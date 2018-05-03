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Выходные в Туле: 4-6 мая

Выходные в Туле: 4-6 мая

Мы еще не успели оправиться от череды майских праздников, как вновь близятся выходные. На ближайший уикенд в городе намечено несколько интересных мероприятий.

В программе выходных сразу три открытия весеннего сезона: кафе Flugel начинает свою работу, Likerka Loft устраивает городской пикник «Майское дерево», Фикс-2018 открытие велосипедного сезона по международному формату велогонки Сквозь. В Ясной поляне идет кинопоказ документальных фильмов в рамках предпрограммы фестиваля Толстой Weekend, а в кино выходит новая часть Мстителей.

Все остальные события доступны на Myslo/Афиша

Концерты

Агата Кристи (трибьют-шоу)

Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
5 мая, суббота 22:00
Вход свободный

В субботу поклонники легендарной группы «Агата Кристи» смогут услышать любимые песни совершенно бесплатно. Музыканты пермской группы Silicon и московский проект Lirika готовят большое сольное трибьют шоу. В него войдут только лучшие хиты группы «Агата Кристи».

 

Яйцы Фаберже

М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
5 мая, суббота 19:00
Цена: от 600 р.

Орлоская ска-панк группа отметить 15-летний юбилей на сцене M2 в субботу в 19:00. Группа неоднократно принимала участие в крупнейшем российском фестивале «НАШЕствие» и выступала на одной сцене с отечественными и мировыми звездами. На юбилейном концерте группа порадует поклонников своими лучшими хитами.

Открытие сезона

Фолк-пикник «Майское дерево»

Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
4 мая, пятница 18:00
Вход свободный

Likerka открывает новый сезон городским пикником с живой музыкой, танцами, играми, общением, ремёслами, мастерскими и многим другим. Вы увидите потрясающее фаер шоу Театра огня «Эра», сможете принять участие в силовых аттракционах и попробовать свои силы в средневековой схватке, станцевать зумбу и поиграть на барабанах. Хэдлайнеры вечера- фолк-проект La Verden.

 

Princess of North Sudan и Fakeholder

Flugel
Тула, проспект Ленина 27, литер Г
5 мая, суббота 19:00
Цена: 200р.

Flugel открывает новый сезон качественной эмо-панк музыкой. На сцене выступят коллективы Princess of North Sudan и Fakeholder. Зрители услышат песни из нового релиза Fakeholder «Прощание».

 

Открытие фикс сезона 2018

Старт — У Памятника Демидову, рядом со зданием Шлем Музея Оружия
5 мая, суббота 17:30
Цена: 200 р.

В этом году открытие велосипедного сезона пройдет с особым размахом. Всех вас ждёт знаменитый в СНГ формат велосипедной гонки Сквозь, когда участники могут проявить свои навыки езды в жёстком трафике без привязки к географии. Вас ждет экстремальная гонка, акробатические велосипедные номера, а завершится праздник вечеринкой. Помимо велосипеда при себе нужно иметь шлем/велокепку и смартфом с gps трекером.

Вечеринки без бассейна

Подводный патруль

Мёд, культурно-развлекательный комплекс
Тула, улица Чапаева, 51
5 мая, суббота 21:00
Цена: от 100 р., девушкам до 23:00 вход свободный.
 
 
Всех, кто мечтает об отпуске и соскучился по морскому побережью клуб «Мёд» приглашает на вечеринку в морском стиле. Ведущий mc Strong, музыкальный фон создают резиденты клуба.
 

Вечеринка без бассейна 2.0

Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 мая, пятница 22:00
Цена: 200 р.
 

В пятницу состоится очередная вечеринка без бассейна под музыкальные ритмы команды Bass Time. В баре вы сможете попробовать заказать пробковый сбор — вкусные коктейли из своих ингредиентов.

К годовщине Великой Победы

Туляки на фронтах Великой Отечественной войны

Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
6 мая, воскресенье 15:00
Цена: 150 р./чел.
 
