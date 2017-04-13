Выходные в Туле: 14-16 апреля

У кого-то — Пасха, у кого-то — футбол, а у нас — всё вместе!

Когда в нашем городе проходят матчи «Арсенала», Тула из тихого городка превращается в очаг эмоций и азарта.

В эти выходные, в воскресенье, 16 апреля Центральный стадион в 17.30 откроет свои двери для болельщиков «Арсенала» и «Локомотива».

танцы

Spring Split

Дымовар, кальянная

Тула, ул. Демонстрации, 5-а

14 апреля, пятница, 22.00

Рекомендуем резервировать столики, если вы собираетесь на вечеринку по телефону 8−999−797−08−32

Вход свободный

ФакультетыTula EDM Community подготовило для вас новую вечеринку. В эту ночь вы сможете с уверенностью побороть темноту и встретить первые лучи солнца в атмосфере настолько разных, и в тоже время привычных, музыкальных направлений электронной музыки. На вечеринке будет работать два танцпола, которые кардинально отличаются друг от друга.

йо нигга

Big Russian Boss

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

16 апреля, воскресенье, 18.00

Билеты от 800 Р

Big Russian Boss и Пемп приедут в наш город с новым эксклюзивным шоу и презентацией альбома. Начиная с первого дерзкого микстейпа Большого Босса, название которого говорит само за себя — «Biggest Dick, Similar Money» — визитной карточкой рэпера стали гипнотичные басовые треки и смелые вызывающие тексты, нередко сдобренные нецензурной бранью. Развязная манера исполнения убеждает и соблазняет всё больше любителей ритмичного русского хип-хопа, аудитория большого босса растёт.

будь в тренде

Скриптонит

Пряник, ресторан-клуб

Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)

14 апреля, пятница. 19.30

Билеты 1500 Р

Скриптонит позиционирует своё творчество как «казахстанский рэп» и не одобряет тех, кто называет его «российским исполнителем», делающим «русский рэп». Первые его тексты были посвящены детским проблемам и школе, затем наступил недолгий период т. н. «рэпа про рэп», а нынешние темы он стал поднимать в начале 2010-х годов. В своих песнях, в отличие от других русскоязычных рэперов, экспериментирующих с «глубокомысленными» текстами, Скриптонит делает упор на музыкальную составляющую, которой нередко занимается сам лично.

частушки

Anacondaz

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

14 апреля, пятница, 20.00

Новый альбом Anacondaz выйдет в начале 2017 года и будет презентован 14 апреля в тульском клубе М2. В поддержку пятого номерного лонгплея группа отправится в большой тур по более чем 50 городам России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья с новой концертной программой.

самым маленьким

Песни для слонов

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж

(Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

15 апреля, суббота, 16.30, 18.00

Стоимость билета — взрослый+ребенок — 1000 Р, дополнительный детский — 700 Р, дополнительный взрослый — 300 Р.

15 апреля в наш город приедет «Первый театр» со спектаклем «Песни для слонов» для детей от 2 до 5 лет. «Мы решили вам рассказать несколько простых и интересных историй, например, о том, откуда взялась Морская звезда, или о том, как Маленький Дракон научился извергать огонь. Дело в том, что мы очень давно читаем и любим писателя Дональда Биссета и придумали рассказывать его сказки с помощью… Рэгги!»

новая выставка

Выставка Михаила Левшина

Выставочный зал

Тула, Красноармейский проспект, 16

С 15 апреля в Выставочном зале будет работать новая экспозиция — выставка живописи известного тульского художника, члена Тульского областного союза художников России Михаила Левшина. Основное место на выставке занимает натюрморт — ведущий жанр в творчестве этого талантливого автора. В своих произведениях Михаил Левшин старается подчеркнуть уникальность и неповторимость окружающего предметного мира, выявить его своеобразие и, тем самым, утвердить его самоценность.

с наступающим

Тульский областной краеведческий музей

Тула, улица Советская, 68

15 апреля, суббота, 12.00

150 Р

Накануне Святой Пасхи Тульский областной краеведческий музей предлагает совершить путешествие в село и познакомиться с особенностями приготовления и встречи Великого Праздника жителями губернии прошлых столетий. Яркими вкраплениями в тяжелую жизнь крестьянина всегда являлись праздники, самым почитаемым из которых была Пасха. К ней в значительной степени привязываются другие события сельского календаря.

а что в кино

С 13 апреля в кинотеатрах Тульского региона начался показ премьер, с которыми мы вам и предлагаем ознакомиться.

Пристегните ремни — гонка продолжается — на экранах очередная серия боевика «Форсаж». Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся…

«Жена смотрителя зоопарка» — реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более, чем 300 евреям во время Второй Мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину.

Мадо — самая инфантильная мамочка в мире. Она не собирается взрослеть и будто бы поменялась ролями со своей 30-летней дочерью Авриль. И вот, по совпадению, обе они одновременно оказываются беременны. Мысль о том, что она уже скоро станет бабушкой, не укладывается у Мадо в голове. А Авриль в шоке, так как не понаслышке знает, какая из ее матери мама… Комедия «положений» «Ой, мамочки» уже в кино!

Яна Титова — успешная женщина, главный редактор гламурного журнала о моде. Яну совершенно не беспокоит, что в тридцать восемь лет у неё нет, ни мужа, ни детей. Но однажды обстоятельства складываются так, что Яне ради пиара приходится стать приемной матерью для маленького детдомовца — цыгана по имени Янко. Усыновляя мальчика на глазах у всей страны и делая из этого настоящее шоу, Яна еще не подозревает, что этот своенравный хулиган перевернет ее жизнь вверх тормашками. Фильм «Яна+Янко» расскажет о том, какое место случайности занимают нашей жизни, и насколько они случайны.