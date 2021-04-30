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Закрытие 2-го сезона киношколы «Ру-Кино»

Закрытие 2-го сезона киношколы «Ру-Кино»

1 мая на главной сцене на первом этаже кластера «Октава» состоится закрытие 2-го сезона киношколы «Ру-Кино» с показом короткометражных фильмов участников. Всего будет представлено 10 работ длительностью от 5 до 15 минут.
 
В программе:
 
  • Показ фильмов участников сезона;
  • Оценка работ экспертами;
  • Выбор победителей сезона (лучший фильм сможет побороться за приз в международном кинофестивале в Челябинске);
  • Награждение участников сезона.
Членами жюри были выбраны:
 
Михаил Канаев — продюсер кино и телевидения, заместитель председателя Кинокомиссии Тульской области.
 
Артем Гудков — звукорежиссер, руководитель студии Oktava Lab в кластере Октава.
 
Дмитрий Чирков — сценарист, режиссер, выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров (ВКСР).
 
Иван Новиков — сценарист, режиссер и экс-продюсер компании Sony pictures и телеканала СТС.
 
Дмитрий Заруднев — основатель Творческой группы CREATIVE. Участвовал в десятках проектов в качестве оператора-постановщика, продюсера, сценариста, звукорежиссера, монтажера.
 
Регистрация на мероприятия по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
1 мая 2021, суббота
14:00
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Касса
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Химера
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5 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
Damage String
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22 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
3 - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
Казускома
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22 мая, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
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