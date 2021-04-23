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Red Sparrow Band

Red Sparrow Band

2 мая Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band «Весенний кураж». Яркими, широкими мазками музыкальных красок распишут вашу жизнь участники коллектива. Вас ожидают: праздничная атмосфера, зажигательная музыка и настоящее весеннее настроение.

Red Sparrow Band всегда готовы удивлять и радовать своим талантом. На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!

Стоимость: от 200 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
2 мая 2021, воскресенье
17:00
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Касса
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Владимир Маркин
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12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Plush Fish & Distemper
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29 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Трофим
Купить билет
18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
22 мая - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Felidae
Купить билет
8 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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