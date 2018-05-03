Выходные в Туле: 4-6 мая
Мы еще не успели оправиться от череды майских праздников, как вновь близятся выходные. На ближайший уикенд в городе намечено несколько интересных мероприятий.
В программе выходных сразу три открытия весеннего сезона: кафе Flugel начинает свою работу, Likerka Loft устраивает городской пикник «Майское дерево», Фикс-2018 открытие велосипедного сезона по международному формату велогонки Сквозь. В Ясной поляне идет кинопоказ документальных фильмов в рамках предпрограммы фестиваля Толстой Weekend, а в кино выходит новая часть Мстителей.
Все остальные события доступны на Myslo/Афиша
Агата Кристи (трибьют-шоу)
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
5 мая, суббота 22:00
Вход свободный
В субботу поклонники легендарной группы «Агата Кристи» смогут услышать любимые песни совершенно бесплатно. Музыканты пермской группы Silicon и московский проект Lirika готовят большое сольное трибьют шоу. В него войдут только лучшие хиты группы «Агата Кристи».
Яйцы Фаберже
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
5 мая, суббота 19:00
Цена: от 600 р.
Орлоская ска-панк группа отметить 15-летний юбилей на сцене M2 в субботу в 19:00. Группа неоднократно принимала участие в крупнейшем российском фестивале «НАШЕствие» и выступала на одной сцене с отечественными и мировыми звездами. На юбилейном концерте группа порадует поклонников своими лучшими хитами.
Фолк-пикник «Майское дерево»
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
4 мая, пятница 18:00
Вход свободный
Likerka открывает новый сезон городским пикником с живой музыкой, танцами, играми, общением, ремёслами, мастерскими и многим другим. Вы увидите потрясающее фаер шоу Театра огня «Эра», сможете принять участие в силовых аттракционах и попробовать свои силы в средневековой схватке, станцевать зумбу и поиграть на барабанах. Хэдлайнеры вечера- фолк-проект La Verden.
Princess of North Sudan и Fakeholder
Flugel
Тула, проспект Ленина 27, литер Г
5 мая, суббота 19:00
Цена: 200р.
Flugel открывает новый сезон качественной эмо-панк музыкой. На сцене выступят коллективы Princess of North Sudan и Fakeholder. Зрители услышат песни из нового релиза Fakeholder «Прощание».
Открытие фикс сезона 2018
Старт — У Памятника Демидову, рядом со зданием Шлем Музея Оружия
5 мая, суббота 17:30
Цена: 200 р.
В этом году открытие велосипедного сезона пройдет с особым размахом. Всех вас ждёт знаменитый в СНГ формат велосипедной гонки Сквозь, когда участники могут проявить свои навыки езды в жёстком трафике без привязки к географии. Вас ждет экстремальная гонка, акробатические велосипедные номера, а завершится праздник вечеринкой. Помимо велосипеда при себе нужно иметь шлем/велокепку и смартфом с gps трекером.
Подводный патруль
Вечеринка без бассейна 2.0
В пятницу состоится очередная вечеринка без бассейна под музыкальные ритмы команды Bass Time. В баре вы сможете попробовать заказать пробковый сбор — вкусные коктейли из своих ингредиентов.
Туляки на фронтах Великой Отечественной войны
В воскресенье вы сможете посетить авторскую экскурсию от знатока военной истории Тульского края Полозова Евгения Марковича. На экскурсии вы узнаете о страницах героической Обороны Тулы в октябре — ноябре 1941 г. и подвигах наших земляков на фронтах войны.
Треугольник надежды: письмо с фронта
Мастер-класс: Делаем брошь-гвоздику к 9 мая
В субботу можно начать подготовку к великому празднику и смастерить стильный аксессуар из мягкого синтетического материала фоамирана, в котором соединятся главные символы Дня Победы- алая гвоздика и георгиевская лента.
Встречи и разлуки
В субботу состоится спектакль в жанре музыкального ревю «Встречи и разлуки» На два часа сцена театра превратится в импровизированный вокзал, где на фоне песен, пародий и пластических номеров зрители окунутся в радости встреч и печали расставаний людей.
Халиф-Алладин
В пятницу состоится спектакль «Халиф-Аладдин». Это восточная сказка в стиле индийского кино. Здесь много танцев, песен, боев, ярких костюмов. Завораживающий своей необычностью спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Собибор
В кинотеатрах начинается показ исторической драмы о восстании заключенных нацистского лагеря уничтожения в 1943 году «Собибор». Восстание обреченных, униженных, ослабленных физически и духовно заключенных возглавил советский офицер Александр Печерский. Совершив побег из лагеря с группой товарищей, он смог присоединиться к партизанам, продолжил участвовать в сражениях, выжил и уже в 1960-х года написал небольшую книгу воспоминания о восстании, которая легла в основу фильма.
Цена: от 120 р.
Мстители: война бесконечности
На экраны выходит очередная часть блокбастера о супергероях комикса Marvel «Мстители:война бесконечности». Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда еще не была столь неопределенной.
Цена: от 120 р.
Папа мама гусь
В кинотеатрах начинается показ мультфильма «Папа мама гусь». Пэм — веселый и самовлюбленный неудачник, который постоянно попадает в нелепые ситуации. Из-за полученной травмы крыла, неудачливый эгоист рухнул вниз и чуть было не задавил двух маленьких утят. Несмотря на свой скверный характер, Пэм проявил заботу о малышах и решил отправиться в дорогу с птенцами пешком. Им предстоит преодолеть множество километров, где их ждет масса приключений и испытаний.
Цена: от 120 р.
Показ документальных фильмов в Ясной Поляне
После каждой части зрители могут поделиться впечатлениями и пообщаться с молодыми режиссерами.