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Выходные в Туле: 30 апреля – 3 мая

Выходные в Туле: 30 апреля – 3 мая

«Арсенал» против «Спартака», концерт «Чиж & Co», Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне, вечер знакомств в «Типографии» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Чиж & Co

Когда: 30 апреля, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 2000 руб.

Чиж & Co

30 апреля в Concert Hall со своим весенним концертом выступят легендарные «Чиж & Co». Песни Сергея Чигракова прошли нитью через многие годы, но по-прежнему не утратили своей актуальности. 
 

Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне

Когда: 30 апреля, пятница, 19.00.

Где: Дом культуры в Ясной Поляне.
Стоимость: 500 руб.

Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне

30 апреля в яснополянском Доме культуры режиссер Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне представит новый фильм «Девятаев». После просмотра кинокартины у зрителей будет возможность задать вопросы режиссеру.

 

«Арсенал» – «Спартак»

Когда: 3 мая, понедельник, 16.30.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» – «Спартак»

3 мая на Центральном стадионе состоится встреча 28-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком».
 

Ионотека

Когда: 2 мая, воскресенье, 18.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 400 руб.

Ионотека

2 мая легендарная питерская «Ионотека» приезжает в Тулу. Дикая тусовочка по слэму на майские праздники! Никаких «Пасошей» и «Буераков» – только свежак и группы из настоящего подполья, новая музыка с лейбла Ionoff Music – тотальный улёт.
 

Закрытие 2-го сезона киношколы «Ру-Кино»

Когда: 1 мая, суббота, 14.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».
Регистрация на мероприятие по ссылке.

Закрытие 2-го сезона киношколы «Ру-Кино»

1 мая на главной сцене на первом этаже кластера «Октава» состоится закрытие 2-го сезона киношколы «Ру-Кино» с показом короткометражных фильмов участников. Всего будет представлено 10 работ длительностью от 5 до 15 минут.

 

Вечер знакомств в «Типографии»

Когда: 30 апреля, пятница, 19.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 250 руб. (в стоимость входит один безалкогольный напиток на выбор, оплачивается на входе). Регистрация по ссылке

Вечер знакомств в «Типографии»

30 апреля в культурном центре «Типография» пройдет «Вечер знакомств». Приглашаем всех от 16 и до бесконечности. Будем общаться, узнавать что-то новое, практиковаться в искусстве small talk и пить кофе!
 

Witchcraft

Когда: 30 апреля, пятница, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 400 руб. 

Witchcraft

30 апреля в клубе Backstage состоится праздник, уходящий корнями в древние времена веры в магию и сверхъестественное, – Вальпургиева ночь.
 
В эту ночь ведьмы слетались на шабаш, люди устраивали ритуальные шествия, варились чудодейственные зелья, а заканчивалось всё безудержными плясками и танцами и бесстыдными хороводами.
 

Окрасы Африки

Когда: 1 мая, суббота, 12.00-16.00.

Где: Тульский областной экзотариум (новая экспозиция).

Окрасы Африки

1 мая Тульский областной экзотариум открывает красивую и яркую выставку «Окрасы Африки». 

Выставка легка в восприятии, она будет интересна посетителям любого возраста. Дети узнают, что в Африке живут не только крокодилы и бегемоты. А взрослые, возможно, откроют для себя новые интересные факты. 
 

Red Sparrow Band

Когда: 2 мая, воскресенье, 17.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 200 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Red Sparrow Band

2 мая тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band «Весенний кураж». Яркими широкими мазками музыкальных красок распишут вашу жизнь участники коллектива. Вас ожидают: праздничная атмосфера, зажигательная музыка и настоящее весеннее настроение.
 

Хулиганы

Когда: 30 апреля, пятница, 22.00.

Где: Тульский рок-клуб M2.
Стоимость: 400 руб. 

Хулиганы

30 апреля в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Хулиганы». Группа «Хулиганы» – уникальный музыкальный коллектив тульского происхождения. Творчество группы хоть и называется «хулиганство», но чаще всего вызывает восторг, эйфорию и психологическую зависимость.
 

Стеклянный зверинец

Когда: 30 апреля, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Билеты можно купить по ссылке.

Стеклянный зверинец

30 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса. 

Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры...

а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Чернобыль

Алексей Карпушин — самый обычный пожарный в Припяти. Он фарцует, врет, флиртует с девушками направо и налево, но вдруг впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск, — он влюбляется в Олю. В прошлом у них уже были отношения. Теперь у нее есть маленький сын Лёша, но Алексей намерен никогда больше не повторять прежних ошибок: он признается Оле в своих чувствах, и, несмотря ни на что, они планируют переехать к морю, чтобы попробовать начать новую жизнь.

 
Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизнь всех тех, кто ему дорог. Взрыв реактора грозит смертью не только тысячам людей, которые оказались в зоне радиационного поражения, – возможен второй взрыв, катастрофические последствия которого могут быть несоизмеримо больше. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.
 

6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе

Tekashi69 или Сикснайн — знаменитый бруклинский рэпер с радужными волосами — прогремел синглом Gummo, коллабом с Ники Минаж, а также многочисленными преступлениями.

В документальном расследовании о жизни и творчестве рэпера разворачивается настоящая гангстерская история, в которой количество обвинений растет пропорционально интернет-популярности, а репутация секс-наркомана получает свое подтверждение не только в скандальных видео музыканта. Похоже, это последний антигерой нашего времени, которого не коснулась культура отмены: у Tekashi69 24 млн подписчиков в Instagram, миллиарды просмотров на Youtube и несколько судимостей.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:41 +1
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