Ионотека
2 мая легендарная питерская «Ионотека» приезжает в Тулу! Дикая тусовочка по слэму на майские праздники! Никаких «Пасошей» и «Буераков» - только свежак и группы из настоящего подполья, новая музыка с лейбла Ionoff Music - тотальный улёт! Почувствуй настоящую безнаказанность! Это андеграунд, детка!
Вылезай тусить с «Ионотекой»! Это твоя весна и твой беспредел! Будет мерч, много мерча: футболки, значки, стикеры и прочие чудеса по скидочной цене! Убойная атмосфера настоящего подполья и «танцы для людей у которых нет друзей»!
Участники:
- Универсамчик - завсегдатаи подпольных тусовок;
- Кломипрамин - настоящий петербургский шугейз;
- Merzota - меланхолия и ярость девочки Любы;
- Закладка - кайфовые парни с гитарами и стилем;
- Репетиция - лоуфайный дрим-поп для тех, кто шарит;
- Наброски Обнажённой Натуры - драйвовый поп-панк;
- Аня Крутеева - королева петербургских бомжей.
Стоимость: от 400 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 мая 2021, воскресенье
18:00
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
22 мая - 21 августа
8 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