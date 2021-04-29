Новая городская элита: кроссовер CHERY TIGGO 8 PRO в Туле!
Одной из главных премьер и сенсаций этого автомобильного сезона стал новый семиместный кроссовер от CHERY. Новый представитель городской элиты TIGGO 8 PRO – в наличии у официального дилера в Туле.
В Туле автомобили CHERY представляет официальный дилер бренда группы компаний «Автокласс», который расположен на Московском шоссе, 2-н. Это современный автосалон с полным модельным рядом кроссоверов, в том числе громкой новинкой — семиместным высокотехнологичным и потрясающе комфортным TIGGO 8 PRO.
В официальном дилерском центре Chery можно приобрести последние новинки модельного ряда, а также пользоваться гарантией, обслуживать и ремонтировать автомобиль в современном сервисе.
Бренд Chery — номер один в Китае и один из самых известных китайских брендов в мире. За последние годы автопроизводитель совершил настоящий прорыв, который вывел эти автомобили на уровень ведущих мировых брендов.
Этой весной компания представила в России новинку — семиместный кроссовер TIGGO 8 PRO, новый флагман, который как в эстетическом, так и в техническом плане может удивить самого взыскательного автомобилиста и заставит оглянуться каждого автолюбителя.
Внешне он великолепен и самобытен: новинка имеет запоминающийся дизайн и собственный стиль, над которыми трудилась международная команда, создававшая дизайн для мировых автомобильных брендов. Результат получился впечатляющим: солидный, элегантный автомобиль, в котором чувствуются мощь и характер.
Плавные и изогнутые линии, решетка радиатора в стиле 3D-матрицы с визуальным эффектом сияния, сверкающие «лезвия» LED-фар, шестигранные задние фонари, колесные диски, напоминающие наконечники стрел, — всё это моментально привлекает к нему внимание.
Изысканность внутренней отделки и богатство наполнения TIGGO 8 PRO — еще один повод для восторга. Мягкая кожа, дорогой пластик, потрясающая эргономичность и множество высокотехнологичных решений — всё для того, чтобы любая поездка приносила удовольствие!
Салон нового кроссовера доступен в черном и темно-коричневом цвете, в зависимости от варианта комплектации.
Роскошные сиденья выполнены из высококачественной экокожи. Отличная боковая поддержка, анатомическая форма спинки с переменной толщиной для лучшего удержания в зоне талии, электрорегулировки в шести направлениях, настройки в зоне поясничного упора позволяют найти идеальное положение, в котором не чувствуешь усталости даже в дальней дороге.
Для трех рядов сидений предусмотрены потолочные светодиодные светильники, а по контуру всего салона — подсветка в семи цветах, которая подстраивается под стиль вождения и ритмы музыки и создает особую атмосферу.
TIGGO 8 PRO — инновационный высокотехнологичный автомобиль, и в его салоне это осознаешь сразу, как только видишь переднюю консоль с тремя экранами. Первый — это полноцветная приборная панель.
Второй — сенсорный экран мультимедийной системы с безупречным качеством изображения и возможностью подключить смартфон.
Третий экран отвечает за управление комфортом и климатом в салоне.
В нише под консолью, кроме стандартной розетки на 12 Вт, располагается беспроводная зарядная станция с режимом быстрой зарядки. Она позволяет зарядить телефон любой марки/модели, отслеживать процесс зарядки на экране и не забывать смартфон в салоне — о нем напомнит звуковой сигнал.
С заботой о российских автомобилистах производитель предусмотрел для нового кроссовера зимний пакет — обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок переднего стеклоочистителя, рулевого колеса и сидений первого и второго рядов.
Под капотом у базовой версии TIGGO 8 PRO — высокоресурсный бензиновый двигатель 2 TURBO мощностью 170 л. с. в сочетании с вариатором CVT9.
