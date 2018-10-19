Богемская рапсодия

Страна: Великобритания, США, 2018

Премьера: в РФ 01.11.2018

Режиссер: Брайан Сингер

Актеры: Рами Малек, Джозеф Маццелло, Майк Майерс, Эйдан Гиллен, Люси Бойнтон, Том Холландер, Бен Харди, Аллен Лич, Гвилим Ли, Макс Беннетт

Жанр: биографический, драма

Продолжительноcть: 135 мин

Чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.