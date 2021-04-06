Стеклянный зверинец
30 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
30 апреля 2021, пятница
19:00
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
10 мая, понедельник 10:50
30 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 400 ₽
23 - 30 мая