После удара молнии тулячка стала видеть вещие сны

После нашего рассказа про жителя Чернского района Николая Митряева, который выжил после удара молнии, мы получили необычные отклики.

Сегодня поделимся с вами историей нашей читательницы Ольги, пользователя Myslo ФсёБесит.

Оказывается, она тоже пережила удар молнии, причем «с последствиями»! Произошло это в далеком 1998 году, но Ольга прекрасно помнит, как всё случилось.

- Дело было в Башкирии. В середине дня мы пошли к соседу за ключевой водой — на чай, у него на участке был свой колодец. В тот день была шикарная погода, на небе ни облачка. Вернее, почти ни облачка. Одно всё же зависло над нами, по меркам облака малю-ю-сенькое и темное. И двигалось оно прямо к нам. Я ждала, пока сосед наполнит ведра водой, стояла, держась двумя руками за верхушки секций металлического забора. Видимо, как раз в этот момент над нами и прошла та самая злобная тучка! Раздался щелчок, как будто кто-то хлыстом ударил! Между моими руками проскочил разряд!

По словам Ольги, сильной боли она не испытала, но удар и жар по рукам почувствовала. Следы на ладонях прошли сразу.

...Прошло время, и Ольга уже почти забыла о том, что случилось, но… начала видеть вещие сны!

И этот нежданно открывшийся «дар» она связывает именно с тем самым ударом молнии.

Всего таких снов, по словам Ольги, у нее было пять. Причем сны не приходили сами собой. Всякий раз накануне принятия какого-то важного решения или судьбоносного события она сама просила, чтобы такой сон ей привиделся. И не просто так, а чтоб непременно с советом.

Сон первый. страшный

1999 год

Ольге нужно было принять решение: вылетать в определенную дату в другой город или поменять билеты? Время поджимало, Ольга не могла решиться. И тогда она «попросила у своего мозга» совета.

- Снится мне в ту ночь сон. Я таких ярких до этого никогда не видела! Четкий, яркий, с подробностями. Во сне я даже испытывала эмоции и чувствовала боль.

А приснилось Ольге, что ее сбила машина. Она запомнила, что автомобиль был синим, отчетливо разглядела номер. Причем ДТП случилось на перекрестке как раз на пути к авиакассам. После такого сна мама посоветовала Ольге билеты не менять.

- Я полетела в ту дату, в которую планировала. Благополучно долетела, и тут мне звонит мама: «Представляешь, на том самом перекрестке в тот самый день, когда ты собиралась менять билеты, произошла авария. Тоже синяя машина участвовала, номера не могу сказать, а всё остальное в деталях совпадает с твоим сном. И в аварии пострадала девушка». Такие дела!

Сон второй. Родина-мать

2000 год

Еще через год Ольге приснился второй вещий сон.

- Я тогда была в положении, а мы жили на Крайнем Севере, с медициной там было плоховато: одна больница на весь стотысячный городок. Всё решали знакомства. У меня таковых не имелось. Я очень переживала, как буду рожать. Тем более стоял серьезный выбор: естественные роды или кесарево. Женщина в состоянии беременности слишком эмоциональна, всего боится. Я и не могла решить никак, что выбрать. И снова решила попросить помощи «у сна». И получила ее.

По словам Ольги, ей приснилось, что над ней стоит доктор. Огромная женщина со страшным лицом, похожая на… памятник!

- В руках она держала что-то типа мотка белых ниток. И сказал: «Ну что ты, сейчас мы к тебе подключим аппарат и все будет нормально!

А потом Ольга увидела операцию (во сне, естественно): трубу, по которой плыл ее ребенок. Ольга почувствовала, что все хорошо, всё завершилось позитивно. И ответ к будущей маме пришел сам собой: кесарево. Его и выбрала.

