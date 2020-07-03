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Выходные в Туле: 3-5 июля

Выходные в Туле: 3-5 июля

В программе выходных: лекция по русской живописи, экскурсии в экзотариуме и Музее станка, трансляция спектакля в ТЮЗе, а еще все вместе болеем за «Арсенал»!

Матч «Динамо» — «Арсенал»

Когда: 4 июля, суббота, 16.25.
Как попасть: игру транслирует телеканал «Матч Премьер» или смотрите бесплатно по ссылке.

Двадцать шестой тур российской Премьер-лиги откроют московское «Динамо» и тульский «Арсенал». Команда из Москвы не проиграла в 4 последних матчах в РПЛ. Если «Арсенал» уступит динамовцам, это поражение станет у команды шестым кряду в чемпионате. Повторится ли худшая за время выступлений в премьер-лиге проигрышная серия туляков? Узнаем совсем скоро.

 

Экскурсии в Тульском экзотариуме

Режим работы здания на Октябрьской:
Понедельник — санитарный день
Вторник с 12.00 до 20.00, касса до 19.30
Среда-воскресенье с 10.00 до 19.30

Режим работы новой экспозиции:
Понедельник — санитарный день
Вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00, касса до 19.00.


27 июня Тульский экзотариум вновь распахнул свои двери для туляков и гостей оружейной столицы. Сотрудники приготовили новую экспозицию «Под пологом тропического леса». Однако меры предосторожности никто не отменял.

 

Экскурсии в Музее станка

Когда: понедельник-воскресенье с 12.00 до 21.00.
Как попасть: приобрести билеты можно на сайте.

1 июля открылся Музей станка и библиотека кластера «Октава».
Площадки будут ждать гостей в привычном графике с 12.00 до 21:00.
 
«Октава» заботится о вашей безопасности, поэтому билеты в Музее станка можно купить бесконтактно, а посещать его можно только небольшими группами до 5 человек. В библиотеке сотрудник подскажет места для безопасной рассадки, и на обеих площадках будут доступны санитайзеры для рук. Все помещения будут полностью обрабатываться каждые 2 часа.
 
В Музее, и в библиотеке вас ждут новые возможности: в книжный магазин и библиотеку во время карантина поступили новые книги, к которых мы расскажем в следующих постах. К слову, если вдруг вы не успели до пандемии познакомиться с новыми экскурсиями в Музее станка — самое время сделать это сейчас!
 
Одна из них познакомит вас с городом так, как до этого не делал никто: экскурсия «Тула — мастерская России» с помощью самого доступного языка мультимедиа расскажет о том, как конструкторы боролись за любовь, оружейники мастерили кухонную утварь, агрономы становились поэтами, и почему Тула занимает важное место в истории страны. А для семейного похода мы приготовили «Экскурсию Станочка и Шпинделя», рассказ для самых юных пытливых умов и их родителей: вы соберете на конвейере самокат, выясните, что на 3-d принтере можно печатать шоколадные конфеты и подружитесь с забавными героями-ведущими — малышом Станочком и щенком Шпинделем!
 

Онлайн-лекция «От парсуны к портрету. Русская живопись XVII — первой половины XVIII века»

Когда: 4 июля, суббота, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Вместе с искусствоведом Татьяной Быковской онлайн-гости успешно завершили интенсив, посвященный истории европейского изобразительного искусства и архитектуры. Следующий интенсив будет посвящен истории русского искусства XVII — XX столетия.
 
Первое занятие, которое пройдет 4 июля, будет посвящено становлению светской живописи. На нем Татьяна расскажет о художественных традициях допетровского времени и последующем рождении новой школы, воспитанной на традиции европейского искусства. Слушателей ждут интересные параллели, яркие шедевры и возможность посмотреть на, казалось бы, знакомое с детства искусство под другим углом.
 
 

Летний детский клуб «Зверские каникулы: ZOO-ZOOM формат»

Когда: 3 июля, пятница, 18.00.
Как попасть: записаться можно на сайте.

Тульский областной экзотариум открывает набор на первую смену с 6 июля по 17 июля с 11.00 до 18.00 на уникальный двухнедельный онлайн-курс!

Приглашаем детей в возрасте от 10 до 13 лет, увлекающихся биологией, а также их родителей, желающих познавать окружающий мир и каждый день совершать маленькие, но очень важные открытия, провести лето интересно, весело и с пользой!

 

Онлайн-трансляция музыкальной сказки «Кот в сапогах»

Когда: 3 июля, пятница, 18.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте».

3 июля в сообществе ТЮЗа состоится онлайн трансляция записи спектакля по мотивам русских народных сказок Тульского областного театра юного зрителя «Про Иванушку-Дурачка» по пьесе М.Бартенева.

Жил-был Иванушка. А полное его имя — Иванушка Дурачок. Что ни сделает, всё у него смешно выходит — не как у людей.
Бродил наш Иванушка по свету, да людей разных встречал: страшного, но доброго медведя, хитрых разбойников, жадного купца и ворчливую купчиху. И все-то над ним смеялись, дурачком называли.
А наш Иванушка, на самом деле, оказался совсем не дурак!
 
 

Онлайн-показы в «Эрмитаже»

Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время.

Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:

3 июля
21.30 Онлайн-спектакль от артистов театра «Эрмитаж». Виктор Драгунский, «…бы».
4 июля
11.00 Викторина «Серьёзные игры"
5 июля
12.00 Викторина «Серьёзные игры"

а что в кино?

Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».

Как попасть:

 

  • Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
  • Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
  • more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
  • ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
  • КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.

Субмарина

 

И первой на очереди будет подростковая драма «Субмарина», ставшая режиссерским дебютом для комедийного актера Ричарда Айоэди («Компьютерщики», «Майти Буш»). Картина посвящена шестнадцатилетнему школьнику по имени Оливер Тейт, для которого набившее оскомину определение «не такой, как все» — далеко не пустой звук. Этот странный парнишка умен не по годам и отличается философским взглядом на жизнь. «Субмарина» — не столько кино, сколько книжка-раскладка, ладно скроенная, изобретательно придуманная, изящно разделенная на три части, с прологом и эпилогом. Проблема в том, что в ней есть слишком много для счастья, чтобы это счастье по-настоящему испытать.

Заплати другому

Вторым фильмом в нашей небольшой подборке стала американская драма о мальчике, который, несмотря ни на что, верил в доброту и искренность людей. Именно этому мальчику было суждено изменить наш жестокий мир к лучшему. Если вы ищете добрый, захватывающий фильм для вечера, то «Заплати другому» — это ваш выбор!

MYSLO

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что меры предосторожности никто не отменял.

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 14:30 0
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