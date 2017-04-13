Третий космонавт

На этой неделе один из туляков, побывавших в космосе, Сергей Залетин отметит свое 55-летие. Он рассказал Myslo о том, каково оно — ощущение космоса.

- Сергей Викторович, это же чудо, что простой щекинский парень вдруг стал космонавтом?

- Или, в какой-то степени, везение. С другой стороны я хоть и хулиганистый был, но хорошо учился. Мог что-то не выучить из того, что надо было прочитать, но письменные задания делал всегда. Ну и здоровьем, конечно, благодаря папе с мамой, меня природа наградила, раз я мог стать сначала летчиком, потом космонавтом.

Мы были в какой-то степени продуктом своего времени, с культом здорового образа жизни.

Я мог подтянуться на перекладине, любил единоборства, футбол. А еще у нас в деревне Колпна на окраине Щекина была серия прудов, откуда качали воду на коллективные сады. И я очень хорошо плавал. Когда приехал поступать в летное училище, там были сильно удивлены спектру моей физической подготовленности. Я проплыл хорошо, уголок поддержал на брусьях, подтянулся, пробежал.

- Вы ведь потом дважды были в космосе. Это же не могло не сказаться на здоровье?

- Сейчас очень хорошие методики, и, в принципе, последствия полета, особенно если ты соблюдаешь рекомендации врачей, отражаются в разумных пределах. При этом средняя продолжительность жизни космонавта такая же, как по стране, может даже чуть повыше.

- Зато после вашего полета у туляков, можно сказать, появился свой маленький космический отряд.

- Я стал третьим тульским космонавтом. После Евгения Васильевича Хрунова и Валеры Полякова. Когда я пришел в отряд, Валера как раз начал свою деятельность в качестве космонавта. Он, между прочим, является рекордсменом не только по длительности беспрерывного нахождения в космосе — пятнадцать с половиной месяцев, но и по времени нахождения в отряде до первого космического полета. С момента зачисления в отряд до времени его первого старта прошло семнадцать лет. И он все это время ждал и готовился.

- Как думаете, кто-то еще из наших земляков прибавится в скором времени к этой тульской диаспоре?

- Так четвертый наш космонавт скоро должен полететь. Это Николай Тихонов из Новомосковска.

Бездна тебя не съест

- Будущий тульский космонавт, не исключено, вообще отправится в первый межпланетный полет. Например, на Марс. Такая вероятность ведь уже рассматривается?

- Сейчас мы пока летаем вокруг Земли. Не исключено, что лет через десять заново совершим полет на Луну. И, может, лет через пятнадцать полет на Марс. Тому же Коле Тихонову будет около пятидесяти лет. Самый рабочий возраст опытного космонавта. Поэтому вполне допускаю, что наш туляк будет участвовать в экспедиции на другую планету.

- Но полет на Марс — это огромный риск.

- Вы даже не представляете насколько это сложная задача. Я уже не говорю о том, что для такого полета нужно политическое решение высшего руководства страны. А кроме того — это защита от жесткого космического излучения. Когда мы полетим, не будет защиты электромагнитного поля Земли, и корабль будет хватать большую дозу радиации. Значит, у него должны быть иные весовые характеристики, другая мощность двигателя, другая скорость разгона.

Полет на Марс и обратно займет в общей сложности в пределах двадцати месяцев. Почти два года.

И опять же надо ждать момента, когда будет минимальное расстояние между Землей и Марсом. А такое случается раз в семнадцать лет. Нужны продукты питания — все-таки в эту экспедицию грузовой корабль не придет. Каким должен быть экипаж? Женским, мужским, смешанным, семейным? Представляете сколько открытых пока вопросов?

- А плюс возможная нештатная ситуация — отказ системы, пожар, кто-то заболел.

- Тут с середины пути вернуться невозможно. Энергетики двигателя не хватит. Если мы разогнались и летим на Марс, нужно долететь до места, попытаться изменить траекторию за счет притяжения планеты, и только потом произвести корректировку и лететь назад. Космическая механика очень сложная.

- У вас был выход в открытый космос. Насколько ощущения от того, что произошло в реальности, совпадало с учениями?

- Все предсказать невозможно. Прежде чем выйти, ты тренируешься в лаборатории. У нас есть три вида создания невесомости на Земле. Первая — реальная, во время выполнения маневра на самолете. Второй вид — гидроневесомость. Хотя здесь мы немного обманываем сами себя. В воде гравитация все равно присутствует, просто ты ее чувствуешь немного по другому. И третий вид — когда ты находишься в скафандре, за счет специальных устройств. После того, как проходишь эту подготовку, начинаешь тренировать операции, связанные с твоим выходом в космос. Я, допустим, должен был снять с борта специальные панели, проинспектировать на одном из модулей состояние солнечных батарей, а также провести эксперимент по склеиванию в условиях невесомости двух поверхностей.

- У вас был страх перед тем, как шагнули в космос?

- Страх может быть только у человека, который не подготовлен. А когда ты 10 лет целенаправленно готовил этот шаг, страха никакого нет.

Ты прекрасно понимаешь, что находишься в космосе, и свалиться на Землю не можешь.

Но есть страх совершить ошибку. Ведь ты соприкасаешься со станцией только с помощью двух фалов, которые сам прицепляешь. Если ошибешься, можешь отлететь от станции, и, даже находясь в двух-трех метрах от нее, будешь обречен.

- Ощущение бесконечности вокруг давит?

- Ты к этому готов. Повторюсь, ты не человек с улицы, проходил специальную подготовку. Ну и что, что бездна? Она же тебя не съест, скафандр тебе не продырявит. А вот ты сам можешь совершить ошибку.

Ощущение космоса

- Говорят, чемпионом сложнее стать во второй раз, чем в первый. А полететь в космос?

- И лететь второй раз сложнее. Понимаешь все трудности, которые могут у тебя быть.

- Для вас что было самое неудобное в первом полете?

- Имелись определенные проблемы с невесомостью. Человек с хорошим вестибулярным аппаратом может ее вообще не заметить. Кто-то болеет дней десять. Мне было очень сложно первые два-три дня. Потом прошло. Это физиология. Человек, когда родился, учится говорить, ходить. И ты, когда прилетел на станцию, учишься ходить, жить, обслуживать себя в условиях космоса. Еще был момент при возвращении в первом полете, когда происходит перецепка со стабилизирующего парашюта на основной. Никак не ожидал, что перегрузки и вибрация будут такими сильными, да еще с таким скрежетом. Немножко перепугался. Но глянул на бортинженера, он себя ведет нормально, и я тоже успокоился.

- Вы ведь первый раз провели в космосе почти три месяца. Что входило в ваши обязанности?

- Весь полет расписан по минутам еще на Земле. Если какие-то нюансы случаются, только в связи с внештатными ситуациями. Валера Поляков, например, он доктор по первому образованию, и, соответственно, испытывал на своей физиологии как себя будет чувствовать космонавт применительно к длительному полету на Марс.

- У вас самая нештатная ситуация какая случилась?

- Когда отказала система автоматической стыковки. Если бы мы не смогли состыковаться в ручном режиме, на этом эксплуатация станции «Мир» могла бы закончиться. Но, в принципе, каждая десятая стыковка происходит вручную.

- Ощущение космоса — какое оно? Можно передать словами?

- Как в известной поговорке — сколько ни говори халва, а во рту сладко не станет. Это надо испытать самому.

Из досье Myslo