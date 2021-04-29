Новая городская элита: кроссовер CHERY TIGGO 8 PRO в Туле!

Одной из главных премьер и сенсаций этого автомобильного сезона стал новый семиместный кроссовер от CHERY. Новый представитель городской элиты TIGGO 8 PRO – в наличии у официального дилера в Туле.

В Туле автомобили CHERY представляет официальный дилер бренда группы компаний «Автокласс», который расположен на Московском шоссе, 2-н. Это современный автосалон с полным модельным рядом кроссоверов, в том числе громкой новинкой — семиместным высокотехнологичным и потрясающе комфортным TIGGO 8 PRO.

В официальном дилерском центре Chery можно приобрести последние новинки модельного ряда, а также пользоваться гарантией, обслуживать и ремонтировать автомобиль в современном сервисе.

Справка Myslo

Бренд Chery — номер один в Китае и один из самых известных китайских брендов в мире. За последние годы автопроизводитель совершил настоящий прорыв, который вывел эти автомобили на уровень ведущих мировых брендов.

Этой весной компания представила в России новинку — семиместный кроссовер TIGGO 8 PRO, новый флагман, который как в эстетическом, так и в техническом плане может удивить самого взыскательного автомобилиста и заставит оглянуться каждого автолюбителя.

Внешне он великолепен и самобытен: новинка имеет запоминающийся дизайн и собственный стиль, над которыми трудилась международная команда, создававшая дизайн для мировых автомобильных брендов. Результат получился впечатляющим: солидный, элегантный автомобиль, в котором чувствуются мощь и характер.

Плавные и изогнутые линии, решетка радиатора в стиле 3D-матрицы с визуальным эффектом сияния, сверкающие «лезвия» LED-фар, шестигранные задние фонари, колесные диски, напоминающие наконечники стрел, — всё это моментально привлекает к нему внимание.

Изысканность внутренней отделки и богатство наполнения TIGGO 8 PRO — еще один повод для восторга. Мягкая кожа, дорогой пластик, потрясающая эргономичность и множество высокотехнологичных решений — всё для того, чтобы любая поездка приносила удовольствие!

Салон нового кроссовера доступен в черном и темно-коричневом цвете, в зависимости от варианта комплектации.

Роскошные сиденья выполнены из высококачественной экокожи. Отличная боковая поддержка, анатомическая форма спинки с переменной толщиной для лучшего удержания в зоне талии, электрорегулировки в шести направлениях, настройки в зоне поясничного упора позволяют найти идеальное положение, в котором не чувствуешь усталости даже в дальней дороге.

Для трех рядов сидений предусмотрены потолочные светодиодные светильники, а по контуру всего салона — подсветка в семи цветах, которая подстраивается под стиль вождения и ритмы музыки и создает особую атмосферу.

TIGGO 8 PRO — инновационный высокотехнологичный автомобиль, и в его салоне это осознаешь сразу, как только видишь переднюю консоль с тремя экранами. Первый — это полноцветная приборная панель.

Второй — сенсорный экран мультимедийной системы с безупречным качеством изображения и возможностью подключить смартфон.

Третий экран отвечает за управление комфортом и климатом в салоне.

В нише под консолью, кроме стандартной розетки на 12 Вт, располагается беспроводная зарядная станция с режимом быстрой зарядки. Она позволяет зарядить телефон любой марки/модели, отслеживать процесс зарядки на экране и не забывать смартфон в салоне — о нем напомнит звуковой сигнал.

С заботой о российских автомобилистах производитель предусмотрел для нового кроссовера зимний пакет — обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок переднего стеклоочистителя, рулевого колеса и сидений первого и второго рядов.

Под капотом у базовой версии TIGGO 8 PRO — высокоресурсный бензиновый двигатель 2 TURBO мощностью 170 л. с. в сочетании с вариатором CVT9.

Еще один вариант силового агрегата доступен в пакетах SPEEDLINE или DREAMLINE: в этом случае автомобиль оснащается более мощным и динамичным турбированным двигателем 1.6TGDI в сочетании с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Этот тандем разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 8,9 с — рекордный показатель в своем классе.

Подвеска обеспечивает идеальный баланс между комфортом и управляемостью, а клиренс в 190 мм — уверенность на сложных дорогах.

