Выбираем летний лагерь для ребёнка
Образовательные городские лагеря в Туле, которые приглашают к себе детей этим летом.
Как использовать время летних каникул в школе для увлекательной и полезной учёбы? Предлагаем вам несколько детских летних лагерей в черте Тулы, в которых школьники смогут весело и ярко отдохнуть и в интересной атмосфере получить новые полезные знания.
Летний городской лагерь для подростков от Школы английского языка «ЛэнАрк»
Летом 2018 года Школа английского языка «ЛэнАрк» предлагает вашим детям встретиться с успешными людьми нашего города, узнать полезные лайфхаки в изучении английского языка и получить практические навыки, которые пригодятся в жизни.
Девиз лагеря этим летом — «RealEnglish. Real World. Real People».
Здесь помогут детям увидеть новые направления для своего развития, вдохновиться примерами успешных людей и открыть в себе новые таланты.
Ну и конечно, так как «ЛэнАрк» — это Школа английского языка, здесь будут общаться на английском!
Каждый день для участников лагеря будут проходить встречи с выдающимися туляками — с людьми, которые состоялись в профессиональном плане, нашли свою нишу и могут рассказать много интересного. Эти интерактивные встречи помогут ребятам в выборе своего пути.
Вместе с этим подростки в лагере будут совершенствовать разговорный английский — спорить, убеждать, доказывать, презентовать, спрашивать и уточнять.
А еще участников лагеря будут вкусно кормить!
Лагерь стартует 4 июня 2018 года, а бронировать места можно
уже сейчас!
Стоимость и условия:
- Приглашаются подростки в возрасте от 12 лет,
- Уровень владения английским — от Elementary и выше,
- Длительность одной смены — 2 недели,
- Занятия проводятся с понедельника по пятницу,
- Время занятий: с 10.30 до 15.00,
- Обеды и всё необходимое включено в стоимость,
- Стоимость смены — 11 500 рублей.
По всем вопросам летнего лагеря и обучения в Школе английского языка «ЛэнАрк» в семестре «Лето-2018» звоните по телефону: +7 (4872) 30 57 57 или пишите по электронной почте: info@lanark.ru.
Компьютерная Академия «РУБИКОН»
Летний городской iT-лагерь в Компьютерной Академии «РУБИКОН» — отличная возможность оторваться от бесцельного времяпрепровождения в интернете и провести каникулы максимально полезно!
iT (информационные технологии) — это самая актуальная сфера современности.
Занятия в iT-лагере будут проходить в формате увлекательных мастер-классов под руководством опытных преподавателей Академии — специалистов-практиков из iT-индустрии.
Мастер-классы рассчитаны на любой уровень подготовки детей в возрасте 8-16 лет. Будет интересно и тем ребятам, которые уже имеют опыт работы с компьютером, и новичкам.
Программа лагеря направлена на развитие интеллекта, творческого потенциала, алгоритмического мышления и проектного подхода.
Чем будут заняты дети?
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Создание компьютерных игр по собственному сценарию. Разработаем персонажи, создадим локации и напишем алгоритм взаимодействия главных героев.
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Робоинженерия. Ребята познакомятся с роботами Lego Mindstorms, научатся конструировать и программировать их. Устроим чемпионат по робофутболу.
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Гонки квадрокоптеров. Каждый участник сможет управлять дроном и сразиться в скорости и ловкости с соперниками.
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Работа в графических редакторах. Создадим уникальные рисунки — принты, которые можно будет перевести на одежду. Ваш ребенок самостоятельно создаст макет крутой дизайнерской футболки!
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WEB-разработка и блогинг. Напишем свой сайт и научимся вести блог: выбирать актуальную тематику, интересно подавать информацию, оформлять и вести свою интернет-страницу.
Также ребят ждут поездки в IT-компании Тулы и Москвы, посещение картинг-центра, полеты в аэродинамической трубе, встречи с известными айтишниками, фотосессии, бизнес-тренинги
и многое другое.
Ваш ребенок проведет две невероятно увлекательные недели в городском iT-лагере в интеллектуальной среде! Вы можете выбрать удобное время пребывания: с 10 до 14 часов или с 10 до 18 часов в будние дни. Двери Академии открыты с 9 утра, и при необходимости вы можете привести ребенка раньше начала мастер-классов.
4 июня — 15 июня
18 июня — 29 июня
2 июля — 13 июля
16 июля — 27 июля
30 июля — 10 августа
13 августа — 24 августа
Спешите забронировать место!
Запись по телефонам:
8 (4872) 71-11-17 или
Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша»)
Компьютерная Академия ШАГ
Хотите, чтобы это лето было для вашего ребенка увлекательным и полезным? Чтобы он не играл в компьютерные игры, а научился их создавать сам? А ещё чтобы узнал, как разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов и создавать собственные фильмы?
Тогда Летний компьютерный лагерь от Академии ШАГ — это именно то, что нужно!
