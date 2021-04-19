30 апреля в Тульском Рок-Клубе «М2» пройдет концерт группы «Хулиганы». Группа «Хулиганы» - уникальный музыкальный коллектив Тульского происхождения. Творчество группы, хоть и называется «хулиганство», но чаще всего вызывает восторг, эйфорию и психологическую зависимость.

Собравшись в 2017 году, группа тут же привлекла внимание своей оригинальностью. Многие замечают, да и надо признаться сами участники коллектива не отрицают, что на творчество коллектива оказали влияние такие группы как Ленинград, ВИА Волга-волга, Мамульки-бэнд, Хитобои и др.

Музыкальное направление – неожиданные версии российских хитов. Веселое сочетание различных музыкальных жанров, стилей и направлений, исполненная профессионально, энергично, «живьём» и с интеллигентным юмором.

Но самым важным, как говорят музыканты и их слушатели - это неподражаемая атмосфера, окружающая слушателей на концертах группы.