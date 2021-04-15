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Witchcraft

Witchcraft

30 апреля в клубе Backstage состоится праздник, уходящий корнями в древние времена веры в магию и сверхъестественное - Вальпургиева ночь.
 
В эту ночь ведьмы слетались на шабаши, люди устраивали ритуальные шествия, варилось чудодейственное зелье, а заканчивалось все безудержными плясками и танцами и бесстыдными хороводами.
 
В этом году на собрании ведьм все главные шабаши и хороводы решено провести в клубе Backstage. Ждем ведьм и их любовников, оборотней и чертей на неистовом разгуле нечистой силы!
 
Костры, танцы, бесстыдные ведьмы, приворотное зелье рекой.. Все это будет! А венцом вечера станет выступление невероятной группы Witchcraft!
 
Witchcraft - яркая узнаваемая команда, сочетающая мистическую атмосферу и необычные образы, симбиоз тяжёлой музыки и мрачной эстетики.
 
Witchcraft предлагает вам путешествие в мир собственных тёмных желаний. Главной составляющей творчества группы является искренность и близость к своим поклонникам.
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
30 апреля 2021, пятница
19:00
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1 мая, суббота 09:00
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 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
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 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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5 июня, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
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