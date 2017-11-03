«Народный участковый» из Алексина: «Мой номер телефона есть почти у каждого жителя»

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области и из архива героя публикации.

Капитан полиции Максим Пашин рассказал Myslo о буднях участкового, борьбе с преступностью и своей семье.

Капитан полиции Максим Пашин из Алексина стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый». Свои голоса за него отдали 9 240 человек! Отрыв от второго места — более пяти тысяч голосов.

Теперь Максим представит Тульскую область на всероссийском этапе. О том, что значит для него это событие, о своих рабочих буднях и о семье Максим Пашин рассказал корреспонденту Myslo.

«Я пришел в полицию бороться с преступностью»

— Почему у Вас возникла мысль связать жизнь с полицией?



– Мне всегда нравилась форма. С детства люблю фильмы про полицейских. Помогать, бороться с преступностью — вот зачем я пришел, мне это нравится. В моей семье нет ни военных, ни милиционеров, но мне всегда хотелось работать в полиции. После школы я закончил юридический колледж и с 2002 года работаю в органах.

— Почему именно участковым?

– Мне нравится общение с людьми, у меня очень интересная работа! Правда, легкой ее не назовешь. На службе я с раннего утра до позднего вечера.

— Что сейчас входит в обязанности участкового?



– Обязанностей очень много, прав поменьше. В обязанности входит выявление и раскрытие преступлений, административных правонарушений, профилактика, контроль над теми, кто стоит на учете, и т. д.



Почему профессия называется участковый? От слова участие – участие в жизни населения. Я обязательно должен общаться с гражданами, проживающими на моем участке. Мне высказывают проблемы — мы их совместно решаем.

«Чтобы выйти из квартиры, мужчина разбил окно креслом»

— На что чаще всего жалуются жители?



– В основном на бытовые проблемы, конфликты в семье, часто на почве пьянства. Не работают люди, употребляют спиртное. Общаешься с ними, объясняешь, что надо устроиться на работу, тогда и жизнь наладится. Еще жалуются на шум в ночное время. Часто бывает — люди отдыхают и забывают про время: у кого день рождения, у кого свадьбы...

— У Вас бывали ночные выезды?



– Помимо того, что я работаю днем, бывают и суточные дежурства. Участковый входит в следственно-оперативную группу, выезжаем на происшествия.





— Что-то серьезное на Вашем участке случалось?



– Недавно был грабеж. У меня на участке находится продуктовый магазин. Директор позвонил и рассказал, что напали на покупательницу, пожилую женщину. По камерам просмотрели: мужчина зашел в магазин, осмотрелся, вышел за пожилой женщиной и вырвал у нее из рук сумку. Бабушка повредила руку, пришлось скорую вызывать. Злодея нашли быстро.

— Вспомните самый необычный случай из своей практики.



– Недавно была такая история. Женщина лежала в больнице, а пока она лечилась, ее сожитель «куролесил» в квартире. Как-то в полицию позвонили соседи: у нас в доме шум, гам, стекла бьют! Приезжаем, дверь никто не открывает. Мужчина то ли перепил, то ли еще что... В итоге он, чтобы выйти из квартиры, выбил окно креслом и выкинул его на улицу. А квартира, между прочим, на третьем этаже находится. Мужчина каким-то чудом спустился с балкона на землю. А потом пришел к нам. Спрашивает: вызывали? Когда хозяйка квартиры выписалась из больницы, ужаснулась от того, что творится в ее квартире. И пришла к нам с заявлением. Ну тут-то я уже знал, что это дело рук сожителя.

«Мой номер телефона есть почти у каждого жителя»

— Как жители сейчас относятся к участковым?



– Знаете, люди разные бывают. В основном мне попадались позитивные. Но бывает и такое, что на сотрудников полиции нападают. У меня за четыре года службы такого, к счастью, не случалось. Жители уважительно относятся.

— Какая-то обратная связь с жителями существует?



– Я сделал визитки. Обхожу участок, раздаю свои контакты. Жители напрямую звонят мне, а не в полицию, решаем проблемы оперативно. Почти у каждого есть мой номер! На моем участке также находится много предприятий — и химкомбинат, и картонная фабрика, и ТЭЦ. Тоже с ними контактируем постоянно.



— То, что у многих есть Ваш личный мобильный, не навредит?

– Не думаю.

Мы, участковые, должны быть и юристами, и адвокатами, и психологами. Должны уметь выслушать.

Есть те, кто постоянно названивает. Но их уже не переделаешь. Их просто надо выслушать.

«Старший сын хочет стать спасателем»

— Дети не хотят пойти по Вашим стопам?

– У меня трое детей: 14-летний Данила, 11-летний Женя, 8-летняя Милана. Если кто-то из них захочет связать свою жизнь с полицией, буду только за. Даже несмотря на то, что профессия опасная и график тяжелый. Старший сын хочет работать в МЧС, людей спасать. Но у него сейчас такой возраст — желания постоянно меняются.





— Как семья относится к Вашей работе?



– Родители моей жены Ульяны — работники правоохранительных органов. Ульяна и сама даже некоторое время в ГИБДД во Владивостоке работала.

— Ваша жена из Владивостока. Где вы познакомились?

– Родители супруги на повышение пошли, переехали в Тулу. Здесь мы с Ульяной и познакомились. Вместе 10 лет уже!

— Как проводите свободное время с семьей?



– Все дети занимаются спортом — дочка танцами, Женя — футболом, а Данила — самбо. В свободное время мы ходим в кино, ездим в Москву, в гости к теще, ходим в кино, аквапарк.

Я тоже люблю играть в футбол. У нас в Алексине есть любительская футбольная лига, мы создали команду «Динамо». Мое амплуа – нападающий, отыграл 20 матчей, забил 18 голов.

«Стать народным участковым — это стимул работать лучше»

– Люди не знают о конкурсе. Приходится самому информировать жителей. Мне очень помогает жена. Ульяна рассылает посты в соцсетях, друзья тоже. Все болеют за меня!