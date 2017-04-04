Время первых

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 06.04.2017

Режиссер: Дмитрий Киселев

Актеры: Константин Хабенский, Евгений Миронов, Владимир Ильин, Анатолий Котенев, Александра Урсуляк, Елена Панова, Артем Быстров, Марта Тимофеева, Александр Цема, Нелли Неведина

Жанр: драма, семейный

Продолжительноcть: 140 мин

18 марта 1965 года. За 77 дней до выхода американцев в открытый космос СССР вновь выигрывает технологическую гонку: Алексей Леонов первым приветствует землян из космического пространства и, если верить хронике, благополучно возвращается в корабль. Но эти 5 метров до шлюза становятся самой мучительной прогулкой в его жизни, а экстренная посадка в ручном режиме — примером невероятной воли к жизни самого Леонова и его напарника Павла Беляева.