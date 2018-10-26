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Раскрываем секреты изготовления тульского пряника

Фото Алексея Пирязева
Партнерский материал

Раскрываем секреты изготовления тульского пряника

В этом году любимому лаком­ству исполняется 333 года, но, несмотря на солидный возраст, интерес к нему не угасает.

Он уже вошел в топ гастрономических брендов страны и продолжает свое триумфальное шествие по всему миру.

В первые тульский пряник упоминается в писцовой книге 1685 года. В то время в каждом городе страны выпекали свои пряники, но ни один из них не мог сравниться по вкусу с лакомством из Тулы. Вкусный, сдобный, ароматный печатный тульский пряник быстро завоевал любовь и признание во всех уголках Российской Империи, а в начале XX века занял первое место на Международной выставке в Париже. После революции 1917 года о тульском прянике забыли: производство было слишком дорогим, да и секреты мастеров были утеряны. Возрождение тульского печатного пряника началось в 80-х годах прошлого столетия. Тогда из множества когда-то существовавших рецептов лакомства удалось восстановить всего один. Но и этого оказалось достаточно.

В 2008 году тульский печатный пряник попал в Книгу Рекордов России. А сегодня тульский пряник возглавляет топ-25 гастрономических брендов страны.

В чем же секрет уникальности тульского печатного пряника? На этот вопрос «Слободе» ответили на Тульской кондитерской фабрике «Медовые традиции». На самом деле таких секретов пять:

  1. За всю историю пряничного дела процесс выпечки не удалось автоматизировать, то есть каждый тульский печатный пряник изготавливается вручную.
  2. В состав теста, из которого создают лакомство, входят мука, яйца, сахар, мед, щепотка пищевой соды и сливочное масло. Ни вода, ни молоко, ни кефир, ни дрожжи для изготовления пряника не используются.
  3. Тульский воздух. Существует легенда, что «без тульского духа пряник не получится».
  4. Доска для изготовления пряника. В старину доски делали из липы и груши. Помимо самой формы, эти сорта деревьев придавали прянику тонкий аромат. Сейчас для этого используют березу. Создание каждой доски — произведение искусства, на каждой фабрике работает свой мастер по созданию уникальных форм. Предварительно заготовку высушивают, этот процесс занимает от 2 до 5 лет. Уже готовую форму вываривают в масле. Большие и маленькие, фигурные и простые — на производстве таких досок может быть больше сотни! Тесто в них впечатывают подушечками пальцев, затем тесто чуть отодвигают от края. Перед собой мастера кладут скалку и «выбиваю» пряник из формы: край формы с силой ударяют о скалку, и пряник медленно выходит из формы. На большом производстве для этого используют специальный брусок — выбивалку. Затем пряники выкладывают на противень и выпекают в печи 15−20 минут.
  5. Глазурь и глянец. Как только пряник вынимают из печи, жесткой щеткой в него втирают горячий сироп, состоящий только из сахара и воды. Когда пряник остывает, на нем проявляется тонкая белая паутинка, а сам он становится глянцевым. После печи пряник считается готовым через 24 часа.

    Мастера фабрики «Медовые традиции» с радостью делятся секретами изготовления тульского печатного пряника со всеми желающими на специальных мастер-классах. Программа состоит из трех частей: участники собственноручно изготавливают пряники, которые потом забирают с собой в качестве сувенира. Пока лакомства выпекаются в печи, гостей знакомят с историей тульского пряничного дела, а затем всех ждет чаепитие с тульскими пряниками и нежнейшей пастилой. Вместе с готовым пряником каждый участник мастер-класса получает сертификат о прохождении обучения 5 секретам тульского пряника. На фабрике отмечают, что что интерес к изготовлению пряника своими руками демонстрируют не туляки и жители других регионов страны, но также туристы из ближнего и дальнего зарубежья.

На одном из таких мастер-классов побывали ученики одной из московских школ.

Павел Такмазян

- Я впервые в Туле. Мне очень понравились все тульские сладости и, конечно, сам тульский пряник. Особенно мне нравится пряник с начинкой из вареной сгущенки и сливового варенья. Вообще хочется попробовать пряники со всеми начинками! После мастер-класса чувствую себя настоящим кулинаром! Сладкий презент из Тулы обязательно привезу домой. Хочется им всех угостить, ведь в Туле делают самые вкусные пряники!

 

Иван Любимов

- Мастер-класс получился очень познавательным. Больше всего мне запомнилось, что тесто для пряников надо долго разминать, чтобы оно было мягче, а пряник получился еще вкуснее. А еще очень интересно после выпечки меняется вкус начинки — ко вкусу варенья добавляется привкус меда. Это идеальный подарок ко дню рождения моей бабушки. Для меня важно, что я его сделал своими руками и что это очень вкусный и необычный подарок!

 

Павел Бобров

- Я раньше приезжал в Тулу с родителями. Конечно, и тогда мы с собой привезли много пряников. Но вот сделать его сам я смог впервые. Тульский пряник славится на весь мир, а мастер-класс прошел довольно необычно, я узнал много нового. Больше всего мне запомнилось запечатывание пряника и его выбивание. Я не думал, что его готовят именно так. Обязательно угощу им всю свою семью. Было бы интересно еще раз повторить этот мастер-класс.


К каждому празднику на фабрике «Медовые традиции» разрабатывают специальную программу. В этом году Тула станет Новогодней столицей России.


Широкие торжества по случаю самого волшебного праздника в году развернутся с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года.


Специально к этому событию «Медовые традиции» приготовили для юных туляков и гостей города необыкновенное приключение. С 1 декабря 2018 года по 10 января 2019 года маленькие гости фабрики смогут побывать в гостях у Деда Мороза. Вместе с его внучкой Снегурочкой ребята помогут доброму волшебнику в его нелегком деле — изготовлении новогодних подарков. Каждый участник создаст своими руками создаст сладкий подарок для себя и своих близких. А любимые сказочные персонажи расскажут участникам программы про традиции встречи Нового года на Руси. Всех участников мастер-класса ждут веселые новогодние конкурсы и чаепитие со знаменитым тульским лакомством.

Записаться на экскурсию можно с 9.00 до 19.00 по телефону 8−800−600−55−09.


Тульская кондитерская фабрика
«Медовые традиции»

Тула, ул. Скуратовская, 98,
тел. (4872)503−503.
www.medovye.com.

 

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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:21 +4
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Раскрываем секреты изготовления тульского пряника
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