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Подводный патруль

Подводный патруль

Весна  в самом разгаре, но трудовые будни не дают возможности оказаться на морском побережье. В эту субботу Вы сможете окунуться в морскую атмосферу вместе с нами! Наш клуб – это море позитива! Огромная доза счастья, незабываемых эмоций и адреналина ждет вас.

Ответственный за настроение: mc Strong.

За пультом – резиденты клуба.

Начало в 21.00 Заказ столов по тел. 42-24-54

Стоимость: от 100 р., девушкам до 23:00 вход свободный.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
5 мая 2018, суббота
21:00
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