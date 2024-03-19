Детский психиатр о том, почему подростки недовольны своим телом и как им помочь

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За плечами Александра Александровича 40 лет непрерывной практики в области психиатрии. Поговорили с ним про подростковые кризисы, анорексию и попытки детей сбежать из дома.



— Основная задача детского врача-психиатра?

— Дать на этот вопрос емкий ответ чрезвычайно трудно. Смотрите, подростковый возраст делится на этапы: есть критическая фаза пубертатного периода — когда все бурлит и меняется в самом подростке и вокруг него. Есть позитивная — когда все приходит в состояние равновесия.

Подростковый возраст имеет свои особенности — нестабильность физическая и психологическая. Меняется гормональный фон, быстро меняется тело. Ребенок в своем теле чувствует себя неловко, часто его стесняется.

Эмоционально он неуравновешен и вдобавок к этому меняется социально — начинает осваивать роли взрослого человека, этим взрослым человеком еще не являясь. Меняются отношения между сверстниками и родителями. Каждый человек проходит данный этап в большей или меньшей дисгармонии с собой и окружающим миром. И вот этот меняющийся фон вносит своеобразие, в том числе и в болезненные проявления. Поэтому задача врача-психиатра, работающего с подростком, состоит в том, чтобы провести разграничение пубертатного криза и психического заболевания.

— Какие расстройства чаще всего встречаются в подростковом возрасте?

— Без сомнения, это дисморфофобия — недовольство своим телом. В основном, конечно, это проблема девочек. Уверенность, что она некрасива и безобразна в каких-то частях или даже в целом, со стремлением исправить это.

Чаще всего это касается веса: сначала ограничения в еде, потом голодовки. С помощью одежды такая девочка скрывает мнимые дефекты фигуры. Свободный свитер из которого торчат худенькие ручки. Очень важно суметь задать ей правильные вопросы, чтобы найти путь к решению проблемы. Ведь психиатрия — это не только разговоры, но и наблюдения. На прием подросток приходит не для того, чтобы освободиться, а для того, чтобы что-то скрыть. Мол, у меня все хорошо, просто маме кажется, что все не в порядке.

Это расстройство очень коварное: человек может уморить себя голодом. Раньше такие случаи часто заканчивались реанимацией или даже смертью.

— Это расстройство напрямую связано с анорексией?

— Анорексия в широком смысле — это нарушение пищевого поведения в сторону снижения аппетита, количества потребляемой пищи, не связанное напрямую с нарушением отношения к себе. У подростков часто встречается нервная анорексия — это психическое расстройство. В его основе лежит желание человека изменить себя, свое физическое я, чаще всего — похудеть. Человек становится ходячим скелетом, считая себя при этом толстым. Это расстройство страшно еще тем, что сейчас мода на худеньких девочек среди самих девочек. Выясняют, кто из них достиг большего, а критерий один — худоба.

— К кому обращаться в такой ситуации?

— Сначала к педиатру или терапевту, в зависимости от возраста. Нужно сообщить об изменении пищевого поведения. Врач оценит, есть ли дефицит веса, обменные нарушения, изменения в формуле крови. У девочек при диетах часто появляются проблемы с менструальным циклом, поэтому иногда требуются консультации более узких специалистов. На это в случае необходимости укажет педиатр.

Можно обратиться сразу и к психиатру. Именно к психиатру, а не к психологу или психотерапевту. Это важно, чтобы определить, есть ли у человека психические расстройства, и если они обнаружатся — сразу же приступить к лечению.

— Вы же понимаете, что многие родители боятся обращаться к психиатру, потому что ребенка могут поставить на учет? Насколько их переживания обоснованы?

— Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании развеивает эти страхи и переживания. Ведь сам факт обращения не является поводом для ограничений.

— Во время пубертатного кризиса, о котором вы упоминали выше, подростки нередко сбегают из дома. Как избежать этого и какие семьи находятся в группе риска?

— Нужно понять, почему дети сбегают: хотят привлечь внимание, уйти от наказания, освободиться от лишней опеки. Ведь у нас столько созависимых семей, где все решения за подростка принимают родители, бабушки. Важно задать ребенку правильный вектор: помочь определиться в тех или иных вопросах, но не навязывать свою позицию.

Проще говоря, человек рожден не для того, чтобы радовать папу и маму. Он рожден для того, чтобы реализовать себя, быть счастливым, чувствовать себя «в своей тарелке», жить интересно. И если все это ребенок получит в семье, сбегать из дома ему будет не за чем. В группе риска те семьи, в которых родители чрезмерно загружены работой или те, которые переживают негативный опыт — развод или просто сложные отношения между супругами.

Единый номер телефона ГУЗ:

8 (4872) 33-83-75.

Запись к детскому психиатру:

8 (4872) 70-29-62.