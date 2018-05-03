Вечеринка без бассейна 2.0

Не обязательно приходить в купальнике и с тапочками, но совершенно точно нужно быть готовым к танцам и приходить во всеоружии. В баре Типографии работает пробковый сбор.

Для этого необходимо принести запечатанную бутылку и чек, в результате вы получаете вкусные коктейли на основе того, что вы принесете.



За музыкальное сопровождение отвечают Search и Symmetric Infinite ребята из команды Bass Time.



Стоимость: 200 р., вход свободный по списку в комментариях



