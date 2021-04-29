30 апреля в яснополянском Доме культуры режиссер Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне представит новый фильм «Девятаев». После просмотра кинокартины у зрителей будет возможность задать вопросы режиссеру.



Стоимость: 500 рублей. Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (48751) 76-0-00.