Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне
30 апреля в яснополянском Доме культуры режиссер Тимур Бекмамбетов в Ясной Поляне представит новый фильм «Девятаев». После просмотра кинокартины у зрителей будет возможность задать вопросы режиссеру.
Стоимость: 500 рублей. Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (48751) 76-0-00.
Где и когда?
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
30 апреля 2021, пятница
19:00
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
10 мая, понедельник 10:50
30 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 400 ₽
23 - 30 мая