Время первых
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 06.04.2017
Режиссер:
Дмитрий Киселев
Актеры:
Константин Хабенский, Евгений Миронов, Владимир Ильин, Анатолий Котенев, Александра Урсуляк, Елена Панова, Артем Быстров, Марта Тимофеева, Александр Цема, Нелли Неведина
Жанр:
драма, семейный
Продолжительноcть:
140 мин
18 марта 1965 года. За 77 дней до выхода американцев в открытый космос СССР вновь выигрывает технологическую гонку: Алексей Леонов первым приветствует землян из космического пространства и, если верить хронике, благополучно возвращается в корабль. Но эти 5 метров до шлюза становятся самой мучительной прогулкой в его жизни, а экстренная посадка в ручном режиме — примером невероятной воли к жизни самого Леонова и его напарника Павла Беляева.
Сегодня
|07:50 3D
|Победа (Новомосковск)
|08:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30 3D
|Химик (Ефремов)
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Синема Стар
|19:25 3D
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45 3D
|Синема 3D (Кимовск)
|22:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|22:45 3D
|Родина (Ясногорск)
|22:45 3D
|Кинотеатр Венёва
|22:45 3D
|Юность (Узловая)
|22:45 3D
|Азимут (Богородицк)
|22:45 3D
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|22:45 3D
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|22:45 3D
|Новая Заря (Плавск)
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:35 3D
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|23:35 3D
|Киреевский ГДК
|23:35 3D
|ДК Белёва
|23:35
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|23:35 3D
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|07:50 3D
|Победа (Новомосковск)
|08:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30 3D
|Химик (Ефремов)
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Синема Стар
|19:25 3D
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45 3D
|Синема 3D (Кимовск)
|22:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|22:45 3D
|Родина (Ясногорск)
|22:45 3D
|Кинотеатр Венёва
|22:45 3D
|Юность (Узловая)
|22:45 3D
|Азимут (Богородицк)
|22:45 3D
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|22:45 3D
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|22:45 3D
|Новая Заря (Плавск)
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:35 3D
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|23:35 3D
|Киреевский ГДК
|23:35 3D
|ДК Белёва
|23:35
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|23:35 3D
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 мая, понедельник
|07:50 3D
|Победа (Новомосковск)
|08:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35 3D
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:35 3D
|ДК Белёва
|11:35
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|11:35 3D
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|11:35 3D
|Киреевский ГДК
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30 3D
|Химик (Ефремов)
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Синема Стар
|19:25 3D
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45 3D
|Синема 3D (Кимовск)
|22:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|22:45 3D
|Родина (Ясногорск)
|22:45 3D
|Кинотеатр Венёва
|22:45 3D
|Юность (Узловая)
|22:45 3D
|Азимут (Богородицк)
|22:45 3D
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|22:45 3D
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|22:45 3D
|Новая Заря (Плавск)
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 мая, вторник
|07:50 3D
|Победа (Новомосковск)
|08:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35 3D
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:35 3D
|ДК Белёва
|11:35
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|11:35 3D
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|11:35 3D
|Киреевский ГДК
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30 3D
|Химик (Ефремов)
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Синема Стар
|19:25 3D
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45 3D
|Синема 3D (Кимовск)
|22:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|22:45 3D
|Родина (Ясногорск)
|22:45 3D
|Кинотеатр Венёва
|22:45 3D
|Юность (Узловая)
|22:45 3D
|Азимут (Богородицк)
|22:45 3D
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|22:45 3D
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|22:45 3D
|Новая Заря (Плавск)
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 мая, среда
|07:50 3D
|Победа (Новомосковск)
|08:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35 3D
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:35 3D
|ДК Белёва
|11:35
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|11:35 3D
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|11:35 3D
|Киреевский ГДК
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30 3D
|Химик (Ефремов)
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Синема Стар
|19:25 3D
|Химик (Ефремов)
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45 3D
|Синема 3D (Кимовск)
|22:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|22:45 3D
|Родина (Ясногорск)
|22:45 3D
|Кинотеатр Венёва
|22:45 3D
|Юность (Узловая)
|22:45 3D
|Азимут (Богородицк)
|22:45 3D
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|22:45 3D
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|22:45 3D
|Новая Заря (Плавск)
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 мая, четверг
|07:50 3D
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 22:45
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:00
|ДК Белёва
|
3D 23:35
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 22:45
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 23:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:20
|Кинотеатр Венёва
|
3D 22:45
|Киреевский ГДК
|
3D 23:35
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 22:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 07:50
|Родина (Ясногорск)
|
3D 22:45
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
12:50
15:40
20:00
22:45
23:55
|Синема Стар
|
16:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 13:30
3D 19:25
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
23:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
22:45
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 23:35
|Юность (Узловая)
|
3D 22:45
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 22:45
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:00
|ДК Белёва
|
3D 23:35
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 22:45
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 23:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:20
|Кинотеатр Венёва
|
3D 22:45
|Киреевский ГДК
|
3D 23:35
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 22:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 07:50
|Родина (Ясногорск)
|
3D 22:45
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
12:50
15:40
20:00
22:45
23:55
|Синема Стар
|
16:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 13:30
3D 19:25
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
23:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
22:45
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 23:35
|Юность (Узловая)
|
3D 22:45
1 мая, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 22:45
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:00
|ДК Белёва
|
3D 11:35
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 22:45
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 11:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:20
|Кинотеатр Венёва
|
3D 22:45
|Киреевский ГДК
|
3D 11:35
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 22:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 07:50
|Родина (Ясногорск)
|
3D 22:45
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
12:50
15:40
20:00
22:45
23:55
|Синема Стар
|
16:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 13:30
3D 19:25
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
22:45
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 11:35
|Юность (Узловая)
|
3D 22:45
2 мая, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 22:45
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:00
|ДК Белёва
|
3D 11:35
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 22:45
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 11:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 22:45
|Кинотеатр Венёва
|
3D 22:45
|Киреевский ГДК
|
3D 11:35
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 22:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 07:50
|Родина (Ясногорск)
|
3D 22:45
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
12:50
15:40
20:00
22:45
23:55
|Синема Стар
|
16:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 13:30
3D 19:25
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
22:45
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 11:35
|Юность (Узловая)
|
3D 22:45
3 мая, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 22:45
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:00
|ДК Белёва
|
3D 11:35
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 22:45
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 11:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 22:45
|Кинотеатр Венёва
|
3D 22:45
|Киреевский ГДК
|
3D 11:35
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 22:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 07:50
|Родина (Ясногорск)
|
3D 22:45
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
12:50
15:40
20:00
22:45
23:55
|Синема Стар
|
16:40
|Химик (Ефремов)
|
3D 13:30
3D 19:25
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
22:45
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 11:35
|Юность (Узловая)
|
3D 22:45
4 мая, четверг
|Победа (Новомосковск)
|
3D 07:50