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Время первых

Время первых

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 06.04.2017
 
Режиссер:
Дмитрий Киселев
  
Актеры:
Константин Хабенский, Евгений Миронов, Владимир Ильин, Анатолий Котенев, Александра Урсуляк, Елена Панова, Артем Быстров, Марта Тимофеева, Александр Цема, Нелли Неведина
  
Жанр:
драма, семейный
  
Продолжительноcть:
140 мин
  

18 марта 1965 года. За 77 дней до выхода американцев в открытый космос СССР вновь выигрывает технологическую гонку: Алексей Леонов первым приветствует землян из космического пространства и, если верить хронике, благополучно возвращается в корабль. Но эти 5 метров до шлюза становятся самой мучительной прогулкой в его жизни, а экстренная посадка в ручном режиме — примером невероятной воли к жизни самого Леонова и его напарника Павла Беляева.

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Сегодня
07:50 3D Победа (Новомосковск)
08:00 3D Азот (Новомосковск)
10:20 Иллизиум (Новомосковск)
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Химик (Ефремов)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Синема Стар
19:25 3D Химик (Ефремов)
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 3D Синема 3D (Кимовск)
22:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
22:45 3D Родина (Ясногорск)
22:45 3D Кинотеатр Венёва
22:45 3D Юность (Узловая)
22:45 3D Азимут (Богородицк)
22:45 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
22:45 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
22:45 3D Новая Заря (Плавск)
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
23:35 3D Киреевский ГДК
23:35 3D ДК Белёва
23:35 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
23:35 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
07:50 3D Победа (Новомосковск)
08:00 3D Азот (Новомосковск)
10:20 Иллизиум (Новомосковск)
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Химик (Ефремов)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Синема Стар
19:25 3D Химик (Ефремов)
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 3D Синема 3D (Кимовск)
22:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
22:45 3D Родина (Ясногорск)
22:45 3D Кинотеатр Венёва
22:45 3D Юность (Узловая)
22:45 3D Азимут (Богородицк)
22:45 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
22:45 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
22:45 3D Новая Заря (Плавск)
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
23:35 3D Киреевский ГДК
23:35 3D ДК Белёва
23:35 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
23:35 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 мая, понедельник
07:50 3D Победа (Новомосковск)
08:00 3D Азот (Новомосковск)
10:20 Иллизиум (Новомосковск)
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
11:35 3D ДК Белёва
11:35 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
11:35 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
11:35 3D Киреевский ГДК
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Химик (Ефремов)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Синема Стар
19:25 3D Химик (Ефремов)
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 3D Синема 3D (Кимовск)
22:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
22:45 3D Родина (Ясногорск)
22:45 3D Кинотеатр Венёва
22:45 3D Юность (Узловая)
22:45 3D Азимут (Богородицк)
22:45 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
22:45 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
22:45 3D Новая Заря (Плавск)
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 мая, вторник
07:50 3D Победа (Новомосковск)
08:00 3D Азот (Новомосковск)
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
11:35 3D ДК Белёва
11:35 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
11:35 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
11:35 3D Киреевский ГДК
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Химик (Ефремов)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Синема Стар
19:25 3D Химик (Ефремов)
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 3D Синема 3D (Кимовск)
22:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
22:45 3D Родина (Ясногорск)
22:45 3D Кинотеатр Венёва
22:45 3D Юность (Узловая)
22:45 3D Азимут (Богородицк)
22:45 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
22:45 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
22:45 3D Новая Заря (Плавск)
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 мая, среда
07:50 3D Победа (Новомосковск)
08:00 3D Азот (Новомосковск)
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
11:35 3D ДК Белёва
11:35 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
11:35 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
11:35 3D Киреевский ГДК
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Химик (Ефремов)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Синема Стар
19:25 3D Химик (Ефремов)
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 3D Синема 3D (Кимовск)
22:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
22:45 3D Родина (Ясногорск)
22:45 3D Кинотеатр Венёва
22:45 3D Юность (Узловая)
22:45 3D Азимут (Богородицк)
22:45 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
22:45 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
22:45 3D Новая Заря (Плавск)
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 мая, четверг
07:50 3D Победа (Новомосковск)
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