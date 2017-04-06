Профессия: Ночной смотрящий на тульском кладбище

Фото Алексея Пирязева.

Когда темнеет, туляк Виктор Сытков остается на кладбище в полном одиночестве. Myslo послушал рассказы о том, что происходит по ночам на «территории мертвых».

Что может заставить человека выбрать такое необычное дело? Судьба! Виктор – сотрудник частного охранного предприятия. Раньше работал сторожем на различных объектах в Туле и Москве. Три года назад его назначили ночным смотрителем Смоленского кладбища.

– Три года назад меня перевели работать на кладбище. Находиться здесь ночью – совсем не то же самое, что днем. Днем ты воспринимаешь вещи спокойнее, без налета мистики. А вот с темнотой приходят страхи.

Первые три рабочих дня я боялся выйти из машины. Сидел, пытался отвлечься на книгу или какую-нибудь позитивную мысль. Но так не могло продолжаться вечно. Решил выходить. Закрыв машину, направился к конторе – своему рабочему месту. И почти добравшись до нее, услышал: «Привет. Как тебя зовут?»

Душа убежала в пятки, меня затрясло. Голос прозвучал совсем близко, но никого вокруг не было.

Я испугался так, что не помню, как вновь оказался в машине. Эта ночь опять прошла в страхе.

На следующий день я набрался смелости и все же покинул машину. Пошел в контору.

В этот раз путь до конторы обошелся без приключений. Но даже внутри пункта охраны мне было некомфортно: что-то мешало притронуться к еде. А есть при этом хотелось безумно!

– Около месяца я привыкал к этой специфической обстановке, а потом голод все же взял свое. Сейчас я уже спокойно могу ужинать на рабочем месте.

Гости на погосте

– Отработав на кладбище год, я понял одну простую истину: человек действительно привыкает ко всему. Мое одиночество скрашивают собаки.

Если я слышу их лай, значит, кто-то пришел и надо выходить на улицу. Это часто выручает меня, когда воры пытаются украсть памятник или крест. Неподалеку от пункта охраны – монументы на продажу. Их специально сделали под заказ. И на них зарятся незваные гости. Это только кажется, что гранитный памятник невозможно быстро стащить. На самом деле это легкая задача для нескольких крепких ребят на машине.

Несмотря на это, при мне еще ни одна кража не увенчалась успехом! Все воры были задержаны.

Другие гости ночного кладбища – родственники или друзья усопших. Они приходят к могиле и выпивают за счастливую загробную жизнь. Такие ночные поминки, как правило, заканчиваются плохо: человек стучится в комнату охраны, отчаянно крича, что заблудился. И мне приходится по несколько раз объяснять, как выйти с кладбища.

– На самом деле, здесь даже трезвому легко потеряться. После первой рабочей смены я тоже заблудился. Даже подумал, что со мной произошло что-то сверхъестественное. Но не надо искать мистики там, где ее нет: огромная территория, однообразный пейзаж и могилы – суровое испытание для любого, кто плохо ориентируется на местности.

Мечта велосипедиста

Продолжают список ночных посетителей велосипедисты. Однажды им удалось порядком напугать сторожа.

– Выхожу на улицу и вижу: на меня с большой скоростью надвигаются яркие огоньки.

– Господи, - думаю. – Что же это за наваждение?

Вернулся в комнату, прочел молитву. Смотрю – все исчезло: «Фух, показалось». А через 20 минут огоньки материализовались вновь. Я так и замер.

– Мужчина, – обратился ко мне кто-то из темноты, – у Вас не будет салфеток? Колеса протереть надо.

Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел трех велосипедистов.

– Негоже молодым людям ночью по кладбищу шататься, – говорю, едва оправившись от шока.

А они мне в ответ:

– Так это же мечта для велосипедиста – темнота, пустые дороги и ни души вокруг. Вам наверно здорово тут работается!

Попробовали бы они посидеть здесь несколько ночей, вряд ли бы стали так утверждать.

А вот готы, которым обычно приписывают ночные «сеансы» на кладбище, здесь не появляются. Мой сменщик рассказывал, что лет семь назад они бродили среди могил каждый день. Видимо, их время прошло. Я думаю, все эти ребята уже давно выросли, устроились на нормальную работу, обзавелись семьей и давно забыли о том, что когда-то принадлежали к молодежной субкультуре.

О профессии

Моя работа у многих вызывает страх. Друзья говорят, что ни за что не стали бы находиться на кладбище ночью. На самом деле, жутко только поначалу. Сейчас я уже отшучиваюсь: «Чего бояться-то? Здесь все свои». Без чувства юмора здесь работать невозможно.

Все привыкли, что гордиться можно только профессией пожарного, спасателя или космонавта. Безусловно, это отважные, смелые люди, перед которыми я преклоняюсь. Но я считаю, мое дело тоже заслуживает уважения.

Ведь осознавать, что ты единственный живой человек на огромной территории, - большая ответственность.

В комнате охраны не так скучно, как может показаться на первый взгляд. Для фона включаю телевизор - как правило, какую-нибудь политическую программу.

Спасают и книги. Благодаря профессии, кстати, я стал больше читать: к этому располагает безмятежная обстановка и отсутствие людей. Уйдя в сюжет с головой, я могу «проглотить» книгу за одну смену.

Наверняка многие думают, что ночной сторож ни смены не проводит без водки. На самом деле это миф. На кладбище и так жутковато, алкоголь только усилит страх. А пригубить можно и в выходной день – в месте, которое к этому располагает гораздо больше, чем пункт охраны. На работе я пью только зеленый чай: он придает энергии и отбивает желание спать.

досье myslo

Виктор Сытков родился 5 апреля 1956 года в Туле

По образованию шахтер

Любимое блюдо: все, что приготовит жена

Любимая литература: историческая

Любимые фильмы: «9 рота» и другие военные фильмы, политические дебаты.