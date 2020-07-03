Выходные в Туле: 3-5 июля

Когда: 4 июля, суббота, 16.25.

Как попасть: игру транслирует телеканал «Матч Премьер» или смотрите бесплатно по ссылке.

Двадцать шестой тур российской Премьер-лиги откроют московское «Динамо» и тульский «Арсенал». Команда из Москвы не проиграла в 4 последних матчах в РПЛ. Если «Арсенал» уступит динамовцам, это поражение станет у команды шестым кряду в чемпионате. Повторится ли худшая за время выступлений в премьер-лиге проигрышная серия туляков? Узнаем совсем скоро.

Режим работы здания на Октябрьской:

Понедельник — санитарный день

Вторник с 12.00 до 20.00, касса до 19.30

Среда-воскресенье с 10.00 до 19.30

Режим работы новой экспозиции:

Понедельник — санитарный день

Вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00, касса до 19.00.





27 июня Тульский экзотариум вновь распахнул свои двери для туляков и гостей оружейной столицы. Сотрудники приготовили новую экспозицию «Под пологом тропического леса». Однако меры предосторожности никто не отменял.

Экскурсии в Музее станка

Когда: понедельник-воскресенье с 12.00 до 21.00.

Как попасть: приобрести билеты можно на сайте.

1 июля открылся Музей станка и библиотека кластера «Октава».

Площадки будут ждать гостей в привычном графике с 12.00 до 21:00.

«Октава» заботится о вашей безопасности, поэтому билеты в Музее станка можно купить бесконтактно, а посещать его можно только небольшими группами до 5 человек. В библиотеке сотрудник подскажет места для безопасной рассадки, и на обеих площадках будут доступны санитайзеры для рук. Все помещения будут полностью обрабатываться каждые 2 часа.

В Музее, и в библиотеке вас ждут новые возможности: в книжный магазин и библиотеку во время карантина поступили новые книги, к которых мы расскажем в следующих постах. К слову, если вдруг вы не успели до пандемии познакомиться с новыми экскурсиями в Музее станка — самое время сделать это сейчас!

Одна из них познакомит вас с городом так, как до этого не делал никто: экскурсия «Тула — мастерская России» с помощью самого доступного языка мультимедиа расскажет о том, как конструкторы боролись за любовь, оружейники мастерили кухонную утварь, агрономы становились поэтами, и почему Тула занимает важное место в истории страны. А для семейного похода мы приготовили «Экскурсию Станочка и Шпинделя», рассказ для самых юных пытливых умов и их родителей: вы соберете на конвейере самокат, выясните, что на 3-d принтере можно печатать шоколадные конфеты и подружитесь с забавными героями-ведущими — малышом Станочком и щенком Шпинделем!