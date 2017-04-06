Форсаж 8
Страна:
США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Самоа, 2017
Премьера:
в РФ 13.04.2017
Режиссер:
Ф. Гэри Грей
Актеры:
Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Шарлиз Терон, Эльза Патаки, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Курт Рассел, Скотт Иствуд, Хелен Миррен, Джордана Брюстер
Жанр:
экшен, семейный
Продолжительноcть:
136 мин
Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся…
Сегодня
Завтра
1 мая, понедельник
2 мая, вторник
3 мая, среда
Сегодня
Завтра
1 мая, понедельник
2 мая, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 20:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 15:30
3D 21:50
3D 01:40
|Алмаз Синема
|
3D 13:55
18:20
22:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 23:45
|ДК Белёва
|
22:45
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 20:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
22:45
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 20:20
|Киносити
|
10:10
14:50
19:30
00:10
|Кинотеатр Венёва
|
20:20
|Киреевский ГДК
|
22:45
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 20:20
|Октябрь
|
09:15
13:40
18:10
3D 19:10
3D 21:45
23:00
|Победа (Новомосковск)
|
3D 15:30
3D 19:40
3D 23:50
|Родина (Ясногорск)
|
3D 20:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
11:10
3D 13:50
3D 15:35
16:35
3D 18:30
19:20
3D 20:50
22:00
3D 23:35
|Синема Стар
|
3D 16:05
3D 21:40
|Союз (Алексин)
|
12:15
3D 18:45
23:25
|Химик (Ефремов)
|
18:55
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
22:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 20:20
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
22:45
|Юность (Узловая)
|
3D 20:20
3 мая, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 20:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 15:30
3D 21:50
3D 01:40
|Алмаз Синема
|
3D 13:55
18:20
22:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 23:45
|ДК Белёва
|
22:45
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 20:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
22:45
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 20:20
|Киносити
|
10:10
14:50
19:30
00:10
|Кинотеатр Венёва
|
20:20
|Киреевский ГДК
|
22:45
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 20:20
|Октябрь
|
09:15
13:40
18:10
3D 19:10
3D 21:45
23:00
|Победа (Новомосковск)
|
3D 15:30
3D 19:40
3D 23:50
|Родина (Ясногорск)
|
3D 20:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
11:10
3D 13:50
3D 15:35
16:35
3D 18:30
19:20
3D 20:50
22:00
3D 23:35
|Синема Стар
|
3D 16:05
3D 21:40
|Союз (Алексин)
|
12:15
3D 18:45
23:25
|Химик (Ефремов)
|
18:55
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
22:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 20:20
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
22:45
|Юность (Узловая)
|
3D 20:20