Еще один вариант силового агрегата доступен в пакетах SPEEDLINE или DREAMLINE: в этом случае автомобиль оснащается более мощным и динамичным турбированным двигателем 1.6TGDI в сочетании с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Этот тандем разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 8,9 с — рекордный показатель в своем классе.
Подвеска обеспечивает идеальный баланс между комфортом и управляемостью, а клиренс в 190 мм — уверенность на сложных дорогах.
Кроссоверы CHERY всегда располагают очень богатой комплектацией, а у новинки список оснащения просто поражает: 18-дюймовые литые диски, передние светодиодные ходовые огни, светодиодный основной свет и задние фонари, электропривод складывания зеркал, камера заднего вида с системой динамической разметки, передние датчики парковки, система кругового обзора 360° с HD-камерами, шесть подушек безопасности, салон из высококачественной экокожи, полный зимний пакет, двузонный климат-контроль, электропривод задней двери багажника, газовые упоры капота, датчик дождя, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, электрический стояночный тормоз, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль, цифровая панель приборов, мультимедийная система… перечень кажется бесконечным.
С вышеупомянутыми пакетами он будет еще внушительнее. Пакет SPEEDLINE добавляет к оборудованию противотуманные фары, атмосферную подсветку интерьера, беспроводную зарядку, цифровую приборную панель. А DREAMLINE — темно-коричневый цвет отделки сидений, панорамную крышу с люком и шторкой, наружную подсветку под зеркалами, функции памяти положения водительского сиденья и зеркал, передние датчики парковки, мониторинг слепых зон, цветной анимированный LCD-дисплей для управления комфортом и климатом в салоне автомобиля, 8 динамиков, систему автоматической остановки и запуска двигателя и многое другое.
При этом разница в цене между пакетами незначительна: с использованием программ трейд-ин и «Семейный автомобиль» она составляет всего 80 000 рублей.
Выиграть PROсто! Получи призы и отсрочку первого платежа по кредиту
Покупателей TIGGO 8 PRO ждут приятные сюрпризы от CHERY и финансового партнера марки, Росбанка. Приобретая кроссовер TIGGO 8 PRO до 30 июня 2021 года, вы можете стать участником акции «Выиграть PROсто», в которой разыгрываются призы для путешествий.
В призовом фонде — аксессуары и наборы, которые станут отличным подспорьем в путешествиях и повседневной жизни: сумка для ноутбука, рюкзак, трэвел-портмоне, чемодан, портплед, органайзер, антикражный рюкзак и зарядная станция.
Розыгрыш призов пройдет 9 июля 2021 года. Победителей акции определит генератор случайных чисел по уникальному номеру, присвоенному в процессе оформления кредитного договора.
При покупке кроссовера CHERY вы также можете воспользоваться бесплатным сервисом «Удачное начало». Он позволяет отложить первый платеж по автокредиту на 60 дней. Услуга бесплатная, подключается в момент заключения кредитного договора, не влияет на процентную ставку. Оформить онлайн-заявку на кредит или выбрать приз можно здесь.
Покупай с выгодой!
В честь премьеры Chery Tiggo 8 PRO всем покупателям этого великолепного кроссовера официальный дилер CHERY АВТОКЛАСС предоставляет особые условия – выгоду до 270 000 рублей** и специальную цену от 1 799 990 рублей с учетом использования программ трейд-ин и «Семейный автомобиль».
Новый премиальный кроссовер CHERY TIGGO 8 PRO уже ждет вас в дилерском центре CHERY «АВТОКЛАСС». Приезжайте на тест-драйв, оцените и покупайте с выгодой!
Гарантия на кроссовер TIGGO 8 PRO составляет беспрецедентные для российского рынка условия — до 7 лет или 200 000 км пробега.
Обслуживать автомобиль покупатели смогут у официального дилера, в современном сервисном центре, оснащенном по всем стандартам бренда Chery.
Официальный дилер CHERY «АВТОКЛАСС»
Тула, Московское шоссе, 2-н.
Телефон (4872) 70-80-70.