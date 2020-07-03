Фильм тулячки зрители фестиваля в Португалии назвали лучшим

Галина Масленникова: «Мне предстоит дипломная работа, и в этот раз я решила попробовать себя в жанре комедии». Фото из архива героини публикации.

Фильм «Мужчины не плачут» тулячки Галины Масленниковой совсем недавно на международном кинофестивале короткометражек Sunday Shorts в Португалии был отмечен призом зрительских симпатий. Так что когда

говорят, что у нас нет хорошего кино, – не верьте.

В кино всё по-другому

– Галина, как вообще получилось, что Вы попали в кино?

– В прошлом году я пошла учиться на продюсера в Высшую школу кино «Арка», которая работает при Высшей школе экономики. Но так вышло, что на первую лекцию я попала к Тимуру Бекмамбетову. И пошла учиться на курс фильмейкинга под кураторством Бекмамбетова и компании «Базелевс». Фильм «Мужчины не плачут», который оказался на фестивале в Лиссабоне, – это моя дипломная работа.



Кадр из фильма «Мужчины не плачут».

– О чем он?

– Драма, очень печальная. После смерти ребенка муж и жена очень часто разводятся, потому что горе все переживают по-разному. Я попробовала в небольшой своей картине исследовать это. В моем фильме после случившегося мужчина замкнулся в себе и даже боится показывать, как ему плохо. А жена проявляет свое горе слишком сильно и не понимает мужа. Она хочет, чтобы он переживал вместе с ней, и из-за этого постоянно себя накручивает. Сюжет построен на том, что в их дом приходит бывшая подруга сына и настаивает, чтобы они открыли комнату сына. Это провоцирует супругов на откровенный разговор и дает возможность понять друг друга.

– И чем всё заканчивается?

– Когда я писала сценарий, была настроена на позитивный финал: они поняли друг друга и успокоились. Но в процессе съемок поняла, что за десять минут люди не могут поменять отношение к случившемуся. Поэтому сделала открытый финал, в котором светлый конец истории только возможен.

– Кто помогал Вам в работе?

– Сценаристом была я сама. На главную роль я искала такого мужчину, который бы выглядел так, что он никогда не заплачет. Я отправила приглашение Александру Наумову. Ему понравилась история, мы с ним встречались, обсуждали. И он мне на роль жены порекомендовал актрису Светлану Тимофееву-Летуновскую. Актрису на роль девушки сына я нашла в самый последний момент. Ее сыграла юная актриса Алина Кирилина, выпускница курса актеров кино и сериалов нашей школы. Я поняла, что киноязык – это другое. Здесь информация подается совсем иначе, чем я привыкла. То, что в литературе пишется на нескольких страницах, в кино показывается за 20-30 секунд. Здесь большую помощь с монтажом и на съемках мне оказал Максим Ляменков, мой одногруппник.

– Как Ваша картина оказалась на фестивале?

– Я пробовала отослать ее на наши, российские фестивали. Но в связи с карантином они стали либо отменяться, либо переноситься по срокам. Зато откликнулись с фестиваля Sunday Shorts в Лиссабоне. Они одними из первых перешли в формат онлайн. Конкурс проходит каждый месяц, с отбором из восьми фильмов. Один лучший попадает в финал года. Вот в ноябре сейчас будет решаться, кто станет абсолютным победителем. Так получилось, что мой фильм посмотрели больше полутора тысяч зрителей, и большинство отдали предпочтение именно ему.

– То есть голосовали только в Западной Европе?

– Своим друзьям я тоже написала с просьбой поддержать. Но этого было очень мало для победы. В основном голосовали за меня там. Хотя – да, я делала фильм для российского зрителя, а на фестиваль – с английскими субтитрами.

– Чем, по-Вашему, он так зацепил европейскую аудиторию?

– Я смотрела другие фильмы этого фестиваля. У них какие-то иные человеческие ценности. Они спокойно показывают, что живут втроем, однополые союзы. Вроде бы открылись, а на какие-то другие душевные переживания, наоборот, закрылись. У меня нет в фильме длинных диалогов, нравоучений. Всё, что хотела сказать, делала визуально.

– Вас там называли еще и первым женским режиссером.

– Не знаю, почему так. Может, на этом фестивале я единственная, может, первая, кто участвовал в этом конкретно месяце. Но они так сами опубликовали.

Учусь у Лебедева

– Вы же свой трудовой путь начинали в Туле?

– Я работала когда-то дизайнером в первом тульском рекламном агентстве – «Времена года». Но давно уже в Москве. Была арт-директором в разных известных изданиях.

– Например?

– Работала арт-директором журнала «Огонек», в журнале «Штаб-квартира», в издательском доме «Семь дней». Поработала гендиректором студии подарков Валентина Юдашкина, занималась спасением народных промыслов. Сейчас оказалась в компании, которая занимается разработкой и продвижением детской развивающей игрушки.

– В Туле у Вас кто-то остался?

– Сестра, племянник, мама.

– То есть слова кремль, набережная, улица Металлистов – для Вас не пустой звук.

– Конечно, я там бывала, мне очень нравится. Более того, я всегда смотрю, что публикуется о Туле.

– Вы теперь какую специальность в кино будете осваивать?

– После прошлогоднего обучения пошла учиться к Николаю Лебедеву – там же, в Высшей школе кино «Арка». Он снял «Звезду», «Легенду номер 17», «Экипаж». Очень интересный человек, тонко чувствующий мир. Я очень рада, что попала к нему на обучение. Сейчас мне предстоит дипломная работа, и в этот раз я решила попробовать себя в жанре комедии. Это будет короткометражка, деньги на полный метр найти тяжело. Все гранты даются режиссерам до 35 лет, а мне уже 48.

Я кайфую!

– Нет человека, который хотя бы раз в жизни не мечтал работать в кино. Как давно это желание появилось у Вас?

– Да, это не первая моя попытка оказаться в кино. Но как-то так получалось, что мне быстро давали по рукам, и я успокаивалась. Думала, что и так прекрасно сижу как арт-директор. Потом решила, что надо же воплощать свою мечту в жизнь. Тем более название компании, в которой я сейчас работаю, «Фантазер» – а это точно про меня. Люблю придумывать! Выяснилось, что для кино у меня много дополнительных данных. Я по изначальному образованию модельер, понимаю в костюмах. Я заканчивала итальянский институт дизайна по интерьерам. Долгое время работала главным редактором анимационных журналов. В один момент поняла, что очень хочу попробовать себя в кино, и пошла учиться.

– В фестивалях еще планируете участвовать?

– После Лиссабона меня засыпали предложениями – из Канады, из Греции. На сентябрь у меня 15 фестивалей в разных странах. Хотя на Sunday Shorts я отправила свой фильм просто как пробный шар – посмотреть, что получится. Я сейчас получаю огромное удовольствие. Поэтому с удовольствием иду в качестве художника-постановщика к одногруппникам. Я кайфую!

– Просто в 48, о которых Вы сказали, многие уже твердо для себя решили, что всё знают и ничему уже не научатся.

– Я поэтому и пошла учиться, чтобы так не считать.

Досье Myslo

Галина Валериевна Масленникова

Родилась 19 марта 1972 г. в Туле.

Участник конкурса Barclay Catwalk – 2002 (Цюрих, Швейцария).

Любимое место в Туле: Белоусовский парк.

Любимый фильм: в разное время в разном возрасте нравится что-то свое, в зависимости от настроения.

Любимое блюдо: шашлык.