 

В воскресенье вы сможете посетить авторскую экскурсию от знатока военной истории Тульского края Полозова Евгения Марковича. На экскурсии вы узнаете о страницах героической Обороны Тулы в октябре — ноябре 1941 г. и подвигах наших земляков на фронтах войны.

 

Треугольник надежды: письмо с фронта

Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
5 мая, суббота 14:00
Цена: 150 р.
 
 
В субботу Краеведческий музей приглашает принять участие в культурно-познавательной интерактивной программе, посвященной письмам с фронта. Участники мероприятия не только увидят подлинные фронтовые письма из коллекции Тульского областного краеведческого музея, но и сами зачитают их фрагменты и научатся складывать легендарный фронтовой треугольник.
 

Мастер-класс: Делаем брошь-гвоздику к 9 мая

Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
5 мая, суббота 17:00
Цена: 100 р.
 

В субботу можно начать подготовку к великому празднику и смастерить стильный аксессуар из мягкого синтетического материала фоамирана, в котором соединятся главные символы Дня Победы- алая гвоздика и георгиевская лента.

Театр

Встречи и разлуки

Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
5 мая, суббота 18:00
Цена: от 150 р.
 

В субботу состоится спектакль в жанре музыкального ревю «Встречи и разлуки» На два часа сцена театра превратится в импровизированный вокзал, где на фоне песен, пародий и пластических номеров зрители окунутся в радости встреч и печали расставаний людей.

 

Халиф-Алладин

Тульский областной театр юного зрителя
Тула, улица Коминтерна, 2
4 мая, пятница 11:00
Цена: от 150р.

В пятницу состоится спектакль «Халиф-Аладдин». Это восточная сказка в стиле индийского кино. Здесь много танцев, песен, боев, ярких костюмов. Завораживающий своей необычностью спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Собибор

В кинотеатрах начинается показ исторической драмы о восстании заключенных нацистского лагеря уничтожения в 1943 году «Собибор». Восстание обреченных, униженных, ослабленных физически и духовно заключенных возглавил советский офицер Александр Печерский. Совершив побег из лагеря с группой товарищей, он смог присоединиться к партизанам, продолжил участвовать в сражениях, выжил и уже в 1960-х года написал небольшую книгу воспоминания о восстании, которая легла в основу фильма.

Цена: от 120 р.

 

Мстители: война бесконечности

На экраны выходит очередная часть блокбастера о супергероях комикса Marvel «Мстители:война бесконечности». Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда еще не была столь неопределенной.

Цена: от 120 р.

 

Папа мама гусь

В кинотеатрах начинается показ мультфильма «Папа мама гусь». Пэм — веселый и самовлюбленный неудачник, который постоянно попадает в нелепые ситуации. Из-за полученной травмы крыла, неудачливый эгоист рухнул вниз и чуть было не задавил двух маленьких утят. Несмотря на свой скверный характер, Пэм проявил заботу о малышах и решил отправиться в дорогу с птенцами пешком. Им предстоит преодолеть множество километров, где их ждет масса приключений и испытаний.

Цена: от 120 р.

 

Показ документальных фильмов в Ясной Поляне

Ясная Поляна, дом культуры
Тульская область, Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
5 мая 2018, суббота 13:00, 16:00
Вход свободный
 
 
В рамках предпрограммы фестиваля Толстой Weekend в Ясной Поляне состоится показ работ участников Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.
В первой части увидят два фильма: кино про маленькую, но сильную девочку из неблагополучной семьи и историю взросления девочки-подростка на фоне бушующей стихии.
Во второй части увидят короткометражку о жизни небольшого поселка, а также услышат исповедь немолодого мужчины из Белгородской глубинки.


После каждой части зрители могут поделиться впечатлениями и пообщаться с молодыми режиссерами.

Автор: Настя Якушина, 3 мая, в 22:07 0
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Выходные в Туле

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