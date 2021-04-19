Хулиганы
30 апреля в Тульском Рок-Клубе «М2» пройдет концерт группы «Хулиганы». Группа «Хулиганы» - уникальный музыкальный коллектив Тульского происхождения. Творчество группы, хоть и называется «хулиганство», но чаще всего вызывает восторг, эйфорию и психологическую зависимость.
Собравшись в 2017 году, группа тут же привлекла внимание своей оригинальностью. Многие замечают, да и надо признаться сами участники коллектива не отрицают, что на творчество коллектива оказали влияние такие группы как Ленинград, ВИА Волга-волга, Мамульки-бэнд, Хитобои и др.
Музыкальное направление – неожиданные версии российских хитов. Веселое сочетание различных музыкальных жанров, стилей и направлений, исполненная профессионально, энергично, «живьём» и с интеллигентным юмором.
Но самым важным, как говорят музыканты и их слушатели - это неподражаемая атмосфера, окружающая слушателей на концертах группы.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
30 апреля 2021, пятница
22:00
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
10 мая, понедельник 10:50
30 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 400 ₽
23 - 30 мая