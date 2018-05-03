Подводный патруль

Весна в самом разгаре, но трудовые будни не дают возможности оказаться на морском побережье. В эту субботу Вы сможете окунуться в морскую атмосферу вместе с нами! Наш клуб – это море позитива! Огромная доза счастья, незабываемых эмоций и адреналина ждет вас.

Ответственный за настроение: mc Strong.

За пультом – резиденты клуба.

Начало в 21.00 Заказ столов по тел. 42-24-54

Стоимость: от 100 р., девушкам до 23:00 вход свободный.