Показ документальных фильмов в Ясной Поляне

В рамках предпрограммы фестиваля Толстой Weekend приглашаем 5 мая 2018 года в Дом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А) на показ работ участников Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.



Кинопрограмма была подобрана Мариной Александровной специально для демонстрации в Ясной Поляне. Для удобства зрителей мы разделили показ на две части.



В первой — гости увидят два фильма: кино про маленькую, но сильную девочку из неблагополучной семьи и историю взросления девочки-подростка на фоне бушующей стихии.



Во второй части зрители познакомятся с лентой о том, как уживаются модный фестиваль «Архстояние» и архаичная деревенька Звизжи неподалеку; увидят короткометражку о жизни небольшого поселка, а также услышат исповедь немолодого мужчины из Белгородской глубинки.



После каждой части вместе с молодыми режиссерами можно будет обсудить увиденное.



Выше всего Лев Николаевич Толстой в искусстве ценил правдивость и доступность для зрителя. Так он оценивал живопись и литературу, по такому же критерию сегодня можно оценивать документальное кино. Что может быть ближе и правдивее, чем рассказы о людях, окружающих нас с вами?



«Я пытаюсь научить студентов не оценивать жизнь, а жить в ней полноценно, как могут. <…> Мы пытаемся понять людей не для того, чтобы принять и полюбить, а просто чтобы понять», — Марина Разбежкина (из интервью изданию «Сноб»).



Первая часть, в 13:00:

«Милана» (57 мин., реж. Мадина Мустафина);

«В центре циклона» (44 мин., реж. Лиза Козлова).



Вторая часть, в 16:00:

«Звизжи» (48 мин., реж. Ольга Привольнова);

«Продукты» (21 мин., реж. Наталья Касьянова);

«На ходу, Михаил Чертов» (15 мин., реж. Ольга Привольнова).



Вход свободный по предварительной регистрации