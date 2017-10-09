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Продолжаем голосование за лучшую концертную площадку Тулы

Продолжаем голосование за лучшую концертную площадку Тулы

Продолжаем голосование за лучшую концертную площадку Тулы

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшую концертную площадку Тулы. Поделитесь свои мнением!

Голосуйте за ваши любимые концертные площадки,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара концертных площадок, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам учебное заведение, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

03 ноября мы подведем итоги голосования и назовем лучшую,
самую «народную» концертную
площадку Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: куда лучше ходить на концерты, и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 16:11 0
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