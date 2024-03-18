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В Туле выступили главные глэмеры отечественного метала NEVERLOVE: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле выступили главные глэмеры отечественного метала NEVERLOVE: фоторепортаж

17 марта группа выступила в клубе Backstage в рамках NEXT LEVEL TOUR.

Готический шик, темная романтика и безумная эстетика — именно за этим тульские слушатели пришли на концерт группы NEVERLOVE.

Коллектив под руководством фронтмена Ярослава Степанова стал популярным в 2019 году благодаря TikTok. О солисте известно мало. Некоторые даже в шутку называют его младшим братом Ярослава Дронова или сыном Валерия Кипелова. На самом деле, группа из Москвы обрела популярность благодаря пикантным текстам и необычному для российской сцены жанру музыки — глэм-рок.

По стилю ребята похожи на зарубежных классиков — KISS и Mötley Crüe — и на современные группы, прогремевшие в жанре глэм, — Black Veil Brides и Måneskin. 

О том, как туляки отрывались под смелые треки, — в фоторепортаже Алексея Пирязева. 

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Фотограф:
вчера, в 15:16 0
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Место
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