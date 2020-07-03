Выходные в Туле: 3-5 июля
В программе выходных: лекция по русской живописи, экскурсии в экзотариуме и Музее станка, трансляция спектакля в ТЮЗе, а еще все вместе болеем за «Арсенал»!
Матч «Динамо» — «Арсенал»
Когда: 4 июля, суббота, 16.25.
Как попасть: игру транслирует телеканал «Матч Премьер» или смотрите бесплатно по ссылке.
Двадцать шестой тур российской Премьер-лиги откроют московское «Динамо» и тульский «Арсенал». Команда из Москвы не проиграла в 4 последних матчах в РПЛ. Если «Арсенал» уступит динамовцам, это поражение станет у команды шестым кряду в чемпионате. Повторится ли худшая за время выступлений в премьер-лиге проигрышная серия туляков? Узнаем совсем скоро.
Экскурсии в Тульском экзотариуме
Режим работы здания на Октябрьской:
Понедельник — санитарный день
Вторник с 12.00 до 20.00, касса до 19.30
Среда-воскресенье с 10.00 до 19.30
27 июня Тульский экзотариум вновь распахнул свои двери для туляков и гостей оружейной столицы. Сотрудники приготовили новую экспозицию «Под пологом тропического леса». Однако меры предосторожности никто не отменял.
Экскурсии в Музее станка
Когда: понедельник-воскресенье с 12.00 до 21.00.
Как попасть: приобрести билеты можно на сайте.
Площадки будут ждать гостей в привычном графике с 12.00 до 21:00.
Онлайн-лекция «От парсуны к портрету. Русская живопись XVII — первой половины XVIII века»
Когда: 4 июля, суббота, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Летний детский клуб «Зверские каникулы: ZOO-ZOOM формат»
Когда: 3 июля, пятница, 18.00.
Как попасть: записаться можно на сайте.
Тульский областной экзотариум открывает набор на первую смену с 6 июля по 17 июля с 11.00 до 18.00 на уникальный двухнедельный онлайн-курс!
Приглашаем детей в возрасте от 10 до 13 лет, увлекающихся биологией, а также их родителей, желающих познавать окружающий мир и каждый день совершать маленькие, но очень важные открытия, провести лето интересно, весело и с пользой!
Онлайн-трансляция музыкальной сказки «Кот в сапогах»
Когда: 3 июля, пятница, 18.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте».
3 июля в сообществе ТЮЗа состоится онлайн трансляция записи спектакля по мотивам русских народных сказок Тульского областного театра юного зрителя «Про Иванушку-Дурачка» по пьесе М.Бартенева.
Онлайн-показы в «Эрмитаже»
Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время.
Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:
3 июля
21.30 Онлайн-спектакль от артистов театра «Эрмитаж». Виктор Драгунский, «…бы».
4 июля
11.00 Викторина «Серьёзные игры"
5 июля
12.00 Викторина «Серьёзные игры"
Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».
Как попасть:
- Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
- Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
- more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
- ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
- КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.
Субмарина
И первой на очереди будет подростковая драма «Субмарина», ставшая режиссерским дебютом для комедийного актера Ричарда Айоэди («Компьютерщики», «Майти Буш»). Картина посвящена шестнадцатилетнему школьнику по имени Оливер Тейт, для которого набившее оскомину определение «не такой, как все» — далеко не пустой звук. Этот странный парнишка умен не по годам и отличается философским взглядом на жизнь. «Субмарина» — не столько кино, сколько книжка-раскладка, ладно скроенная, изобретательно придуманная, изящно разделенная на три части, с прологом и эпилогом. Проблема в том, что в ней есть слишком много для счастья, чтобы это счастье по-настоящему испытать.
Заплати другому
Вторым фильмом в нашей небольшой подборке стала американская драма о мальчике, который, несмотря ни на что, верил в доброту и искренность людей. Именно этому мальчику было суждено изменить наш жестокий мир к лучшему. Если вы ищете добрый, захватывающий фильм для вечера, то «Заплати другому» — это ваш выбор!
Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что меры предосторожности никто не отменял.