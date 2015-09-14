афиша
афиша
Регистрация
Халиф Аладдин

Халиф Аладдин

«Халиф-Аладдин» — это восточная сказка в стиле «Тысячи и одной ночи», но снимается она в Болливуде! Соответствующий колорит пронизывает весь спектакль. Здесь много танцев, песен, боев, ярких костюмов (а какое индийское кино может без них обойтись?).

Любовь и справедливость будут противостоять предательству и коварству. Конечно же, добро восторжествует и все расставит по своим местам. Но рассказывать больше нет смысла, ведь это стоит увидеть своими глазами. Завораживающий своей необычностью спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым!

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
7 октября 2017, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.