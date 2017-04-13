В Туле запустили программу по борьбе с инсультом

В рамках программы «Антистрокс» тулякам расскажут о том, как бороться с сосудистыми заболеваниями головного мозга.

В России ежегодно случаются около 450 тысяч инсультов, треть из них заканчиваются летальным исходом. 70% пациентов, выживших после инсульта, становятся инвалидами, каждый пятый требует постоянного ухода.

При этом до 75% преждевременных инсультов могут быть предотвращены с помощью имеющихся знаний, технологий и стратегий.

Для снижения заболеваемости и смертности от указанных заболеваний в Туле запустили социально-образовательную программу «Антистрокс».

Проект осуществляется для оказания информационной, технической, организационной, методологической, научно-практической поддержки региональным органам здравоохранения в решении проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) и другими сосудистыми заболеваниями головного мозга.

«Антистрокс» реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, что подчёркивает её социальную направленность и необходимость масштабирования по всей стране. Тульская область стала пилотной по внедрению этой программы.

К настоящему времени в Туле были проведены следующие мероприятия:

Научно-образовательный семинар «Сосудистые заболевания головного мозга: реальность и возможности». Телеконференция «Современные технологии реабилитации пациентов после инсульта на примере Центральной клинической больницы восстановительного лечения ФМБА России». Мастер-класс для родственников больных, перенесших инсульт. Интерактивный семинар для специалистов первичного звена «Основные подходы к повышению качества профилактических мероприятий на амбулаторно-поликлиническом уровне».

В программу также входят: