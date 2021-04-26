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Ионотека

Ионотека

2 мая легендарная питерская «Ионотека» приезжает в Тулу! Дикая тусовочка по слэму на майские праздники! Никаких «Пасошей» и «Буераков» - только свежак и группы из настоящего подполья, новая музыка с лейбла Ionoff Music - тотальный улёт! Почувствуй настоящую безнаказанность! Это андеграунд, детка!
 
Вылезай тусить с «Ионотекой»! Это твоя весна и твой беспредел! Будет мерч, много мерча: футболки, значки, стикеры и прочие чудеса по скидочной цене! Убойная атмосфера настоящего подполья и «танцы для людей у которых нет друзей»!
 
Участники:
 
  • Универсамчик - завсегдатаи подпольных тусовок;
  • Кломипрамин - настоящий петербургский шугейз;
  • Merzota - меланхолия и ярость девочки Любы;
  • Закладка - кайфовые парни с гитарами и стилем;
  • Репетиция - лоуфайный дрим-поп для тех, кто шарит;
  • Наброски Обнажённой Натуры - драйвовый поп-панк;
  • Аня Крутеева - королева петербургских бомжей.
Стоимость: от 400 руб.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 мая 2021, воскресенье
18:00
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Касса
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Владимир Маркин
Купить билет
12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Plush Fish & Distemper
Купить билет
29 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
22 мая - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Felidae
Купить билет
8 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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