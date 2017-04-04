Последствия
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 06.04.2017
Режиссер:
Эллиотт Лестер
Актеры:
Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс, Кевин Зегерс, Ханна Уэр, Скут МакНэри, Ларри Салливан, Гленн Моршауэр, Мариана Клавено, Ким Эванс
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
94 мин
Бюджет:
$10 500 000
Ожидающий прилета своей семьи Роман узнает, что случилось непоправимое — произошла авиакатастрофа и его любимые — жена и беременная дочь — погибли. Потеряв тех, ради кого жил, он преследует единственную цель — посмотреть в глаза невольного убийцы и услышать слова сожаления. Более года поиска приводит Романа к авиадиспетчеру Полу, управлявшему курсом самолета в момент катастрофы.