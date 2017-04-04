Идеаль
«Американки слишком здоровые, француженки слишком капризные, немки слишком спортивные, японки слишком покорные, итальянки слишком ревнивые, англичанки слишком пьющие, голландки слишком раскрепощенные, испанки слишком томные! Остаются русские, обладающие особой красотой и необъяснимой властью над людьми», — в этом был убежден Октав, скаут крупнейшей косметической компании «Идеаль», отправляясь в Россию. Жизнь гламурного вербовщика нервная и вредная для здоровья: попробуй-ка прочесать все московские ночные клубы, попить водки с каждым встречным олигархом, поколесить по необъятным заснеженным просторам да еще пересмотреть тысячи нереальных красавиц. Так и с ума сойти недолго. Но целый год худо-бедно Октав справлялся со своими обязанностями, пока однажды парижское начальство, забившееся в истерике из-за опозоривших «Идеаль» смелых эротических эскапад главной звезды, не сказало ему: умри или найди — за неделю! — не рядовую модель, а сокровище — новое идеальное лицо...
|18:00
|ДКЖкино
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|ДКЖкино
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|ДКЖкино
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|ДКЖкино
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|ДКЖкино
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|ДКЖкино
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
22:35
00:30
|ДКЖкино
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
22:35
00:30
|ДКЖкино
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
22:35
|ДКЖкино
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
22:35
|ДКЖкино
|
15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
22:35