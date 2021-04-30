1 мая на главной сцене на первом этаже кластера «Октава» состоится закрытие 2-го сезона киношколы «Ру-Кино» с показом короткометражных фильмов участников. Всего будет представлено 10 работ длительностью от 5 до 15 минут.

В программе:

Показ фильмов участников сезона;

Оценка работ экспертами;

Выбор победителей сезона (лучший фильм сможет побороться за приз в международном кинофестивале в Челябинске);

Награждение участников сезона.

Членами жюри были выбраны:

Михаил Канаев — продюсер кино и телевидения, заместитель председателя Кинокомиссии Тульской области.

Артем Гудков — звукорежиссер, руководитель студии Oktava Lab в кластере Октава.

Дмитрий Чирков — сценарист, режиссер, выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров (ВКСР).

Иван Новиков — сценарист, режиссер и экс-продюсер компании Sony pictures и телеканала СТС.

Дмитрий Заруднев — основатель Творческой группы CREATIVE. Участвовал в десятках проектов в качестве оператора-постановщика, продюсера, сценариста, звукорежиссера, монтажера.

Регистрация на мероприятия по ссылке.