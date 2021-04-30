Закрытие 2-го сезона киношколы «Ру-Кино»
1 мая на главной сцене на первом этаже кластера «Октава» состоится закрытие 2-го сезона киношколы «Ру-Кино» с показом короткометражных фильмов участников. Всего будет представлено 10 работ длительностью от 5 до 15 минут.
В программе:
- Показ фильмов участников сезона;
- Оценка работ экспертами;
- Выбор победителей сезона (лучший фильм сможет побороться за приз в международном кинофестивале в Челябинске);
- Награждение участников сезона.
Членами жюри были выбраны:
Михаил Канаев — продюсер кино и телевидения, заместитель председателя Кинокомиссии Тульской области.
Артем Гудков — звукорежиссер, руководитель студии Oktava Lab в кластере Октава.
Дмитрий Чирков — сценарист, режиссер, выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров (ВКСР).
Иван Новиков — сценарист, режиссер и экс-продюсер компании Sony pictures и телеканала СТС.
Дмитрий Заруднев — основатель Творческой группы CREATIVE. Участвовал в десятках проектов в качестве оператора-постановщика, продюсера, сценариста, звукорежиссера, монтажера.
Регистрация на мероприятия по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
1 мая 2021, суббота
14:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
3 - 29 мая
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