Тула начала ХХ века: велосипеды, кони и транспортный налог

Как в Туле боролись с тифом? Каков был транспортный налог и кто имел право кататься на велосипеде?

Продолжение. Начало здесь.



Елена Платонова.

О грамотности, налогах и лошадях

Грамотность среди жителей города начала ХХ века была далеко не всеобщей. К примеру, на заседании Тульской ремесленной управы «Об утверждении приговора депутатов ремесленного общества о денежном сборе в пользу цеховой казны с мастеров ремесленных заведений по Туле и их подмастерьев» от 3 февраля 1901 года добрая половина депутатов-ремесленников была неграмотна. Они не смогли поставить свою подпись под документом.

Владельцы личных транспортных средств во все времена (как сейчас, так и тогда) были обязаны их регистрировать и платили в казну соответствующие налоги – в этом плане ничего не изменилось. В начале ХХ века основным личным транспортным средством населения были лошади. В списках городских коневладельцев обязательно указывались адрес проживания хозяина, количество имеющихся лошадей и, как правило, их назначение (какая лошадь – выездная, ломовая или рабочая); иногда указывались еще и дополнительные сведения, например, жеребец вороной, мерин гнедой, кобыла рыжая, белая, крапчатая…

Сохранились также списки горожан с указанием суммы выплачиваемого транспортного налога.

У большинства населения в хозяйстве лошадей не было вообще или же была всего одна лошадь – для выезда или рабочая (для хозяйственных нужд).

Но встречались и отдельные крупные коневладельцы, в хозяйстве которых количество лошадей достигало полусотни. В городе также существовал ипподром и устраивались бега.

В юбилейной книге 1915 года, посвященной 300-летию рода Романовых и описывающей развитие российской промышленности за время их правления, упомянут и один из наиболее состоятельных тульских жителей – Константин Игнатьевич Платонов, потомственный почетный гражданин Тулы, известный купец-рыбопромышленник. Но интересно, что упомянут он был совсем не в связи с его основным занятием – рыбным бизнесом, а как особо выдающийся конезаводчик – вице-председатель Тульского общества поощрения коннозаводства, владелец образцового конного завода, призовых конюшен в Туле(!) и Москве…

Женщинам в велосипедном обществе не место

С конца XIX века в городе появился еще один вид личных транспортных средств – велосипеды: в 1890 г. был зарегистрирован первый кружок тульских велосипедистов. Изначально это был элитный способ передвижения, который могли себе позволить только очень состоятельные люди – сыновья купцов и дворян, но к 1901 году среди велосипедистов начинают появляться и представители других сословий: преподаватели, медики, канцелярские служащие, ремесленники.



Тульский велогонщик Александр Каменев.

На фото Александр Павлович Каменев – тульский «гонщик», высокий сутуловатый парень из «цеховых» (он был парикмахером по профессии), взявший в 1900 году в Москве на чемпионате России третий приз в гонке на 7,5 версты! А проживал Каменев с семьей в 1904 году на ул. Киевской в доме Ливенцева (согласно журналу регистрации велосипедистов) – это угловой дом на пересечении проспекта Ленина и Советской, и, видимо, в том же здании располагалась в те годы и его парикмахерская…

На фото супругов Каменевых Александра Павловича и Ольги Ивановны видно, что наградные велосипедные значки Александра являются предметом гордости – вывешенные на цепочке, они украшают даже его выходной парадный костюм!



Следует заметить, что на рубеже веков существовали серьезные ограничения по вступлению в ряды велосипедистов. Так, по «Уставу общества велосипедистов» 1896 года его членами не могли стать женщины, несовершеннолетние, нижние воинские чины, юнкера, судимые. Финансовые средства на свою деятельность общество получало за счет:

взносов его членов; пожертвований; проводимых обществом мероприятий: публичных чтений, спектаклей, праздников, музыкальных и танцевальных вечеров.

С билетов, продаваемых велосипедным обществом на свои мероприятия, в казну города отчислялся 10% налог. Целью организованного общества провозглашалось: «Сближение людей велосипедной езды, усовершенствование в ней и распространение велосипеда как удобного, полезного, приятного и практичного способа передвижения». Примечания, дополняющие основной текст «Устава общества велосипедистов», очень любопытны:

Примечание 1. Драматические произведения, стихотворения, куплеты и т. п. допускаются только с разрешения местного полицейского начальства. На сцене дозволяется постановка только тех пьес и т.п. произведений, которые разрешены драматическою цензурою при главном управлении по делам печати и без всяких отступлений от дозволенных этой цензурою оригиналов.

Примечание 2. При устройстве литературных чтений, хотя бы дозволенных цензурою произведений, должно быть каждый раз испрашиваемо разрешение попечителя учебного округа.

Примечание 3. Афиши пьес должны быть своевременно высылаемы главному управлению по делам печати.

Примечание 4. Для представителя полиции назначается соответствующее кресло в Обществе на каждый спектакль или представление.

Примечание 5. Музыкальные произведения новые, печатно не изданные, должны быть представлены предварительно в местное цензурное учреждение.

Примечание 6. О всех устраиваемых собраниях и мероприятиях необходимо уведомлять местное полицейское начальство.

Велосипедная элита

В первые десятилетия ХХ века езда на велосипеде оставалась все еще элитным занятием, которое мог себе позволить далеко не каждый, но круг тульских велосипедистов значительно расширился – число их измерялось уже сотнями; появились и определенные правила, регламентирующие езду на велосипеде по улицам города.

В 1917 году были зарегистрированы в качестве велосипедистов и дети рыбопромышленника Константина Игнатьевича Платонова – Владимир, Александр и Константин, и 40-летняя жена фабриканта-самоварщика Дмитрия Ивановича Шемарина Анфиса Ивановна с 17-летним сыном Игорем, и разнообразные представители рабочих, ремесленников, учащейся молодежи и интеллигенции города. В 1918 году среди прочих велосипедных средств населения зарегистрированы также шесть велосипедов, принадлежащих Тульскому Советскому Полку, и один мотоцикл, принадлежащий Штабу Красной Гвардии. Причем было отмечено, что мотоцикл был зарегистрирован «безплатно» – «по предъявлению ярлыка».

А вот машин представителей купеческой элиты в этом списке уже не встретилось.

Наличие в городе велотрека с конца XIX века и большая популярность велосипедных гонок среди населения явились причинами появления уже в советский период целой плеяды выдающихся тульских спортсменов-велосипедистов мирового уровня.

Продолжение следует.