Кроссоверы CHERY всегда располагают очень богатой комплектацией, а у новинки список оснащения просто поражает: 18-дюймовые литые диски, передние светодиодные ходовые огни, светодиодный основной свет и задние фонари, электропривод складывания зеркал, камера заднего вида с системой динамической разметки, передние датчики парковки, система кругового обзора 360° с HD-камерами, шесть подушек безопасности, салон из высококачественной экокожи, полный зимний пакет, двузонный климат-контроль, электропривод задней двери багажника, газовые упоры капота, датчик дождя, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, электрический стояночный тормоз, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль, цифровая панель приборов, мультимедийная система… перечень кажется бесконечным.

С вышеупомянутыми пакетами он будет еще внушительнее. Пакет SPEEDLINE добавляет к оборудованию противотуманные фары, атмосферную подсветку интерьера, беспроводную зарядку, цифровую приборную панель. А DREAMLINE — темно-коричневый цвет отделки сидений, панорамную крышу с люком и шторкой, наружную подсветку под зеркалами, функции памяти положения водительского сиденья и зеркал, передние датчики парковки, мониторинг слепых зон, цветной анимированный LCD-дисплей для управления комфортом и климатом в салоне автомобиля, 8 динамиков, систему автоматической остановки и запуска двигателя и многое другое.

При этом разница в цене между пакетами незначительна: с использованием программ трейд-ин и «Семейный автомобиль» она составляет всего 80 000 рублей.

Выиграть PROсто! Получи призы и отсрочку первого платежа по кредиту

Покупателей TIGGO 8 PRO ждут приятные сюрпризы от CHERY и финансового партнера марки, Росбанка. Приобретая кроссовер TIGGO 8 PRO до 30 июня 2021 года, вы можете стать участником акции «Выиграть PROсто», в которой разыгрываются призы для путешествий.

В призовом фонде — аксессуары и наборы, которые станут отличным подспорьем в путешествиях и повседневной жизни: сумка для ноутбука, рюкзак, трэвел-портмоне, чемодан, портплед, органайзер, антикражный рюкзак и зарядная станция.

Розыгрыш призов пройдет 9 июля 2021 года. Победителей акции определит генератор случайных чисел по уникальному номеру, присвоенному в процессе оформления кредитного договора.

При покупке кроссовера CHERY вы также можете воспользоваться бесплатным сервисом «Удачное начало». Он позволяет отложить первый платеж по автокредиту на 60 дней. Услуга бесплатная, подключается в момент заключения кредитного договора, не влияет на процентную ставку. Оформить онлайн-заявку на кредит или выбрать приз можно здесь.

Покупай с выгодой!

В честь премьеры Chery Tiggo 8 PRO всем покупателям этого великолепного кроссовера официальный дилер CHERY АВТОКЛАСС предоставляет особые условия – выгоду до 270 000 рублей** и специальную цену от 1 799 990 рублей с учетом использования программ трейд-ин и «Семейный автомобиль».

Новый премиальный кроссовер CHERY TIGGO 8 PRO уже ждет вас в дилерском центре CHERY «АВТОКЛАСС». Приезжайте на тест-драйв, оцените и покупайте с выгодой!

Гарантия на кроссовер TIGGO 8 PRO составляет беспрецедентные для российского рынка условия — до 7 лет или 200 000 км пробега.

Обслуживать автомобиль покупатели смогут у официального дилера, в современном сервисном центре, оснащенном по всем стандартам бренда Chery.

Официальный дилер CHERY «АВТОКЛАСС»

Тула, Московское шоссе, 2-н.

Телефон (4872) 70-80-70.

autoclass.chery.ru

*Сервис позволяет пропустить первый платеж по кредиту на автомобиль в сравнении с кредитным договором без подключения данного сервиса. Дата первого платежа определяется как дата заключения кредитного договора плюс 60 дней. Подключение cервиса – без дополнительных комиссий (бесплатно), распространятся на все тарифы сроком 12, 24 и 36 месяцев, не влияет на процентную ставку по кредиту. Возможность подключения сервиса к конкретному тарифу уточняйте у кредитного специалиста. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Филиал «Росбанк-Авто» ПАО «Росбанк», ПАО «РОСБАНК». Генеральная лицензия № 2272 от 28.01.15.

** Выгода достигается суммированием программ трейд-ин, «Семейный автомобиль», кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия № 963 от 05.12.2014г.) и прямой скидкой дилера. Предложение ограничено. Срок акции с 19.04.2021г. до 02.05.2021г. Не оферта. Подробности по телефону (4872) 70-80-70. *ЧЕРИ.