Летний детский клуб «Зверские каникулы: ZOO-ZOOM формат»

Тульский областной экзотариум открывает набор на первую смену с 13 июля по 24 июля с 11.00 до 18.00 на уникальный двухнедельный онлайн-курс!

Приглашаем детей в возрасте от 10 до 13 лет, увлекающихся биологией, а также их родителей, желающих познавать окружающий мир и каждый день совершать маленькие, но очень важные открытия, провести лето интересно, весело и с пользой!

Гарантируем:

познавательные каникулы с опытными креативными наставниками;

индивидуальный подход к каждому участнику нашей летней программы;

постоянное общение в течение дня в совместном чате для вопросов-ответов, а также обмена мнениями и полученными результатами;

онлайн-формат видеообщения не более 3 часов в день, перерывы на физкультминутки и зрительную гимнастику;

родительский чат для обратной связи с ведущими и кураторами.

В программе:



«Я - микробиолог»: Что прячется в капле воды в пруду на даче или в соседней луже? Как приготовить самостоятельно микропрепарат и научиться пользоваться увеличительными приборами?



«Привет, сосед!»: все о живом мире рядом с тобой. Кто этот жучок на травинке, как называется этот цветок, кто поет в кустах? Онлайн-экспедиции - выходы в природу в прямом эфире и знакомство со встреченными животными и растениями.



«ZooEnglish»: говорим о животных на английском языке.



«Зельеварение»: увлекательные эксперименты дома.



«ПрофессиЯ»: Я хочу стать… кипером, экологом, блогером, энтомологом? Как выбрать профессию? Самые интересные истории из первых рук.



«Игротека»: квесты, ребусы, викторины, квизы, настольные и подвижные игры. Будет весело и познавательно.



«Мы в ответе за тех, кого приручили»: о домашних питомцах из первых рук. Обмен опытом и реальные истории содержания экзотических животных.



«Зоопарк-онлайн»: тематические экскурсии и знакомство с обитателями экзотариума.



«Зоорисование»: учимся весело и необычно рисовать животных, а также как создавать биологический рисунок.



«Зарядка для хвоста»: физкульт-разминка в формате онлайн. Какие упражнения необходимы при долгой работе за компьютером и как их выполнять? Тренируемся вместе!



«Вот это я люблю!»: индивидуальная работа методистов с каждым участником по его интересам.

В результате прохождения курса «Зверские каникулы: ZOO-ZOOM формат» каждый участник:

научится вести натуралистические наблюдения и полевой дневник;

разовьёт наблюдательность и умение делать выводы;

научится аргументировать своё мнение и отшлифует свое ораторское искусство;

разовьёт навыки общения и совместной работы;

научится уверенно общаться на английском языке и расширит словарный запас;

получит углубленные знания в области биологии;

сможет самостоятельно планировать свою работу;

познакомится с интересными и необычными профессиями в зоопарке;

заведёт новые знакомства;

расширит кругозор;

получит компетентные ответы на свои вопросы в области биологии.

Как записаться:

Принять участие в программе могут все желающие, независимо от места жительства! Главное условие - наличие интернета и установленная на планшете, смартфоне или ноутбуке платформа «Zoom».

1. Позвоните по телефону 8-910-947-02-19 для записи в группу и получения ответов на все интересующие вопросы.

2. Оплатите стоимость участия до 12 июля через сервис MySlo ссылка на сайт.

Стоимость курса эквивалентна стоимости 10 взрослых билетов (3000 рублей). Стоимость за 2 детей эквивалентна 16 взрослым билетам (4800). Родители участвуют бесплатно.

3. Позвоните по телефону 8-910-947-02-19, после чего отправьте фотографию (скрин) билета в вайбер на этот номер или перешлите копию билета на почту: exotarium2020@mail.ru. В ответ вам придет адрес и уникальный пароль для входа в конференцию.

4. Первое установочное включение состоится 13 июля в 11.00.

Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) онлайн-занятия будут проходить в 11.00, 13.00 и 15.00. Длительность каждого из трех ежедневных занятий 45 минут.

Внимание!

Занятия начинаются точно по московскому времени.

Если вы пропустили занятие по технической причине, то сможете получить его запись.

Количество мест ограничено! Для комфортной работы в смену набирается не больше 15 участников.