2 мая легендарная питерская «Ионотека» приезжает в Тулу! Дикая тусовочка по слэму на майские праздники! Никаких «Пасошей» и «Буераков» - только свежак и группы из настоящего подполья, новая музыка с лейбла Ionoff Music - тотальный улёт! Почувствуй настоящую безнаказанность! Это андеграунд, детка!

Вылезай тусить с «Ионотекой»! Это твоя весна и твой беспредел! Будет мерч, много мерча: футболки, значки, стикеры и прочие чудеса по скидочной цене! Убойная атмосфера настоящего подполья и «танцы для людей у которых нет друзей»!

Участники:

Универсамчик - завсегдатаи подпольных тусовок;

Кломипрамин - настоящий петербургский шугейз;

Merzota - меланхолия и ярость девочки Любы;

Закладка - кайфовые парни с гитарами и стилем;

Репетиция - лоуфайный дрим-поп для тех, кто шарит;

Наброски Обнажённой Натуры - драйвовый поп-панк;

Аня Крутеева - королева петербургских бомжей.

Стоимость: от 400 руб.