Выходные в Туле: 26-28 октября

Вас ждут самые яркие страшные и одновременно веселые выходные в этом году. На этой неделе мы отмечаем Хэллоуин. Где его будут отмечать и куда сходить после смотрите в обзоре.

Хэллоуин

Когда: 27 октября, суббота, 22.00

Где: "Типография", культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 200 р., в карнавальном костюме — бесплатно

В субботу в «Типографии» состоится праздник Halloween и вечеринка электронной музыки при участии известных тульских и московских коллективов. На этот раз нас ждет особая вечеринка для поклонников быстрых ритмов и бодрой электроники.

Когда: 27 октября, суббота, 21.00

Где: "Мёд", культурно-развлекательный комплекс, Тула, улица Чапаева, 51

Цена: 150−200 р., девушкам вход свободный до 23.00





В клубе «Мёд» традиционно отметят самую страшную и самую яркую ночь в году. Здесь пройдет Halloween Horror - где сумашествие — это веселье, а пациенты — мы с вами! Ведущий ночи Олег Кондауров. За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet, Tonny Milton.

Когда: 27 октября, суббота, 18.00

Где: Тульский областной Экзотариум, Тула, улица Октябрьская, 26

Цена: 200 р., в былинных нарядах – вход свободный

В субботу Тульский экзотариум планирует отойти от всех стандартов и отметить хэллоуин в своем особенном стиле. «Чем наша родная нечисть хуже забугорной Мёртвой невесты, а Кощей Бессмертный — вампира окаянного?! Да ничем!», - решили организаторы и подготовили праздник, посвященный любимым героям русских народных преданий: Бабе Яге, Кощею Бессмертному и Великому Полозу и многим другим. Посетителям предстоит пройти испытания на храбрость и ловкость, разгадать хитрые загадки Бабы Яги и помочь гостю нашего города, прибывшему с далекого Урала спасти возлюбленную.

Когда: 27 октября, 18.00

Где: Rixos, Тула, ул. Демонстрации, 22

Цена: 1000 р., вход по предварительной регистрации.

В субботу в клубе Rixos состоится вечеринка от проекта Partytime24. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа. При входе каждый посетитель получит бесплатный коктейль, а еще гостей ждут подарки. Во время вечеринки состоится розыгрыш золотого украшения, а компании, которые придут в самых оригинальных нарядах получат приз за командный костюм. Полная программа доступна в афише.

Фестивали:

Когда: 27 октября, суббота, 11.00

Где: "Типография", культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: от 300 р.

27 и 28 октября в «Типографии» пройдет масштабный театральный фестиваль для детей - Т.О.Т. Событие организовано арт-проектом «Точка» совместно с сообществом «Мамкомпания». Пять независимых театральных проектов Тулы и «Плохой театр» из Санкт-Петербурга всего за два дня познакомят нас с современным театром для детей от 0+ и до… В программе семь интересных спектаклей по приемлемой цене. Начало фестиваля в 27 и 28 октября в 11.00.

Когда: 26-28 октября, пятница-воскресенье, 11.00

Где:"Октава", творческий индустриальный кластер,

Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

На выходных в Туле впервые состоится Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. На площадке Фестиваля научные лекции, химические шоу, мастер-классы, хакатон, даже без юмора не обошлось. Хорошее настроение и приятный досуг гарантированы. Подробности в афише.

Когда: 27-28 октября, суббота-воскресенье, 10.00 (до 5 ноября)

Где: Музейный комплекс Тульского кремля, Тула.

Вход на территорию фестиваля свободный, на некоторые мастер-классы и аттракционы необходимо приобретать билеты.

На выходных начинается музыкальный военно-исторический фестиваль «Дни живой истории в Тульском кремле». На несколько дней музейное пространство Тульского кремля погрузится в атмосферу прошлых веков. Здесь будут работать несколько живых исторических площадок от времен татаро-монгольского ига до штаба 156-го полка НКВД.

Ежедневно на фестивальных площадках будут проходить концерты тульских исполнителей, квесты, конкурсы, театрализованные экскурсии. Посетители смогут поиграть в старинные игры, поучаствовать в турнирах, примерить рыцарские доспехи и сделать яркие фото на память.

Концерты

Когда: 27 октября, суббота, 20.00

Где: "Октава", творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: 300 р.

В субботу в Большом зале кластера «Октава» пройдет концерт самой дикой арт-панк группы Shortparis.Петербургская группа Shortparis играет сумеречный театрализованный арт-панк и более всего славится своими концертами, которые по мощи и воздействию на публику походят на шаманские ритуалы. Они открывали петербургские концерты Alt-J, The Kooks, Lebanon Hanover и Easter. Петербургская группа Shortparis играет сумеречный театрализованный арт-панк и более всего славится своими концертами, которые по мощи и воздействию на публику походят на шаманские ритуалы. Живые выступления группы выходят за рамки музыкального концерта и больше напоминают традиционные для современного искусства перформансы.

Когда: 27 октября, суббота, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского, Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 2200 р.

В субботу в Тульской филармонии им. Михайловского выступит коллектив, которым гордится весь музыкальный мир Венский филармонический Штраус Оркестр. Его деятельность занимает значительное место в распространении Венского музыкального наследия и его продвижении на европейском и международном уровне. Европейский оркестр с особым Венским стилем и неоспоримым мастерством широкого репертуара Венской классики и Венской музыки 19 века, Венский Филармонический Штраус Оркестр сочетает виртуозность с глубоким знанием своего дела.

Когда: 26 октября, пятница, 20.00

Где: "Типография", культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 400 р.

26 октября в культурном центре «Типография» выступит синти-поп группа из самого сердца Сибири «Твоё далеко». Ребята играли на разогреве у группы «Мумий Тролль» и в рамках международного фестиваля Music Week. А теперь еще и выступят на одной из лучших площадок Тулы.

