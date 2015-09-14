Халиф Аладдин
«Халиф-Аладдин» — это восточная сказка в стиле «Тысячи и одной ночи», но снимается она в Болливуде! Соответствующий колорит пронизывает весь спектакль. Здесь много танцев, песен, боев, ярких костюмов (а какое индийское кино может без них обойтись?).
Любовь и справедливость будут противостоять предательству и коварству. Конечно же, добро восторжествует и все расставит по своим местам. Но рассказывать больше нет смысла, ведь это стоит увидеть своими глазами. Завораживающий своей необычностью спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым!
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
7 октября 2017, суббота
12:00