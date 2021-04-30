Выходные в Туле: 30 апреля – 3 мая
«Арсенал» против «Спартака», концерт «Чиж & Co», Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне, вечер знакомств в «Типографии» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Чиж & Co
Где: Concert Hall.
Стоимость: 2000 руб.
Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне
Где: Дом культуры в Ясной Поляне.
Стоимость: 500 руб.
30 апреля в яснополянском Доме культуры режиссер Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне представит новый фильм «Девятаев». После просмотра кинокартины у зрителей будет возможность задать вопросы режиссеру.
«Арсенал» – «Спартак»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
Ионотека
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 400 руб.
Закрытие 2-го сезона киношколы «Ру-Кино»
Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».
Регистрация на мероприятие по ссылке.
1 мая на главной сцене на первом этаже кластера «Октава» состоится закрытие 2-го сезона киношколы «Ру-Кино» с показом короткометражных фильмов участников. Всего будет представлено 10 работ длительностью от 5 до 15 минут.
Вечер знакомств в «Типографии»
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 250 руб. (в стоимость входит один безалкогольный напиток на выбор, оплачивается на входе). Регистрация по ссылке.
Witchcraft
Где: Backstage.
Стоимость: 400 руб.
Окрасы Африки
Где: Тульский областной экзотариум (новая экспозиция).
Выставка легка в восприятии, она будет интересна посетителям любого возраста. Дети узнают, что в Африке живут не только крокодилы и бегемоты. А взрослые, возможно, откроют для себя новые интересные факты.
Red Sparrow Band
Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 200 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Хулиганы
Где: Тульский рок-клуб M2.
Стоимость: 400 руб.
Стеклянный зверинец
Где: Тульский камерный драматический театр.
Билеты можно купить по ссылке.
30 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры...
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Чернобыль
Алексей Карпушин — самый обычный пожарный в Припяти. Он фарцует, врет, флиртует с девушками направо и налево, но вдруг впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск, — он влюбляется в Олю. В прошлом у них уже были отношения. Теперь у нее есть маленький сын Лёша, но Алексей намерен никогда больше не повторять прежних ошибок: он признается Оле в своих чувствах, и, несмотря ни на что, они планируют переехать к морю, чтобы попробовать начать новую жизнь.
6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе
Tekashi69 или Сикснайн — знаменитый бруклинский рэпер с радужными волосами — прогремел синглом Gummo, коллабом с Ники Минаж, а также многочисленными преступлениями.
В документальном расследовании о жизни и творчестве рэпера разворачивается настоящая гангстерская история, в которой количество обвинений растет пропорционально интернет-популярности, а репутация секс-наркомана получает свое подтверждение не только в скандальных видео музыканта. Похоже, это последний антигерой нашего времени, которого не коснулась культура отмены: у Tekashi69 24 млн подписчиков в Instagram, миллиарды просмотров на Youtube и несколько судимостей.
Хороших выходных!