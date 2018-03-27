"Вокзал - несгораемый ящик разлук моих, встреч и разлук..."

Вслед за Борисом Пастернаком мы предлагаем нашим зрителям окунуться в многоцветный мир под названием "Встречи и разлуки" в жанре музыкального ревю. Где артисты нашего театра блеснут новыми гранями своего таланта. Песнями, пародиями и пластическими номерами мы предложим окунуться в радости встреч и печали расставаний людей на импровизированном вокзале, в который на два часа превратится сцена нашего театра. Мы говорим вам "Добро пожаловать" или "Счастливого пути". И приглашаем вас на встречу с любимыми песнями в исполнении артистов театра!



В концерте заняты артисты:

Артём Александров, Егор Гречнев, Максим Игнатов, Наталья Илецкая, Максим Казанцев, Виктория Кузнецова,

Марина Лагутина, Дмитрий Сокольцов, Александр Халилеев Алексей Яблонский

Стоимость: от 150Р.