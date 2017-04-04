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Идеаль

Идеаль

Страна:
Франция, 2016
 
Премьера:
в РФ 27.04.2017
 
Режиссер:
Фредерик Бегбедер
  
Актеры:
Гаспар Пруст, Одри Флеро, Анамария Вартоломей, Джонатан Ламбер, Камилль Роу, Ксавье Алькан, Том Ауденарт, Николет Барабас, Оливье Брош
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

 

«Американки слишком здоровые, француженки слишком капризные, немки слишком спортивные, японки слишком покорные, итальянки слишком ревнивые, англичанки слишком пьющие, голландки слишком раскрепощенные, испанки слишком томные! Остаются русские, обладающие особой красотой и необъяснимой властью над людьми», — в этом был убежден Октав, скаут крупнейшей косметической компании «Идеаль», отправляясь в Россию. Жизнь гламурного вербовщика нервная и вредная для здоровья: попробуй-ка прочесать все московские ночные клубы, попить водки с каждым встречным олигархом, поколесить по необъятным заснеженным просторам да еще пересмотреть тысячи нереальных красавиц. Так и с ума сойти недолго. Но целый год худо-бедно Октав справлялся со своими обязанностями, пока однажды парижское начальство, забившееся в истерике из-за опозоривших «Идеаль» смелых эротических эскапад главной звезды, не сказало ему: умри или найди — за неделю! — не рядовую модель, а сокровище — новое идеальное лицо...

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