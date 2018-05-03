Мастер-класс: Делаем брошь-гвоздику к 9 мая
Впереди великий праздник – День Победы. Накануне приглашаем рукодельников смастерить стильный аксессуар, в котором соединятся главные символы – алая гвоздика и георгиевская лента.
На этой встрече народный мастер Екатерина Зернова впервые предложит поработать с фоамираном. Этот мягкий синтетический материал очень пластичен, легко моделируется и сохраняет принятую форму. Но в работе с ним есть свои секреты, которыми с радостью откроют посетителям в музее.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
5 мая 2018, суббота
17:00