Выходные в Туле: 30 апреля – 3 мая

Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры...

30 апреля в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы « Хулиганы ». Группа «Хулиганы» – уникальный музыкальный коллектив тульского происхождения. Творчество группы хоть и называется «хулиганство», но чаще всего вызывает восторг, эйфорию и психологическую зависимость.

1 мая Тульский областной экзотариум открывает красивую и яркую выставку « Окрасы Африки ». Выставка легка в восприятии, она будет интересна посетителям любого возраста. Дети узнают, что в Африке живут не только крокодилы и бегемоты. А взрослые, возможно, откроют для себя новые интересные факты.

а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Алексей Карпушин — самый обычный пожарный в Припяти. Он фарцует, врет, флиртует с девушками направо и налево, но вдруг впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск, — он влюбляется в Олю. В прошлом у них уже были отношения. Теперь у нее есть маленький сын Лёша, но Алексей намерен никогда больше не повторять прежних ошибок: он признается Оле в своих чувствах, и, несмотря ни на что, они планируют переехать к морю, чтобы попробовать начать новую жизнь.

Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизнь всех тех, кто ему дорог. Взрыв реактора грозит смертью не только тысячам людей, которые оказались в зоне радиационного поражения, – возможен второй взрыв, катастрофические последствия которого могут быть несоизмеримо больше. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.

Tekashi69 или Сикснайн — знаменитый бруклинский рэпер с радужными волосами — прогремел синглом Gummo, коллабом с Ники Минаж, а также многочисленными преступлениями.

В документальном расследовании о жизни и творчестве рэпера разворачивается настоящая гангстерская история, в которой количество обвинений растет пропорционально интернет-популярности, а репутация секс-наркомана получает свое подтверждение не только в скандальных видео музыканта. Похоже, это последний антигерой нашего времени, которого не коснулась культура отмены: у Tekashi69 24 млн подписчиков в Instagram, миллиарды просмотров на Youtube и несколько судимостей.