Раскрываем секреты изготовления тульского пряника

Фото Алексея Пирязева

В этом году любимому лаком­ству исполняется 333 года, но, несмотря на солидный возраст, интерес к нему не угасает.

Он уже вошел в топ гастрономических брендов страны и продолжает свое триумфальное шествие по всему миру.



В первые тульский пряник упоминается в писцовой книге 1685 года. В то время в каждом городе страны выпекали свои пряники, но ни один из них не мог сравниться по вкусу с лакомством из Тулы. Вкусный, сдобный, ароматный печатный тульский пряник быстро завоевал любовь и признание во всех уголках Российской Империи, а в начале XX века занял первое место на Международной выставке в Париже. После революции 1917 года о тульском прянике забыли: производство было слишком дорогим, да и секреты мастеров были утеряны. Возрождение тульского печатного пряника началось в 80-х годах прошлого столетия. Тогда из множества когда-то существовавших рецептов лакомства удалось восстановить всего один. Но и этого оказалось достаточно.

В 2008 году тульский печатный пряник попал в Книгу Рекордов России. А сегодня тульский пряник возглавляет топ-25 гастрономических брендов страны.

В чем же секрет уникальности тульского печатного пряника? На этот вопрос «Слободе» ответили на Тульской кондитерской фабрике «Медовые традиции». На самом деле таких секретов пять:

За всю историю пряничного дела процесс выпечки не удалось автоматизировать, то есть каждый тульский печатный пряник изготавливается вручную. В состав теста, из которого создают лакомство, входят мука, яйца, сахар, мед, щепотка пищевой соды и сливочное масло. Ни вода, ни молоко, ни кефир, ни дрожжи для изготовления пряника не используются. Тульский воздух. Существует легенда, что «без тульского духа пряник не получится». Доска для изготовления пряника. В старину доски делали из липы и груши. Помимо самой формы, эти сорта деревьев придавали прянику тонкий аромат. Сейчас для этого используют березу. Создание каждой доски — произведение искусства, на каждой фабрике работает свой мастер по созданию уникальных форм. Предварительно заготовку высушивают, этот процесс занимает от 2 до 5 лет. Уже готовую форму вываривают в масле. Большие и маленькие, фигурные и простые — на производстве таких досок может быть больше сотни! Тесто в них впечатывают подушечками пальцев, затем тесто чуть отодвигают от края. Перед собой мастера кладут скалку и «выбиваю» пряник из формы: край формы с силой ударяют о скалку, и пряник медленно выходит из формы. На большом производстве для этого используют специальный брусок — выбивалку. Затем пряники выкладывают на противень и выпекают в печи 15−20 минут. Глазурь и глянец. Как только пряник вынимают из печи, жесткой щеткой в него втирают горячий сироп, состоящий только из сахара и воды. Когда пряник остывает, на нем проявляется тонкая белая паутинка, а сам он становится глянцевым. После печи пряник считается готовым через 24 часа.



Мастера фабрики «Медовые традиции» с радостью делятся секретами изготовления тульского печатного пряника со всеми желающими на специальных мастер-классах. Программа состоит из трех частей: участники собственноручно изготавливают пряники, которые потом забирают с собой в качестве сувенира. Пока лакомства выпекаются в печи, гостей знакомят с историей тульского пряничного дела, а затем всех ждет чаепитие с тульскими пряниками и нежнейшей пастилой. Вместе с готовым пряником каждый участник мастер-класса получает сертификат о прохождении обучения 5 секретам тульского пряника. На фабрике отмечают, что что интерес к изготовлению пряника своими руками демонстрируют не туляки и жители других регионов страны, но также туристы из ближнего и дальнего зарубежья.

На одном из таких мастер-классов побывали ученики одной из московских школ.

Павел Такмазян - Я впервые в Туле. Мне очень понравились все тульские сладости и, конечно, сам тульский пряник. Особенно мне нравится пряник с начинкой из вареной сгущенки и сливового варенья. Вообще хочется попробовать пряники со всеми начинками! После мастер-класса чувствую себя настоящим кулинаром! Сладкий презент из Тулы обязательно привезу домой. Хочется им всех угостить, ведь в Туле делают самые вкусные пряники!

Иван Любимов - Мастер-класс получился очень познавательным. Больше всего мне запомнилось, что тесто для пряников надо долго разминать, чтобы оно было мягче, а пряник получился еще вкуснее. А еще очень интересно после выпечки меняется вкус начинки — ко вкусу варенья добавляется привкус меда. Это идеальный подарок ко дню рождения моей бабушки. Для меня важно, что я его сделал своими руками и что это очень вкусный и необычный подарок!

Павел Бобров - Я раньше приезжал в Тулу с родителями. Конечно, и тогда мы с собой привезли много пряников. Но вот сделать его сам я смог впервые. Тульский пряник славится на весь мир, а мастер-класс прошел довольно необычно, я узнал много нового. Больше всего мне запомнилось запечатывание пряника и его выбивание. Я не думал, что его готовят именно так. Обязательно угощу им всю свою семью. Было бы интересно еще раз повторить этот мастер-класс.



К каждому празднику на фабрике «Медовые традиции» разрабатывают специальную программу. В этом году Тула станет Новогодней столицей России.



Широкие торжества по случаю самого волшебного праздника в году развернутся с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года.



Специально к этому событию «Медовые традиции» приготовили для юных туляков и гостей города необыкновенное приключение. С 1 декабря 2018 года по 10 января 2019 года маленькие гости фабрики смогут побывать в гостях у Деда Мороза. Вместе с его внучкой Снегурочкой ребята помогут доброму волшебнику в его нелегком деле — изготовлении новогодних подарков. Каждый участник создаст своими руками создаст сладкий подарок для себя и своих близких. А любимые сказочные персонажи расскажут участникам программы про традиции встречи Нового года на Руси. Всех участников мастер-класса ждут веселые новогодние конкурсы и чаепитие со знаменитым тульским лакомством.

Записаться на экскурсию можно с 9.00 до 19.00 по телефону 8−800−600−55−09.



Тульская кондитерская фабрика

«Медовые традиции»



Тула, ул. Скуратовская, 98,

тел. (4872)503−503.

www.medovye.com.