Лекции

Когда: 26 октября, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 2000-4000 р.

В пятницу в Городском концертном зале пройдет публичная консультация известного семейного психолога Михаила Лабковского. Тема лекции: «Карьера, любовь, семья: как найти баланс и не потерять себя». На лекции будет обсуждаться актуальная для многих современных семей проблема — как заниматься любимым делом и растить детей, строить успешную карьеру, не отказываясь от любви, не надрываться дома, как на вредном производстве, и не посвящать жизнь зарабатыванию денег. Мероприятие пройдет в необычном для психотерапевтического сеанса в формате публичной консультации, в котором посетители не просто слушают советы эксперта, но и принимают активное участие.

Когда: 27 октября, суббота, 11.00

Где: SK Royal, конференц-зал, Тула, улица Советская, 29

Цена: от 9000 р.

27−28 октября в конференц зале SK Royal пройдет практический двухдневный вебинар по созданию персонального бренда. Ведущий — Всеволод Татаринов — эксперт по бизнес образованию и легендарный бизнес-тренер с 25-летним стажем. За всю историю работы Всеволода Татаринова 132 его ученика смогли стать миллионерами.

Театры

Когда: 27 октября, суббота, 17.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 700 - 1500 р.

В субботу в Городском концертном зале пройдет спектакль с Ларисой Удовиченко, Маратом Башаровым и Сергеем Колесниковым «Идея фикс». Яркий, легкий, дико смешной спектакль о невозможности одинокого существования, о необходимости удержать свою вторую половину, даже если во имя любви придется пойти на безрассудные экстравагантные меры. По сюжету спектакля дама средних лет Евлампия Теодоровна, уже 10 лет как вдова, решает покончить с одиночеством. Она дает объявление в газету, и, посоветовавшись с картами Таро, принимает решение выбрать будущего спутника из пяти первых претендентов.

Когда: 27 октября, суббота, 19.00

Где: Театрально-концертный центр,Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж

Цена: от 300 р.

25 и 27 октября на сцене театра «Эрмитаж» пройдут премьерные спектакли провинциальной комедии в 2-х действиях «КУРИЦА» по пьесе Николая Коляды! Курица — прозвище начинающей актрисы драматического театра провинциального городка Дощатова. Эта смешная и непредсказуемая история началась с того, что несдержанная в словах Нонна ухитрилась одновременно ответить на ухаживания двух солидных мужчин — главного режиссёра и главного администратора театра…

Детям

Когда: 26 октября, пятница, 11.00, 27 октября, суббота, 12.00

Где: Тульский областной театр юного зрителя, Тула, улица Коминтерна, 2

Цена: 270−300 р.

На этих выходных в ТЮЗе состоится премьера музыкальной сказки о приключениях королевской коровы Зорьки. История о том, как в одном далеком королевстве, где жизнь протекала скучно и однообразно, поселилась рыжая корова: не простая, а «особенная» и приносит всем счастье, постепенно переворачивая жизнь королевства с ног на голову.

Когда: 26-28 октября, пятница-воскресенье,10.00

Где: ТРЦ «РИО», торгово-развлекательный центр, Тула, улица Пролетарская, 22а

Цена: от 100 руб., дети до 3 лет бесплатно!

На этой неделе в ТРЦ «РИО» открылась выставка кошек. На выставке будут представлены несколько пород: бенгалы, мейн-куны, сфинксы, турецкая ангора, экзоты и многие другие! Кошечек можно будет потрогать, погладить и даже покормить.

Спорт

Когда: 27 октября, суббота, 16.30

Где: "Арсенал", центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Цена: по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

На центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 12-того тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и команда «Оренбург».

Когда: 27 октября, суббота, 10.00

Где: Физкультурно-оздоровительный комплекс ТулГУ, Тула, просп. Ленина, 84А

Цена: для школьников - бесплатно, для студентов 300р., остальные - 500 р.

В пятницу в физкультурно-оздоровительном центре ТулГУ состоится ежегодная благотворительная фитнес-конвенция. Принять участие в спортивном празднике могут все желающие. По традиции участникам выдаются сертификаты и памятные подарки. В программу включены:мастер-классы по таким направлениям в фитнесе, как: пилатес, степ-аэробика, функциональнальный тренинг, модная программа тренировок «Kangoo Jumps». Все собранные средства будут перечислены в БФ «Русфонд» на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Когда: 27-28 октября, суббота - воскресенье, 17.30

Где: Арсенал, Манеж, Тула, Ленина пр-т, д.87

На выходных «Тулица» откроет новый сезон игр 2019 года. 27 и 28 октября на манеже стадиона «Арсенал» состоится первый тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». «Тулица» будет соревноваться с московской командой «Луч».

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино выходит российский фильм о супергероях. В этом фильме миссия по спасению человечества ляжет на слабенькие плечи двадцатилетних тусовщиков и пофигистов. Математик, Мажор, Рокер, Стерва, Псих, Блондинка и Неудачница просыпаются после бурной вечеринки с интригующим названием «Конец света» и обнаруживают опустевший полуразрушенный город.

Цена: от 140 р.

В кино выходит семейный анимационный мультфильм про дружбу человека и йети «Смолфут». Молодой находчивый йети сталкивается с тем, что по его глубокому убеждению, не существует — человеком. Новости о «смолфуте» приносят ему славу и шанс завоевать девушку его мечты. А еще — вызывают переполох среди простых йети, которые теперь гадают, что же еще обитает в большом мире за пределами их маленькой заснеженной деревушки. Вас ждет веселая история о дружбе, отваге и радости, которую приносят новые открытия.

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.