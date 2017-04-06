афиша
афиша
Регистрация
Форсаж 8

Форсаж 8

Страна:
США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Самоа, 2017
 
Премьера:
в РФ 13.04.2017
 
Режиссер:
Ф. Гэри Грей
  
Актеры:
Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Шарлиз Терон, Эльза Патаки, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Курт Рассел, Скотт Иствуд, Хелен Миррен, Джордана Брюстер
  
Жанр:
экшен, семейный
  
Продолжительноcть:
136 мин
  

 

Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся…

Купить билет
Сегодня
09:15 Октябрь
10:10 Киносити
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Союз (Алексин)
13:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:40 Октябрь
13:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 3D Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:30 3D Азот (Новомосковск)
15:30 3D Победа (Новомосковск)
15:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 3D Синема Стар
16:15 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Октябрь
18:20 Алмаз Синема
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 3D Союз (Алексин)
18:55 Химик (Ефремов)
19:10 3D Октябрь
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:40 3D Победа (Новомосковск)
20:20 3D Синема 3D (Кимовск)
20:20 3D Юность (Узловая)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 3D Азимут (Богородицк)
20:20 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
20:20 3D Родина (Ясногорск)
20:20 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:20 3D Новая Заря (Плавск)
20:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 ДК Белёва
21:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
21:10 Киреевский ГДК
21:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:40 3D Синема Стар
21:45 3D Октябрь
21:50 3D Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Иллизиум (Новомосковск)
22:50 Алмаз Синема
23:00 Октябрь
23:25 Союз (Алексин)
23:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:50 3D Победа (Новомосковск)
00:10 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:40 3D Азот (Новомосковск)
Завтра
09:15 Октябрь
10:10 Киносити
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Союз (Алексин)
13:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:40 Октябрь
13:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 3D Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:30 3D Азот (Новомосковск)
15:30 3D Победа (Новомосковск)
15:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 3D Синема Стар
16:15 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Октябрь
18:20 Алмаз Синема
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 3D Союз (Алексин)
18:55 Химик (Ефремов)
19:10 3D Октябрь
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:40 3D Победа (Новомосковск)
20:20 3D Синема 3D (Кимовск)
20:20 3D Юность (Узловая)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 3D Азимут (Богородицк)
20:20 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
20:20 3D Родина (Ясногорск)
20:20 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:20 3D Новая Заря (Плавск)
20:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 ДК Белёва
21:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
21:10 Киреевский ГДК
21:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:40 3D Синема Стар
21:45 3D Октябрь
21:50 3D Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Иллизиум (Новомосковск)
22:50 Алмаз Синема
23:00 Октябрь
23:25 Союз (Алексин)
23:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:50 3D Победа (Новомосковск)
00:10 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:40 3D Азот (Новомосковск)
1 мая, понедельник
09:15 Октябрь
10:10 Киносити
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Союз (Алексин)
13:40 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:40 Октябрь
13:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 3D Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:30 3D Азот (Новомосковск)
15:30 3D Победа (Новомосковск)
15:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 3D Синема Стар
16:15 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Октябрь
18:20 Алмаз Синема
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 3D Союз (Алексин)
18:55 Химик (Ефремов)
19:10 3D Октябрь
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:40 3D Победа (Новомосковск)
20:20 3D Синема 3D (Кимовск)
20:20 3D Юность (Узловая)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 3D Азимут (Богородицк)
20:20 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
20:20 3D Родина (Ясногорск)
20:20 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:20 3D Новая Заря (Плавск)
20:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 3D Синема Стар
21:45 3D Октябрь
21:50 3D Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
22:45 ДК Белёва
22:45 Киреевский ГДК
22:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
22:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
22:50 Иллизиум (Новомосковск)
22:50 Алмаз Синема
23:00 Октябрь
23:25 Союз (Алексин)
23:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:50 3D Победа (Новомосковск)
00:10 Киносити
01:40 3D Азот (Новомосковск)
2 мая, вторник
09:15 Октябрь
10:10 Киносити
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Союз (Алексин)
13:40 Октябрь
13:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 3D Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:30 3D Азот (Новомосковск)
15:30 3D Победа (Новомосковск)
15:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 3D Синема Стар
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Октябрь
18:20 Алмаз Синема
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 3D Союз (Алексин)
18:55 Химик (Ефремов)
19:10 3D Октябрь
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:40 3D Победа (Новомосковск)
20:20 3D Синема 3D (Кимовск)
20:20 3D Юность (Узловая)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 3D Азимут (Богородицк)
20:20 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
20:20 3D Родина (Ясногорск)
20:20 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:20 3D Новая Заря (Плавск)
20:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 3D Синема Стар
21:45 3D Октябрь
21:50 3D Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
22:45 ДК Белёва
22:45 Киреевский ГДК
22:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
22:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
22:50 Алмаз Синема
23:00 Октябрь
23:25 Союз (Алексин)
23:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:50 3D Победа (Новомосковск)
00:10 Киносити
01:40 3D Азот (Новомосковск)
3 мая, среда
09:15 Октябрь
10:10 Киносити
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Союз (Алексин)
13:40 Октябрь
13:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 3D Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:30 3D Азот (Новомосковск)
15:30 3D Победа (Новомосковск)
15:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 3D Синема Стар
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Октябрь
18:20 Алмаз Синема
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 3D Союз (Алексин)
18:55 Химик (Ефремов)
19:10 3D Октябрь
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:40 3D Победа (Новомосковск)
20:20 3D Синема 3D (Кимовск)
20:20 3D Юность (Узловая)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 3D Азимут (Богородицк)
20:20 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
20:20 3D Родина (Ясногорск)
20:20 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:20 3D Новая Заря (Плавск)
20:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 3D Синема Стар
21:45 3D Октябрь
21:50 3D Азот (Новомосковск)
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
22:45 ДК Белёва
22:45 Киреевский ГДК
22:45 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
22:45 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
22:50 Алмаз Синема
23:00 Октябрь
23:25 Союз (Алексин)
23:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:50 3D Победа (Новомосковск)
00:10 Киносити
01:40 3D Азот (Новомосковск)
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика