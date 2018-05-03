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Мастер-класс: Делаем брошь-гвоздику к 9 мая

Мастер-класс: Делаем брошь-гвоздику к 9 мая

Впереди великий праздник – День Победы. Накануне приглашаем рукодельников  смастерить стильный аксессуар, в котором соединятся главные символы – алая гвоздика и георгиевская лента.

На этой встрече народный мастер Екатерина Зернова впервые предложит поработать с фоамираном. Этот мягкий синтетический материал очень пластичен, легко моделируется и сохраняет принятую форму. Но в работе с ним есть свои секреты, которыми с радостью откроют посетителям в музее.
 

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
5 мая 2018, суббота
17:00
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