- Вы бы знали, что за доктор меня вел на операцию (уже настоящую, не во сне)! Ее звали Антонина Ивановна, в роддоме ее за глаза называли «Родина-мать»! Ростом под два метра, ходила по отделению с вечной сигаретой в зубах, ругалась как заправский сапожник. Ее-то я и видела во сне!

К слову, кесарево сечение прошло удачно, моей дочке уже 20 лет, умница и красавица!

Сон третий. договор

2001 год

- Шел 2001 год. Я приехала в Тулу к родителям. Мы скопили деньги и решили купить квартиру. На 11 сентября была назначена сделка. И тут – теракт, башни-близнецы. Агентства недвижимости были в тихом шоке, все напуганы, банки закрылись. Никто не знал, что будет с валютой. А у нас безналичный расчет по сделке! Банки взяли паузу на три дня, мы перенесли сделку на 12 сентября, потом на 13-е… У меня – паника и слезы: мне улетать скоро, я с маленьким ребенком… В ночь на 14-е число мне снится сон. Я явно вижу договор купли-продажи жилья, датированный 17-м сентября. Проснулась счастливая, и тут мне позвонили: «Валюта стабильна, не волнуйтесь, сделку переносим на 17-е, всё хорошо, всё в силе». И 17 сентября всё получилось. Я успела везде!

Сон четвертый. Розовые шторы

2005 год

- В 2005 году я училась в институте, получала второе высшее. И у нас встал вопрос: переезжать нам с Севера или нет. И главное — куда. Остаться в Новом Уренгое, уехать в Тулу, где у меня жили родители, или выбрать что-то еще? И везде были двери закрыты: то перевестись не могу в другой вуз, то ребенка забрать из сада, то жилье не можем найти — ни обмен, ни покупку. Неделю думала над этим. И однажды увидела сон, после которого поняла, что переезжать пока не нужно.

Во сне я увидела дом. Розовые стены, вуалевые шторы, тоже розового цвета. И всю дорогу где-то теплилась мысль: «Не надо переезжать, рано!».

Дома у нас не было, строиться мы не планировали, поэтому поняли, что уезжать не нужно. И эти розовые вуалевые шторы — это какое-то слишком далекое будущее, не сейчас. Переезжать мы не стали. И время показало, что правильно сделали!

Сон пятый. про чиновников

2011 год

– Мы долго искали участок или дом в Туле, чтобы обосноваться здесь насовсем. Почти три года не могли найти ничего подходящего. Я уже отчаялась, но тут в «Моей рекламе» на глаза попалось объявление, что продается дом в Пролетарском районе. Приехали, понравилось, но я посмотрела документы: участки на этой улице были обозначены как зона для застройки многоэтажными домами. Вот так купишь — а тебя потом снесут! У нас были сутки, чтобы решиться: претендентов на роль покупателей было предостаточно.

Я спала в эту ночь примерно час. Но в этот час я всё увидела. Мне приснилось, что я на приеме у Могильникова. Были и еще чиновники, я видела все их фамилии на табличках на столе (не буду называть фамилий, некоторые и сейчас работают). Но в то время я даже не знала ни этих фамилий, ни самих служащих. А Могильников мне во сне сказал: «Стройся спокойно».

Я проснулась и убедила мужа выйти на сделку. Если коротко: у нас все сложилось хорошо, мы построили на этом участке новый дом и живем здесь по сей день. А зону назначения земли все же изменили. В 2014 году меня приглашали на публичные слушания по этому вопросу. И что вы думаете? Передо мной сидели те самые чиновники, чьи фамилии я видела во сне! Вот как бывает!

Ольга говорит:

- Я стараюсь себя не загонять этими снами. Нет у меня вопросов к жизни — я и не задаю. Только очень важные вопросы задаю. Всё остальное я могу решить и сама.

Это так здорово, когда у человека есть такие истории! Невероятные или забавные. Расскажите о себе! Пишите в личку автору на Myslo. Соберем, расскажем, обсудим!