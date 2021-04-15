30 апреля в клубе Backstage состоится праздник, уходящий корнями в древние времена веры в магию и сверхъестественное - Вальпургиева ночь.

В эту ночь ведьмы слетались на шабаши, люди устраивали ритуальные шествия, варилось чудодейственное зелье, а заканчивалось все безудержными плясками и танцами и бесстыдными хороводами.

В этом году на собрании ведьм все главные шабаши и хороводы решено провести в клубе Backstage. Ждем ведьм и их любовников, оборотней и чертей на неистовом разгуле нечистой силы!

Костры, танцы, бесстыдные ведьмы, приворотное зелье рекой.. Все это будет! А венцом вечера станет выступление невероятной группы Witchcraft!

Witchcraft - яркая узнаваемая команда, сочетающая мистическую атмосферу и необычные образы, симбиоз тяжёлой музыки и мрачной эстетики.

Witchcraft предлагает вам путешествие в мир собственных тёмных желаний. Главной составляющей творчества группы является искренность и близость к своим поклонникам.