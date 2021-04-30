Туляки создали сервис, на котором работают автовокзалы по всей России

Все мы покупали билеты на автобус. В кассе вокзала или через интернет. Никогда не задумывались, как работает эта система продаж? Как данные о проданных местах синхронизируются между автовокзалом и перевозчиком? На самом деле, сервис по продаже билетов в Тульской области и еще в 16 регионах разработала и обслуживает тульская компания «КВЦ-Сервис», которая сейчас входит в группу компаний BlaBlaCar. Она существует в Туле уже 33 года и стала первой, кто разработал подобную систему в нашей стране.

Мы встретились с директором «КВЦ-Сервис» Василием Овчинниковым и расспросили его об уникальных технологиях, работе в структуре BlaBlaCar и планах на будущее.

— Продукт вы делаете сложный, нишевый, и прежде чем мы перейдем к основным вопросам, можете рассказать о своей работе простым языком для наших читателей?

– Мы разрабатываем систему продажи билетов для автовокзалов. Она предназначена для обслуживания пассажиров, перевозчиков и автовокзалов: с ее помощью пассажиры получают билеты, а водители — посадочные ведомости, выполняется сбор статистики по перевозкам, формируются финансовые отчеты и выполняется много других необходимых функций. Продукт не виден пассажирам, но каждый, кто покупает билеты у наших партнеров (в кассе вокзала или в интернете), с ним соприкасается.

Мы стали одними из первых в России, кто начал автоматизировать работу автовокзалов еще в СССР, и до сих пор остаемся ведущими разработчиками подобного продукта в стране.

— Как появилась компания?

– История началась не с создания компании, а с появления коллектива, который начал разработку системы продаж билетов. В 1988 году в инициативном порядке три сотрудника Тульского политехнического института (сейчас Тульский государственный политехнический университет) начали разработку программы специально для Тульского автовокзала. В 1989 году она была введена в эксплуатацию.

Через год была запущена система в Калуге. В те годы в работе на вокзалах использовался вычислительный комплекс СМ-1420 размером в несколько шкафов. Программа на базе этого технического решения работала несколько лет. В 1993 году она была переписана под использование на персональных компьютерах. В 1995 году основные разработчики перешли на работу в ОАО «Кустовой вычислительный центр» – дочернюю фирму ОАО «Тулаавтотранс». Аббревиатура КВЦ в нашем названии — как раз сокращение от названия той организации.

В 2005 году мы всем коллективом перешли на работу в ООО «КВЦ-сервис» и начали вести полностью самостоятельную деятельность.

Сейчас «КВЦ-Cервис» работает в 17 регионах России и программа установлена почти на 200 автовокзалах. Мы не только делаем программный продукт, но и являемся платформой по продаже билетов для многих сайтов и агентов.

— Кстати, про онлайн-продажи билетов. Интересно, как вы к этому пришли и как понимаете, что нужно вашим клиентам?

– Идеи нам подсказывают пользователи — работники автостанций и перевозчики. У каждого региона свои особенности: работа с льготными категориями пассажиров, системы скидок, дисконтные программы, различные информационные табло в залах и на перронах, различные системы контроля доступа на посадку. Пытаемся удовлетворить все потребности.

Тему онлайн-продаж начали развивать с 2011 года. Открыли собственный интернет-магазин biletnaavto.ru и начали предоставлять сервис крупнейшим площадкам по продаже автобусных билетов.

В 2018 году мы вошли в группу компаний «Басфор», а в 2019 году — в группу компаний BlaBlaCar.

— Какие достижения на текущий момент вы могли бы отметить?

– Все эти десятилетия мы занимаемся развитием только одного программного продукта, не распыляемся. Наши компетенции, накопившиеся за четверть века, развиваются только в этой прикладной области — развиваем одноименный продукт, который автоматизирует работу автовокзалов.

Наши достижения — это наши технологии. Мы много что сделали первыми в стране, например, подключили кассовый аппарат к системе продажи билетов, начали использовать технологию штрихового кодирования для учета льготных категорий пассажиров, сделали удобные отчетные формы, которые потом переняли конкуренты.

Ну и, конечно, наше достижение — это лидирующее положение на рынке. Рынок конкурентный, с точки зрения технологий — неоднородный, но мы всегда занимали на нем прочные лидирующие позиции. Об этом говорит сам факт, что 200 автовокзалов в 17 регионах России сегодня пользуются нашим продуктом.

— Как бы вы описали свое конкурентное преимущество? Чем вы лучше остальных?

– При разработке продукта мы всегда исходили из того, что автовокзалы как небогатые организации не могут позволить себе дорогую технику и большой штат сотрудников на ее поддержание. Мы гордимся, что наше решение нетребовательно к оборудованию и работает устойчиво без круглосуточного технического сопровождения, часто годами в режиме 24×7. Продукт в использовании очень простой и не требует специальных навыков от рядовых сотрудников (кассиров и диспетчеров), что тоже обусловлено спецификой работы. Обычные их действия по обслуживанию пассажиров и водителей выполняются просто, быстро и эффективно.

И представьте себе, что в штате компании всего шесть сотрудников. Средний стаж работы — 25 лет.

У истоков компании стояли Александр Николаевич Дёшин и Нина Владимировна Шведова. Каждый в коллективе очень ценит их вклад, который они привносят в наше общее дело ежедневно. Их заслуги отмечены Министерством транспорта РФ наградами «Заслуженный автотранспортник России». Вячеслав Иванов и Александр Леонов — высококлассные инженеры программисты и системотехники, Татьяна Стёпина — наш бессменный главный бухгалтер и делопроизводитель.

В общем, сильная команда, глубокое погружение в специфику рынка, опыт работы, исчисляемый десятилетиями, — всё это вместе дало нашей компании такой микс бонусов, который можно назвать конкурентным преимуществом.

— Вы уже упомянули, что сейчас ваша компания входит в группу компаний BlaBlaСar. Расскажите, как это отразилось на вашей деятельности?

– Если по сути партнерства, то мы предоставили BlaBlaCar платформенное решение для продажи автобусных билетов, а взамен получили финансовую стабильность. Тут важно оговориться: ООО «КВЦ-сервис» всегда было прибыльной компанией. Однако, например, в пандемию, когда уменьшился пассажиропоток и автовокзалы потеряли доход, у нас тоже возникли финансовые сложности: клиенты просили отсрочки, скидки. Но благодаря финансовой поддержке BlaBlaCar мы смогли пережить это время без потерь.

– Вы всегда делали сложный продукт, и конечный потребитель не видел, что на самом деле получает услугу благодаря вашим технологиям. Сейчас вы входите в BlaBlaCar, и опять вас не видно. Каково это — «оставаться в тени»?

– Мы никогда не ставили цель быть известными, просто работали для наших пользователей. Нам интересно сотрудничать с автовокзалами, решать новые задачи и делать сервис лучше. Мы незаметны именно для простых пользователей, но на рынке автовокзалов и перевозчиков нас хорошо знают. Однако амбиций иметь мировую слову никогда не имели. Мы просто стараемся очень хорошо делать свое дело на благо людей.

– Какие планы на будущее?

– У нас много интересных задумок, которые нам подсказывает жизнь. Например, скоро будет реализована система динамического ценообразования, которая будет интересна для перевозчиков и пассажиров. Перевозчики смогут продавать первые места в салоне со скидкой, делать скидки в дни недели, когда пассажиропоток небольшой.

Мы будем дальше развивать наш продукт, делать его лучше, в том числе в сфере продажи онлайн-билетов. Будем стремиться интегрироваться с другими системами, которые есть на рынке. Работы в этом направлении много!