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Богемская рапсодия

Богемская рапсодия

Страна:
Великобритания, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 01.11.2018
 
Режиссер:
Брайан Сингер
  
Актеры:
Рами Малек, Джозеф Маццелло, Майк Майерс, Эйдан Гиллен, Люси Бойнтон, Том Холландер, Бен Харди, Аллен Лич, Гвилим Ли, Макс Беннетт
  
Жанр:
биографический, драма
  
Продолжительноcть:
135 мин
  

Чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

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