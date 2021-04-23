Red Sparrow Band
2 мая Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band «Весенний кураж». Яркими, широкими мазками музыкальных красок распишут вашу жизнь участники коллектива. Вас ожидают: праздничная атмосфера, зажигательная музыка и настоящее весеннее настроение.
Red Sparrow Band всегда готовы удивлять и радовать своим талантом. На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!
Стоимость: от 200 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Стоимость: от 200 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
2 мая 2021, воскресенье
17:00
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
22 мая - 21 августа
8 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