Преподаватели Малой Компьютерной Академии ШАГ разработали интереснейший курс для детей от 8 до 15 лет. Летний лагерь от Академии Шаг — это интересный отдых, а также возможность увлечь ваших детей в практическую область применения информационных технологий.
Компьютерная Академия ШАГ открывает набор на третий сезон летних компьютерных курсов для школьников. Опытные педагоги подготовили новую программу мастер-классов, чтобы каникулы вашего ребенка стали познавательными и, главное, полезными.
Летний лагерь в Академии ШАГ — это дневные мастер-классы, в которых школьники от 8 до 15 лет могут познакомиться с увлекательным миром компьютерных технологий.
В летнем лагере дневного пребывания дети будут пробовать себя в различных компьютерных специальностях под руководством тренеров и преподавателей Компьютерной Академии ШАГ.
Детей ждут комфортные, специально оборудованные аудитории, конференц-залы и дизайн-студии. Все занятия на летних компьютерных курсах проходят в игровой форме.
Всего с 11 июня по 31 августа в лагере пройдет шесть смен — каждая по две недели, так что любой ребенок сможет выбрать максимально удобное для себя время.
Программа летних курсов включает в себя:
- Цифровой дизайн. Ваш ребенок узнает, как создаются трёхмерные герои мультфильмов; познакомится с моделированием и текстурированием трехмерных объектов.
- Создание игр. Ваш ребенок сможет попробовать себя в роли аниматора и создать собственные игры, в которые он сможет играть вместе со своими друзьями. Наши преподаватели научат детей сочетать в анимации текст, видео, звук, а также двухмерную графику.
- Школа блогера. В этом блоке наставники раскроют секреты популярных блогеров, научат придумывать сценарии для роликов, правильно организовывать съемку, монтировать и даже зарабатывать реальные деньги на YouTube.
- Робототехника. Ребенок погрузится в мир робототехники, начнет конструировать и управлять своими собственными роботами Lego!
- Создание сайтов. На занятиях дети познакомятся с программированием, создадут свой собственный сайт и разместят его в Сети.
В Компьютерной Академии ШАГ не будет никаких тягот учебного процесса, вместо этого — полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями и развлечениями.
Ведь каникулы — это время новых экспериментов, поиска свежих впечатлений и открытия в себе талантов. Летний компьютерный лагерь — это каникулы с пользой и удовольствием!
Тула, ул. Советская, 23, 2 этаж
8 (4872) 57-48-47
tula@itstep.org
Летний лагерь от частной школы «Данко»
Детский городской лингвистический лагерь «Калейдоскоп»
Городской лагерь «Калейдоскоп» подготовил для детей в этом году такое многообразие интересных занятий, что каждый день для вашего ребенка здесь станет уникальной, яркой и неповторимой картинкой, как в детской игрушке калейдоскоп. Каждый день — новый узор!
Каждый ребёнок уникален и неповторим, совсем как стёклышки в калейдоскопе. Но только вместе они могут создать неповторимую картинку, принимая всё новые формы и оттенки. Присоединяйтесь, будет интересно!
Смена «Путешествие вокруг света»
Ваш ребёнок готов отправиться в большое путешествие? В «Калейдоскопе» каждый день детей будет ожидать не просто новый город, а новая страна. То ребята отправятся к Великой китайской стене, то будут помогать в уходе за пингвинами на полюсе. Одним словом, скучать детям не придётся!
Смена «Культпоход»
Думаете, ходить по музеям — это скучно? А от классической музыки можно только уснуть? Про театры мы вообще молчим: туда же только бабушки ходят… Если ваш ребенок считает всё это скукой смертной, то приводите его в летний лагерь «Калейдоскоп». Правда, предупреждаем, придется его немного разочаровать, ведь всё это — безумно интересно!
Смена «Летим в Испанию!»
Добро пожаловать в группу для путешествия по Испании — стране яркого летнего солнца, музыки, экстравагантной культуры и неповторимой кухни. Кстати, во время этой поездки не обойдётся и без парочки уроков… Уроков испанского с нуля.
Смена «Марвел-тайм»
Ваш ребенок просто обожает фильмы про супергероев? Значит, вы не раз слышали, что он хотел бы обладать загадочными способностями или вообще стать одним из них? Записывайте тогда ваше чадо в наш лагерь на смену «Марвел-тайм», где мы все рука об руку с Железным человеком, Капитаном Америкой и многими другими будем разгадывать загадочные истории и спасать мир!
В программе лагеря:
- Увлекательные тематические занятия
- Развитие актерского мастерства
- Кинопаузы
- Риторика
- Треннинги
- Экскурсии и путешествия
- Спорт
- Журналистика
- Киностудия
И всё это — на иностранном языке (английский, испанский)!
Действует система скидок.
Тула, ул. Демонстрации, 1Г
Тула, ул. Кирова, 135
8 (4872) 384-381; 8 (953) 963-11-44