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Курица

Курица

25 и 27 октября на сцене театра «Эрмитаж» пройдут премьерные спектакли провинциальной комедии в 2-х действиях «КУРИЦА» по пьесе Николая Коляды!

Курица — прозвище начинающей актрисы драматического театра провинциального городка Дощатова. Эта смешная и непредсказуемая история началась с того, что несдержанная в словах Нонна ухитрилась одновременно ответить на ухаживания двух солидных мужчин — главного режиссёра и главного администратора театра…

На этом спектакле мы предлагаем зрителю просто расслабиться и посмеяться от души. Заряд бодрости, веселья и хорошего настроения вам будет обеспечен!

Продолжительность: 2 часа 30 мин. Антракт.

Бронь билетов по телефону 71−67−68.

Стоимость: от 300 р.

Где и когда?
Эрмитаж, театр русской драмы
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
13 декабря 2018, четверг
19:00
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15 декабря 2018, суббота
19:00
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