«Сто лет в игре»: рекорды результативности тульского «Арсенала» и визит «Пахтакора»

Болельщики старшего поколения вспоминают его с большим удовольствием.

1970-й — это остроатакующая игра тульского «Металлурга», заслужившего неофициальный титул самой забивной команды СССР; незабываемый матч Кубка страны с ташкентским «Пахтакором»; победа 10:0 над «Динамо» из Брянска. А еще аншлаги на Центральном стадионе имени 50-летия Ленинского комсомола и, конечно, увлекательные газетные репортажи Виктора Алехина, вместе с фотографиями Вячеслава Малахова доносящие до нас дыхание ушедшей футбольной эпохи. Впрочем, обо всем по порядку.





Годом раньше «Металлург» вел борьбу за выход в высшую лигу, затем произошла реформа советского футбола, и сохранившие боевой состав туляки по праву считались фаворитами во второй группе класса «А».

По традиции, начатой в двух предыдущих сезонах, команда старшего тренера Владимира Болотова стартовала на кураже. На южных полях в апреле «Металлург» одержал волевые победы в Кубке СССР, последовательно выбив из турнира волгоградскую «Сталь» и «Ширак» из Ленинакана. В 1/32 розыгрыша туляки дома взяли верх над батумским «Динамо» и впервые в истории получили право сыграть официальный матч с командой высшего эшелона, «Пахтакором». В первенстве 11 туров «Металлург» прошел без поражений и возглавил турнирную таблицу.

Но лидерство удержать не удалось: в июне металлурги на своем поле проиграли воронежскому «Труду», затем последовали осечки в Ярославле, Рыбинске, Калинине и Брянске. Очевидно, сказалась накопившаяся с учетом матчей Кубка усталость.

Под горячую руку «Металлургу» попался калужский «Локомотив» — 6:1. Счет открыл будущий чемпион страны в составе «Зари» Владимир Белоусов, после чего форвард сделал пять (!) голевых передач партнерам. В игре с калужанами произошло и другое значимое событие: в полузащите дебютировал техничный Александр (Павлович) Кузнецов из новомосковского «Химика». До него под девятым номером играл тезка и однофамилец Александр (Дмитриевич) Кузнецов, перешедший в ходе сезона в ЦСКА. Палыч проведет за «Металлург» и «Машиностроитель» девять сезонов, забьет 48 мячей и станет одним из лучших футболистов Тулы 70-х.





Во втором круге «Металлург» поквитался с «Сатурном», наколотив рыбинцам шесть безответных мячей. Кстати, капитаном «Сатурна» был Александр Соловей, отец Михаила Соловья, тренера по физподготовке «Арсенала» времен РПЛ. А результат матча с брянским «Динамо» просто фантастический — 10:0!

«Мы хотели взять убедительный реванш за поражение в Брянске, где нас откровенно засудили», — вспоминает полузащитник Юрий Минаев.

Именно Минаев сделал счет двузначным на 80-й минуте. Непросто пришлось мальчишкам, менявшим счет на заборе стадиона. На фанерном «табло» надо было примостить рядом сразу две таблички. Эта победа остается самой крупной для Тулы за все время выступлений на профессиональном уровне.

«Металлург» занял итоговое 4-е место из 22 команд и с 80 голами стал самой результативной командой во всем СССР. Понятно, что в высшей лиге голы имеют другую цену, но все же. Команда Болотова одержала восемь крупных побед. Атакующее трио туляков забило 50 мячей. На счету Владимира Дорофеева 19 голов, Юрий Мелешко отличился 16 раз, Владимир Белоусов — 15.

Когда команда играет столь вдохновенно и результативно, это привлекает все новых болельщиков. Тульский мальчик Женя впервые пришел на стадион в 1969 году, а со следующего сезона старался не пропускать ни одного домашнего матча «Металлурга». Сейчас Евгений Дмитриев один из самых уважаемых наших болельщиков, любовь к футболу он несет через всю жизнь.

— Отлично помню матч Кубка СССР с ташкентским «Пахтакором». Он прошел в праздничный день 9 мая. Меня, 12-летнего, родители отпустили одного на стадион. Заранее купил детский билет за 10 копеек на западную трибуну (самые дорогие стоили рубль — прим. ред.), программку, мороженое. «Садись, сынок», — бывалые болельщики по-отечески приняли меня. Хотя потом я старался покупать билет на восточную. Там публика попроще, что ли, мужики шли с заводов, при этом не все были трезвые. Многие курили, дым стоял коромыслом, но никто не хамил, я не замечал грубости и агрессии. На «Пахтакоре» яблоку негде было упасть: трибуны битком, люди сидели на балконах над проходами, вокруг поля, стояли за входными воротами, а некоторые даже залезли на деревья со стороны еще не построенной южной трибуны и оттуда смотрели игру, — вспоминает Евгений Дмитриев.

Тульский стадион в ту пору вмещал 20 тысяч зрителей, а в газетах писали, что на «Пахтакор» пришло 25 тысяч.





В 1/16 финала «Металлург» проводил два матча с ташкентцами, сначала на своем поле, затем в столице Узбекской ССР. «Уже с самого утра у турнирных таблиц стадиона толпились болельщики. Мнения были разные, но все в основном сводились к одному: нашим не устоять. В подкреплении к этим доводам приводили победу „Пахтакора“ над московскими торпедовцами, ничью в Киеве с экс-чемпионами страны. В общем, предпочтение отдавали более опытным ташкентцам», — это начало репортажа о матче в «Молодом коммунаре».

Однако «Металлург» не стушевался. Выдержав натиск соперника, туляки выровняли игру, а после перерыва перехватили инициативу. В середине второго тайма металлурги подали семь угловых подряд, Мелешко забил, правда, из офсайда. В итоге — 0:0. Спустя четыре дня в жарком Ташкенте «Пахтакор» выиграл — 3:1, но тульская команда заставила уважать себя.

Данный материал подготовлен при поддержке генерального партнера клуба — нефтяной компании «Роснефть».

