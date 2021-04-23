2 мая Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band «Весенний кураж». Яркими, широкими мазками музыкальных красок распишут вашу жизнь участники коллектива. Вас ожидают: праздничная атмосфера, зажигательная музыка и настоящее весеннее настроение.

Red Sparrow Band всегда готовы удивлять и радовать своим талантом. На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!от 200 руб.