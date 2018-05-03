Подводный патруль
Весна в самом разгаре, но трудовые будни не дают возможности оказаться на морском побережье. В эту субботу Вы сможете окунуться в морскую атмосферу вместе с нами! Наш клуб – это море позитива! Огромная доза счастья, незабываемых эмоций и адреналина ждет вас.
Ответственный за настроение: mc Strong.
За пультом – резиденты клуба.
Начало в 21.00 Заказ столов по тел. 42-24-54
Стоимость: от 100 р., девушкам до 23:00 вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
5 мая 2018, суббота
21:00