В Туле запустили программу по борьбе с инсультом
В рамках программы «Антистрокс» тулякам расскажут о том, как бороться с сосудистыми заболеваниями головного мозга.
В России ежегодно случаются около 450 тысяч инсультов, треть из них заканчиваются летальным исходом. 70% пациентов, выживших после инсульта, становятся инвалидами, каждый пятый требует постоянного ухода.
При этом до 75% преждевременных инсультов могут быть предотвращены с помощью имеющихся знаний, технологий и стратегий.
Для снижения заболеваемости и смертности от указанных заболеваний в Туле запустили социально-образовательную программу «Антистрокс».
Проект осуществляется для оказания информационной, технической, организационной, методологической, научно-практической поддержки региональным органам здравоохранения в решении проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) и другими сосудистыми заболеваниями головного мозга.
«Антистрокс» реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, что подчёркивает её социальную направленность и необходимость масштабирования по всей стране. Тульская область стала пилотной по внедрению этой программы.
К настоящему времени в Туле были проведены следующие мероприятия:
- Научно-образовательный семинар «Сосудистые заболевания головного мозга: реальность и возможности».
- Телеконференция «Современные технологии реабилитации пациентов после инсульта на примере Центральной клинической больницы восстановительного лечения ФМБА России».
- Мастер-класс для родственников больных, перенесших инсульт.
- Интерактивный семинар для специалистов первичного звена «Основные подходы к повышению качества профилактических мероприятий на амбулаторно-поликлиническом уровне».
В программу также входят:
- 14 июня — мастер-класс для специалистов УЗИ-диагностики. Место проведения: Корпорация развития Тульской области. Смогут принять участие врачи-неврологи, терапевты, специалисты УЗИ -диагностики.
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15 июля — фитнес-зарядка «Для тех кому за… 100 кг», консультативный прием врача-липидолога, диетолога. Место проведения: ЦПКиО им.
П. П. Белоусова. Принять участие сможет любой желающий.
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27 августа — «Тульский марафон» — забег команды «Антистирокс». Место проведения: ЦПКиО им.
П. П. Белоусова. Принять участие сможет любой желающий.
- 9 сентября — «День города» — концерт «Терапия искусством». Место проведения: площадь Ленина. Для всех желающих, а также для больных, перенесших инсульт
- 27 октября — «Всемирный день по борьбе с инсультом» — научно-практическая конференция «Год борьбы с сосудистыми заболеваниями головного мозга», подведение итогов конкурса молодых врачей. Место проведения: Дом науки и техники. Принять участие смогут врачи-неврологи, терапевты, врачи скорой медицинской помощи, кардиологи, врачи ЦМП.