины приходилось на человека в сутки). Есть в этом перечне продуктов и достаточно экзотические по сегодняшним меркам продукты — грибы белые, севрюга, судак, снетки (мелкая озерная корюшка), гуси. Доля их в общем объеме незначительна, поэтому можно предположить, что это, скорее всего, составляющие рациона праздничных обедов, организуемых по случаю больших религиозных праздников.

Цены на основные услуги, продукты питания и товары широкого потребления в дореволюционной России городские власти регулировали.

В 1908 году городской управой принималось решение об утверждении цен на мясо в Туле с учетом следующей ситуации в городе: населением высказывалось недовольство отсутствием снижения цен на мясо в лавках, в то время как «на оптовых рынках цены на мясной скот упали до 2/3 от прежней стоимости».

Для разбирательства с таким парадоксальным положением дел на рынке городской управой была создана специальная комиссия. После проведенного расследования (общения с крупными мясоторговцами) комиссия пришла к заключению (общий смысл этого заключения воспроизводится «своими словами»): «Да, действительно, оптовые цены на мясной скот понижаются, но аналогичной динамики цен на рынке труда совсем нет — заработная плата подсобных работников не падает, а неизменно растет. По-этому хозяева мясных лавок, дабы не остаться без работников, принуждены держать цену на мясо на прежнем уровне, что является единственно возможным для них в создавшемся положении».



Одна из крупных мясных лавок того времени находилась в доходном доме купца Волкова на пересечении улиц на углу улиц Верхне-Дворянской и Роговой (ныне Гоголевской и Пирогова). На прилавках всегда были в наличии свежая телятина, говядина и свинина. Торговал Волков не только мясом, но и бакалеей. Фото Павла Троицкого.

Комиссия предложила установить следующую таксу (рекомендуемую цену) на мясо:

черкасский скот: филей 40 — копеек за 1 кг, грудина и бедро — 35 копеек, передняя часть — 29 копеек, голяшки — 22 копейки;

русский скот: филей — 35 копеек, грудина и бедро — 31 копейка, передняя часть — 24 копейки, голяшки — 15 копеек.

Рекомендуемые расценки полагалось развесить в виде афиш-вывесок на стенах всех крупных мясных лавок города. Затем, к 3 декабря, такса на мясо городской управой была скорректирована — дополнительно снижена. Рекомендуемые цены на парное мясо — от 3 декабря 1908 года:

1 сорт (филей, ссек, тонкий край, огузок) — 37 копеек за кг,

2 сорт (лопатки, грудинка, покроми) — 33 копейки,

3 сорт (пашины, шеи) — 26 копеек,

4 сорт (голяшки) — 22 копейки.

На еврейское мясо (кошерное?) — на 5,5 коп. дороже, чем на парное. На мороженое мясо — на 4,5 коп. дешевле, чем на парное.



Так выглядели в начале ХХ века торговые ряды в столице. Впрочем, так они выглядели

и в Туле, и в других российских городах.

В том же документе приводится рекомендуемая такса на ржаной хлеб: решетный кислый из чистой муки, без примесей — 5,5 коп./кг; кисло-сладкий заварной с добавлением овсяной муки, без примесей — 6,5 коп./кг.

Примерный порядок остальных цен того времени (данные по 1913 г.):

капуста свежая / квашеная 1 кг — 10 / 20 копеек,

сахарный песок второго сорта 1 кг — 25 копеек,

кусковой сахар рафинад отборный 1 кг — 60 копеек,

пряники тульские с вареньем 1 кг — 80 копеек,

конфеты шоколадные 1 кг — 3 рубля,

кофе в зернах 1 кг — 2 рубля,

чай листовой 1 кг — 3 рубля,

соль поваренная 1 кг — 3 копейки,

молоко свежее 1 литр — 14 копеек,

рыба свежая окунь / судак речной, 1 кг — 28 / 50 копеек,

рыба мороженая сёмга / осетр, 1 кг — 80 / 90 копеек,

икра черная зернистая 1 кг — 3 рубля 20 копеек.

А вот и непродовольственные товары:

сапоги парадные офицерские — 20 рублей,

сапоги яловые — 5 рублей, ботинки летние — 2 рубля,

костюм деловой для приказчиков — 8 рублей,

рубаха выходная — 3 рубля,

пальто длинное — 15 рублей,

гармонь — 7 рублей 50 копеек,

лошадь для повозки / ломовая — 100/ 70 рублей,

хорошая дойная корова — от 60 рублей.

Уровень зарплаты:

профессиональные токари, слесари, мастера, бригадиры — 50−80 рублей в месяц,

работники фабрик и заводов и служащие младших чинов — около 24 рублей в месяц,

штабс-капитан — от 93 до 123 рублей, подполковник — 185 до 200 рублей, прислуга женская (с проживанием и питанием) — от 3 до 5 рублей в месяц, прислуга мужская (с проживанием и питанием) — от 5 до 10 рублей в месяц.

По ходу далее можно заглянуть в торговою лавочку мясника.

Из документа «О запрете надувания мясных туш» того же 1908 года узнаем, что, оказывается, торговцы, чтобы повысить привлекательность продаваемых туш животных, применяли хитрость — через трубочку поддували их воздухом!

Внутрь туши при этом вдувании попадали бактерии, поэтому действие это было крайне опасным и абсолютно недопустимым по санитарным соображениям. Губернский ветеринарный инспектор Н. Я. Вицинский 10 декабря 1908 г. провел по этому вопросу заседание представительной комиссии. В результате заседания был принят протокол о том, что «надувание подкожной клетчатки у убитых для продовольственной цели животных, для какой бы цели оно ни производилось, воспрещается» и были изложены правила браковки мясных туш.