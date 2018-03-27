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Встречи и разлуки

Встречи и разлуки

"Вокзал - несгораемый ящик разлук моих, встреч и разлук..." 
Вслед за Борисом Пастернаком мы предлагаем нашим зрителям окунуться в многоцветный мир под названием "Встречи и разлуки" в жанре музыкального ревю. Где артисты нашего театра блеснут новыми гранями своего таланта. Песнями, пародиями и пластическими номерами мы предложим окунуться в радости встреч и печали расставаний людей на импровизированном вокзале, в который на два часа превратится сцена нашего театра. Мы говорим вам "Добро пожаловать" или "Счастливого пути". И приглашаем вас на встречу с любимыми песнями в исполнении артистов театра! 

В концерте заняты артисты: 
Артём Александров, Егор Гречнев, Максим Игнатов, Наталья Илецкая, Максим Казанцев, Виктория Кузнецова, 
Марина Лагутина, Дмитрий Сокольцов, Александр Халилеев Алексей Яблонский

Стоимость: от 150Р.

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
15 апреля 2018, воскресенье
18:00
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21 апреля 2018, суббота
18:00
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